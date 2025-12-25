《終極戰士：殺戮星球》：終於不再孤軍奮戰的戰士，原來夥伴才是最強大的武器

自從1987年《終極戰士》首次粉墨登場的橫空出世，這名其貌不揚的外星獵人，憑藉著一身高端的科技裝備，加上神出鬼沒的獵殺技巧，不僅把正值巔峰狀態的阿諾殺個手足無措，更讓一群肌肉硬漢所組成的特種部隊，完全毫無招架之力的瞬間團滅，就是這實力懸殊的徹底碾壓，替科幻驚悚電影樹立起難以撼動的經典標竿。

到了1990年推出的《終極戰士2》，戰鬥力和醜陋程度同步升級，再次整裝出動進行狩獵，不同的是這回不再是人煙罕至的南美叢林，而是來到人聲鼎沸的繁華洛杉磯，獵殺對象也從特種部隊，變成毒犯與警察的無差別屠戮，雖然整體驚悚氛圍不如首集，但在終極戰士的世界觀與狩獵文化的歷史背景，則是有更深入的描繪鋪陳，也讓「終極戰士宇宙」在本集之後逐漸成形。

隨著融合《異形》與《終極戰士》的跨界漫畫問世，人類似乎已無法滿足終極戰士的殺戮慾望，20世紀福斯順勢將旗下兩大IP合體，於2004年推出與漫畫同名的《異形戰場》，讓這兩個怪物界的狠角色，來場正面廝殺的直球對決，雖然電影整體評價普通，但票房卻創下當時《異形》與《終極戰士》系列的最高紀錄，緊接著片商在2007年推出《異形戰場2》，糟糕透頂的負面評價，幾乎讓兩大經典IP形象毀盡，《異形戰場》系列也就此畫下句點。

接著來到2010年，20世紀福斯選擇回歸主線，推出《終極戰士團》的重啟再開，只是了無新意的招式用老，讓整部片淪為邏輯鬆散的歡樂B級片，然而經過八年的修養生息，片商仍舊不肯放棄推出進化版的《終極戰士：掠奪者》，試圖翻新整個系列的大破大立，然而除了血腥暴力的指數破表之外，其他不論劇情鋪陳或是人物設定，更是徹底崩壞的慘不忍睹，讓整個系列跌入谷底的萬劫不復。

原本以為終極戰士就此退役的走入歷史，沒想到在迪士尼收購20世紀福斯後，似乎又出現了些許轉機，尤其《異形：羅穆路斯》策略成功地擺脫過往包袱，讓迪士尼對於《終極戰士：獸獵者》有了脈絡可循的參考思維，先是將背景設定為前傳支線的故事架構，與過往主線IP早已消耗殆盡的負面形象切割，做出顯而易見的明確區隔，另外以低成本的製作方式，不追求明星卡司的名氣加持，不上院線改走線上串流發行，不但少了負擔也沒了票房壓力，更讓導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）能夠毫無顧慮的放手一搏。

將敘事核心拉回「獵人與獵物」的原始對決，強調一氣呵成的狩獵過程，台詞不用多的節奏明快，營造出屏息對峙的緊張氛圍，讓《終極戰士：獸獵者》再度找回初衷的廣受好評，同時還加入迪士尼擅長的親情元素，讓殺戮不再冷冰的充滿溫度，力挽狂瀾的丹崔克坦伯格，更趁勝追擊推出動畫版《終極戰士：時空獵襲者》，同樣都是串流限定的別無分號，搭配著腦洞大開的創意殺戮，表現依然出色的令人驚艷。

打掉重練的接連出擊，讓終極戰士從谷底翻身的重返榮耀，終於迎來進階挑戰院線的《終極戰士：殺戮星球》，首周開片票房就一舉打破《終極戰士》及《異形》系列歷史紀錄，爛番茄開盤新鮮度高達89%，CinemaScore更是創下全系列最高得分紀錄，再次證明丹崔克坦伯格絕非浪得虛名，本片的成功關鍵，除了持續聚焦主角突破困境的成長試煉之外，拒絕不墨守成規的創意發想，絕對是終極戰士能夠完美轉型，走出宏觀視野的不同格局，這次在劇情設定上最大的轉變，無疑是隱身虛無的終極戰士，首次成為主角的無所遁形，不再是戰力強大的獵人視角，而是被父親鄙視的孱弱魯蛇，單打獨鬥大殺四方的風光不再，反而學會接納夥伴的團隊合作。

男主角戴克（迪米特里烏斯舒斯特-科羅馬坦吉 Dimitrius Schuster-Koloamatangi 飾），一心渴望成為被認可的終極戰士，無奈先天不足又後天失調，被父親視為家族恥辱，堅持欲除之而後快，哥哥為了保護他不惜抗命，選擇犧牲自己讓他逃走，力求證明自己並替哥哥報仇，背負著愧疚與仇恨的戴克，來到全宇宙最危險的星球，只為獵殺大魔王等級的不死之獸。

初來乍到就四處碰壁的危機四伏，從掠食者淪為獵物的命在旦夕，遇見同是天涯淪落人的希婭（艾兒芬妮 Elle Fanning 飾），身為生化人的她，在任務中被怪獸襲擊，導致身體被撕成兩半，只剩上半身困在險境苟活，為了修復失去的雙腿，於是成為戴克軍師的攜手合作，個性天差地別的這對夥伴，就這樣踏上自我救贖的冒險旅程。

艾兒芬妮飾演的生化人希婭，絕對是本片的最大亮點，還巧妙地連結《異形》的無良企業威蘭湯谷，那真誠善良不帶心機的精彩演技，更讓這個滿是殺戮的恐怖星球，多了些天真浪漫的溫暖希望，一路上喋喋不休的古靈精怪，和一心只想復仇的外星直男戴克，成了極度反差的強烈對比，加上皮膚超硬的大眼萌怪小巴，原本充滿硬漢風格的終極戰士，憑添不少歡樂趣味的迪士尼風情。

這組外星人與生化人，外加神奇寶貝的團隊組合，徹底顛覆過往終極戰士的既定人設，不再是來無影去無蹤的所向披靡，而是關關難過關關過的化險為夷，沒有高科技武器加持的戴克，則是逐漸摸索出因地制宜的戰鬥技能，從冷血無情的人間凶器，到感性同理的人性重塑，不再孤軍奮戰的戰士，直到最後才終於明白，原來夥伴才是最強大的武器。

《終極戰士：殺戮星球》觀影重點：

1.丹崔克坦伯格再造的終極戰士。

2.艾兒芬妮古靈精怪的精彩演技 。