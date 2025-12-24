聖誕樹還亮著，但童話已經被輕輕關上

今年真的不尋常。

女兒不像往年那般積極嚷嚷，要快點佈置聖誕樹，放好星星、掛上串珠、加上可愛的鈴鐺🔔與小拐杖，最後插上電源，留下閃閃亮亮的歡樂氣氛，靜候聖誕老公公蒞臨送禮。

我總是忍不住的想，已經六年級的她真的相信世上有聖誕老公公嗎？以前問她的時候，總是大聲地回答我「明明就有呀」，然後一連串童話故事的情節。

好好好，我忍住不戳破，只是她的同學們都不會好奇討論嗎？

今年的反常讓我不禁懷疑她已經知道真相了。朋友曾經說：「搞不好妳女兒早就知道，只是為了繼續拿禮物，才不跟你說的。」真的若是這樣，這小妮子每年演戲也太辛苦了吧。

就在剛剛，拔拔我忍不住了，問她今年怎麼沒有佈置呢？她倒是乾脆回我「忘記了」，這個不尋常的答案讓我打破砂鍋問到底，妳什麼時候發現根本沒有聖誕老人的呢？

她笑著說之前陪麻麻去文具店，偷偷記下她買的包裝紙，然後某個晚上入睡時，聽到麻麻包裝禮物弄出來的沙沙聲。結果隔天一早看到聖誕樹下的禮物，正是那熟悉的包裝紙。

事情原委就是這樣，女兒長大了，可是不願意長大的我，忽然，心裡莫名有了一許失落。