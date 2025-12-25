我不是想炫耀什麼，只是數字一直在增加

2025-12-25 17:05 巧比。針線包

我不是想炫耀什麼，

只是這些年來，數字真的很誠實。

一開始很低調，

300、500、800，

那時候的我，對這些增加毫無感覺，

甚至覺得理所當然，年紀到了，自然會累積一點什麼。

後來節奏變快了。

1,200、1,800、2,500，

數字不再零星出現，而是固定報到，

每一年都像年底結算，準時、確實、不容否認。

再往後，數字開始有存在感。

不是驚人，但很穩。

不是暴衝，而是「放著也會自己長」。

你說它是成果也好，是底蘊也罷，

總之，它們默默地站在那裡，越來越多。

直到有一天，我才意識到，

這些被我輕描淡寫帶過的數字，

並不是存款、不是資產、也不是什麼可以拿來比較的東西。

是重量，

是我一年一年，實實在在增加的重量。

年輕時太輕，走路都帶風；

如今重了一點，站著就有份量。

才懂得「君子不重則不威」的意思，

原來不是教人擺架子，

而是提醒你，

人生走到後來，總要有點重量，

才能站得住。

巧比。針線包

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。

#年紀 #人生哲學 #自我成長

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。

#生命 #白髮 #北捷

《終極戰士：殺戮星球》：終於不再孤軍奮戰的戰士，原來夥伴才是最強大的武器

《終極戰士：殺戮星球》：終於不再孤軍奮戰的戰士，原來夥伴才是最強大的武器

#導演 #異形 #驚悚元素 #劇情 #驚悚

熱血阿舜 2025.12.25 14
我不是想炫耀什麼，只是數字一直在增加

我不是想炫耀什麼，只是數字一直在增加

#人生哲學 #自我成長 #年紀

巧比。針線包 2025.12.25 12
K-pop樂壇女王華莎再登寶島！盤點10組「韓星登台跨年」時間、地點、活動一次看！

K-pop樂壇女王華莎再登寶島！盤點10組「韓星登台跨年」時間、地點、活動一次看！

#華莎 #頒獎典禮 #跨年 #跨年晚會 #韓星 #跨年煙火 #跨年演唱會 #權恩妃 #Apink #頌樂

女子漾／編輯Wendi 2025.12.25 45
站在局外，窺探《瑯琊榜》的權謀

站在局外，窺探《瑯琊榜》的權謀

#戲劇 #戲劇推薦 #必看戲劇 #權謀劇 #理性

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.25 20
Jennie、DEX將2搭出演韓綜！合體加盟金泰浩PD全新節目《Manito Club》，首集已錄製完畢！

Jennie、DEX將2搭出演韓綜！合體加盟金泰浩PD全新節目《Manito Club》，首集已錄製完畢！

#Jennie #DEX #綜藝 #人氣 #主持人 #BLACKPINK #實境節目

女子漾／編輯Wendi 2025.12.25 97
【追劇】以樸實為特點的超能科幻作品 想改變世界其實不一定要多厲害—《一點點超能力》

【追劇】以樸實為特點的超能科幻作品 想改變世界其實不一定要多厲害—《一點點超能力》

#影集 #日劇 #Netflix #劇情 #中年

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.25 20
戴錫欽暖心送愛長者 辦公室主任訪紅心字會 為長輩送暖補充營養

戴錫欽暖心送愛長者 辦公室主任訪紅心字會 為長輩送暖補充營養

#保久乳 #公益 #動物園

司徒建銘 2025.12.24 53
聖誕樹還亮著，但童話已經被輕輕關上

聖誕樹還亮著，但童話已經被輕輕關上

#親子 #2025聖誕禮物 #禮物 #聖誕樹 #送禮

巧比。針線包 2025.12.24 29
吳品潔是誰？被禾浩辰平安夜驚喜求婚！關於她的5件事一次看

吳品潔是誰？被禾浩辰平安夜驚喜求婚！關於她的5件事一次看

#吳品潔 #禾浩辰 #分享 #偶像 #演藝圈

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.24 850
邁茲米克森這次真的玩瘋了！《邦尼殺死他》5亮點：反派男神變鄰家怪咖，還直接李小龍上身甩雙節棍

邁茲米克森這次真的玩瘋了！《邦尼殺死他》5亮點：反派男神變鄰家怪咖，還直接李小龍上身甩雙節棍

#邦尼殺死他

女子漾／編輯張念慈 2025.12.24 34
