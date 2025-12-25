2025-12-25 23:10 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
向台灣英雄余家昶的媽媽學習，強大心理素質
【向台灣英雄余家昶的媽媽學習，強大心理素質】
—— 余家昶媽媽，教我們什麼叫真正的強大
▋ 一開始，所有人都以為她會崩潰
那一天，她的兒子，余家昶，為了救人喪命。
任何一個母親，在那個位置上，都有資格哭到失聲、罵到崩潰、把全世界都推開。
她確實痛哭失聲。
▋ 當大家為她不捨，她卻把關心給了加害者父母親
記者問她，怎麼看1129嫌犯的父母下跪道歉。
結果她卻說了一句，讓很多人愣住的話。
她說，「那不是他父母的問題，做錯事的是那個孩子。
希望她們父母能平安健康。」
一個剛失去兒子的母親，竟然在安慰加害者的父母。
她知道，痛已經發生，再多一個家庭被拖進去，世界也不會比較好。
▋ 兩百萬，她說錢夠用，竟然婉拒
接著發生的事，更讓人無法用常理去解釋。
這到底是一個甚麼樣的家庭？
中壢市仁海宮捐了兩百萬要給家屬和被害者。
剛失去兒子的她，也失去兒子的支援。這筆資助，她領的理所當然。
她卻說，錢夠用了。竟然婉拒。
轉捐給市政府，幫助更需要的人。
沒有先問親戚。
沒有家庭會議。
她覺得該做，就做了。
這不是衝動。
這是一種內心心理素質極強，才會有的決斷。
▋ 她的高EQ心理素質，來自三個層次
第一個層次，是她對失去的接受速度。
很多人會在悲傷裡卡很久，反覆問為什麼是我。
她沒有否認痛，但她很快把注意力放在「還活著的人」。
她知道，她的兒子回不來了，可是這個世界還有很多人，還在需要被接住。
坦然面對死亡，忘記背後，努力向前。
接受不能改變，改變可以改變的。
第二個層次，幫助他人的愛。
金錢在她眼裡，並沒有變成權力，也沒有變成補償的籌碼。
她相信這份珍貴的資源，要放在對的地方，才能不辜負這場悲劇。
第三個層次，是她背後的家庭結構。
這個家庭，沒有任何人站出來反對她的決定。
沒有人說這樣不公平，沒有人說妳太傻。
這是台灣英雄家庭的典範。
▋ 有些人用眼淚證明悲傷，她用行動證明愛
她是一個知道世界已經很痛，不想再讓它更痛的人。
真正強大的人，不是把悲傷變成仇恨，而是把悲傷，變成世界更多的愛。謝謝余媽，讓我依然相信人性的美好。
