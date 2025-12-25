感嘆！正常家庭的父母，竟有一天要對社會大眾下跪謝罪

三起捷運隨機殺人案的鄭捷、洪淨及張文，皆出自一般正常及經濟小康的家庭，令為人父母不禁擔憂，這樣的家庭背景，竟然也會有行為偏差，犯下滔天大罪的孩子。

這三個人有幾個共同點，皆是孤狼性格，在求學或工作時，遇到挫折或霸凌，長期壓力無人接住，強烈的疏離感造成情緒失控，想藉由幹一件大事被人看見。

父母以為只要給孩子好的生活、好的教育，甚至為孩子安排好一切，就是盡到父母的責任，殊不知孩子最缺的是被理解，當想法不同時，父母能否傾聽，給予支持的力量，而不是否定、糾正或比較，把關係推遠。

請檢視一下，身為父母的你有和孩子談心嗎？你知道他最近在做什麼嗎？他有朋友嗎？一個社交孤立的孩子，面對人生低谷而自我否定時，沒有人訴說，若連家人都無法接住，會有多絕望與孤獨。

這些悲劇提醒我們，家庭關係疏離很有可能會讓孩子變成危險人物！請父母自我省思，能否主動關心孩子、和解關係，並有隨時接住孩子的能力，讓未來不再有要對社會大眾下跪謝罪的父母。

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

