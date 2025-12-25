【繩結】聖誕節 - 來做個聖誕樹編繩飾品應景一下！

聖誕樹手繩 & 聖誕樹繩結耳環 [SWALLOW]

每年我最喜歡的兩個節日就是年初的春節跟年底的聖誕節接跨年！

很可惜今天沒辦法去外面感受聖誕氛圍，打算在家裡編個聖誕相關的手繩應景一下。這是我在小紅書上看到的教學，不過家裡材料有限，所以我是用現有的珠子跟線材代替。

聖誕樹手繩 - 平結來做樹葉 [SWALLOW]" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2025-12-25/c9c04a73fdc8b778eaff1bfa02d59061.JPG"> 聖誕樹手繩 - 平結來做樹葉 [SWALLOW]

在編的過程中，發現聖誕樹的部分意外的簡單，基本上就是用單向平結就好了。我卡住的反而是後面手繩的部分，教學影片上是將兩條線扭在一起，但我怎麼扭都失敗，所以最後決定直接剪掉改成耳環。

但又覺得不能就這樣放棄，我今天就是要做出一條聖誕樹手繩，所以又再編了一次。這次是用比較細的玉線當作聖誕樹的軸線，手繩的部分改用四股辮。沒想到還是花了很多時間，因為我一直忘記自己編到哪裡，所以拆了又編，編了又拆，反覆了好多次。

聖誕樹手繩 [SWALLOW]

完成的時候真的是很感動！！！

聖誕樹手繩 [SWALLOW]

戴在手上好像沒有想像中好看，不會是因為我手太肥吧 (´≖◞౪◟≖)

聖誕樹繩結耳環 [SWALLOW]

耳環戴起來的樣子還行還行，不知道會不會鬆掉，之後帶出門看試試。

因為我發現聖誕樹會鬆掉，不知道是不是線拉得不夠緊。手作這種事果然還是要多多練習，下次再多練習幾個不同材質的線好了！

題外話，雖然小紅書被禁的話題好像有點敏感，但我其實真的很喜歡用小紅書。單就 APP 使用的順手度來講，比 IG 還方便瀏覽，而且收藏與按讚的內容也可以很直觀地找到。

它也算是開啟我的手作之「書」，上面有各種詳細的教學影片，像是：手繩編織、鉤針、刺繡、軟陶、串珠等等，內容真的很豐富。我收藏了超級多，想說以後突然想做的時候可以慢慢看。雖然說 Instagram、YouTube、Pinterest 上也有很多教學，但我在小紅書中文的資料多且詳細，省了很多時間成本。也可能是因為我英文太差了，沒有選對關鍵字。

總而言之，以後看到想要學習的東西，就要趕快花時間去做，不要讓它在收藏裡面生灰了！