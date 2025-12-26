2025-12-26 09:32 女子漾／編輯Wendi
盤點2025年6大懷孕女星！鬼鬼婚育脫鉤超前衛，夏于喬41歲當媽好驚喜、許瑋甯愛情事業雙得意！
2025年對許多人來說是個難忘的一年，今年演藝圈喜事頻傳，回顧本年懷孕女星，包含：鬼鬼婚育脫鉤超前衛，夏于喬41歲當媽好驚喜、許瑋甯愛情事業雙得意…，女神們迎接新生兒來報到的溫馨喜訊，感動不少觀眾，今天就跟著女子漾一起來盤點吧！
盤點2025年懷孕女星1：鬼鬼
影視歌三棲藝人鬼鬼（吳映潔）今年1月在IG曬出孕肚和寶寶腳丫照，驚喜宣布已順利產女，她明確表示：「我沒有結婚，不要再問了」，打破外界對生父的好奇與猜測。鬼鬼坦言生小孩是她人生藍圖的一部分，過往早有凍卵的計畫，同時坦言這是自己最勇敢的選擇。
盤點2025年懷孕女星2：劉品言
台劇女神劉品言與偶像級演員連晨翔因共同拍攝《舊金山美容院》擦出愛火，2人6月同步公開結婚與懷孕喜訊，當時的她已懷孕超過 3 個月。劉品言在11月底順利生下女兒，一家三口幸福報喜，寶寶有著「臉圓圓、鼻子高高、腳長長」特徵，讓親友與粉絲都替她們感到開心。
盤點2025年懷孕女星3：許瑋甯
《當男人戀愛時》CP許瑋甯、邱澤因合作電影結緣，2021年12月7日宣布結婚喜訊，許瑋甯5月時證實懷孕傳言，8月便迎來寶貝兒子Ian（均安）出世，正式升格當媽咪。許瑋甯與邱澤也在今年11月補辦盛大浪漫的婚宴，出席賓客包括藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、張清芳、賈永婕、王陽明、蔡詩芸、柯震東、謝盈萱…等大咖明星，被形容為「半個演藝圈都來了」！。
盤點2025年懷孕女星4：林依晨
金鐘視后林依晨今年3月公開承認懷上第二胎，表示希望給大女兒添個伴，之後於6月順利產下健康男寶寶，在美國經商的企業家丈夫林于超特地飛回台灣陪伴愛妻待產，2人也共同迎接新生兒到來。如今林依晨夫婦共同孕育大女兒和小兒子，湊成「好」字，進階為幸福美滿的四口之家。
盤點2025年懷孕女星5：洪詩
「黑澀會美眉」洪詩2023年與演員李運慶登記結婚，小倆口在隔年1月迎來女兒「哺哺」，今年7月再度宣布懷上二寶，3個月後順利誕下二女兒「那那」，令二寶爸李運慶感動發言：「妳不用擔心會瓜分爸爸媽媽的愛，因為我們的愛只會越來越多！」，相信2個寶貝女兒未來都會和媽咪一樣漂亮呢！
盤點2025年懷孕女星6：依依
諧星納豆（林郁智）與愛妻依依（陳依依）在積極備孕、經歷試管療程之後，終於升格為新手爸媽啦！依依日前開心宣布已成功懷孕，預計明年6月產下寶寶，她持續分享在備孕過程中的心路歷程，包括：打排卵針點滴、孕婦心情記事、孕期料理餐…等，持續記錄準媽媽新生活，與粉絲們分享喜悅。
盤點2025年懷孕女星7：夏于喬
女神級演員夏于喬與才子導演林書宇2019年結婚，12月27日夏于喬驚喜分享懷孕喜訊，高呼：「沒想到，我在 2025年末終於得到最大的獎了！ 」，並曬出寶寶超音波照片表示：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」，41歲夏于喬與林書宇在結婚第6年之際正準備迎接寶寶降生，溫馨喜訊引來粉絲們湧獻祝福。
