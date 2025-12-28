2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
昔日恩愛明星夫妻陳妍希、陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！
陳妍希代表作1：《換換愛》
陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。
陳妍希代表作2：《不良笑花》
陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！
陳妍希代表作3：《聽說》
2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。
陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》
陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。
陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》
陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。
陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》
都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！
