「如何培養孩子面對挫折的韌性？」

「張嫌兄長」寫給「英雄余家昶、余媽媽」的信，除了感恩，更提到「家家有本難念的經」，家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事」，透露弟弟為何犯下滔天大禍的原因。

如何培養孩子面對挫折的勇氣？

▋ 我小時候，也活在「跟別人不一樣」裡。

坎坷。也許是我小時候的代名詞。

出生後，媽媽無法照顧我。我被送到苗栗苑裡給祖母養。從小有氣喘，身體不好。

我覺得，我媽媽對我好像有「虧欠」。

我小時候有蛇皮一樣的皮膚，一層一層脫落，還會流血。看起來真的很恐怖，幼稚園的小朋友看到我會嘲笑，我也覺得自己醜。

我被嘲笑，我被歧視。

媽媽沒有因為我「不一樣」就把我藏起來。她反而從小培養我演講。站上舞台，讓我用聲音把自己說出來。

雖然我很努力，卻連續兩年只拿到全縣演講比賽第二名。

我還記得四十多年前的畫面，主任當著我，也當著我媽媽說：「怎麼每次都只拿第二名？」

那一刻我很難過。我以為媽媽會怪我。

但她一句話都沒說，只是陪著我參加下一場比賽。

那個沉默，比安慰更有力量。

▋ 成績不亮眼，世界不會因此關閉

我從國小國中到高中，成績都不怎麼樣。數學不會就是不會。

我天真想跟堆一樣，去考台中女中。媽媽知道我成績不好，一定考不上，她心裡很清楚。但她沒有戳破我，只是說：「我們考彰化女中，離家比較近」。

她接受我不是最會考試的孩子，但她看得到我有別的天賦。

也許就是這種被看見的經驗，讓我長大以後，就算媽媽在我大一的時候離開，我心裡還是可以很平靜的面對。因為姐姐像媽媽一樣照顧我。

▋ 當我成了母親，我更懂那份不完美

後來我有了孩子。「兩隻」的成績都不算好。

我也曾羨慕竹科媽媽怎麼養出5A+++小孩，但我接受兩隻跟我一樣，不擅長念書。

小恩去日本學畫畫。蔡ben迷上烘焙，未來要去歐洲實習。

我尊重他們的熱情，也看見他們的光。

很多媽媽跟我說，看了我的文章，她們終於「放下來了」。孩子成績沒有最好，世界沒有因此塌下來。

孩子開心，願意努力，人生就有路。

▋ 那份韌性，也救過我自己

我不是一路順風。

當我擔任文化局長，被網路霸凌，「不會說客家話，有什麼資格擔任文化局長。」我沒有崩潰，我相信我的競爭優勢，新聞與媒體行銷，得到肯定。

後來離開縣府進醫院，又被嘲諷撐不過三個月。

我撐過來了，這一撐已經邁入第八年。

還有前輩提醒我，「不要逼醫師發新聞。」真的嗎？我想起我媽，善用我的競爭優勢，我做自己。

現在醫師都會寫新聞，我根本不用去逼他們，他們還主動交稿。

我很清楚，如果我從小被要求只能拿第一名，我大概撐不到今天。

因為我媽教我的，學會接受不是最好，帶著不完美繼續往前走。

身為父母親，我們可以這樣做

▋ 1 接受孩子不是最好的

當孩子知道，就算沒有第一名，也依然被愛，他才敢繼續嘗試。害怕被否定的孩子，很容易在一次失敗後就不再出發。

2 發現孩子的天賦

有些孩子不擅長考試，卻擅長說話、畫畫…被看見的那一刻，他會知道自己有價值。

3 尊重孩子的興趣

興趣不是浪費時間，那是孩子跟世界連結的方式。熱愛的事情，會給他在低潮時撐下去的理由。

4 陪伴孩子面對挫折

孩子受傷時，大人不急著說教，指責，先陪伴，先聽孩子說。那份被接住的經驗，會變成他以後面對風雨時的內在力量。

他知道，他相信，遇到任何挫折，父母親都跟他們站在一起，是最佳後盾。

5 把挫折當成理所當然

挫折不是意外，是人生的日常。當孩子知道跌倒很正常，他就不會因為一次失敗否定整個自己。

培養孩子自信，相信自己。挫折是日常，忘記背後，怒力向前。

