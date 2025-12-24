邁茲米克森這次真的玩瘋了！《邦尼殺死他》5亮點：反派男神變鄰家怪咖，還直接李小龍上身甩雙節棍

《邦尼殺死他》。圖片來源：采昌國際多媒體

如果你對 邁茲米克森 的印象，還停留在冷血反派、陰鬱眼神與一言不合就讓人背脊發涼，那《邦尼殺死他》很可能會徹底顛覆你對他的想像。

這部作品是《雙面人魔》主創 布萊恩富勒 首度自編自導的奇幻動作長片，也是他與邁茲米克森繼《雙面人魔》後再度合體的全新合作。電影確定於 2026 年1月16日全台上映，而最大亮點不是黑暗美學，而是邁茲米克森終於把他私底下那個「頑皮男孩」直接端上大銀幕。

《邦尼殺死他》亮點1. 反派專業戶下班後，其實是調皮鬼本人

多年來在《007首部曲：皇家夜總會》、《奇異博士》、《怪獸與鄧不利多的秘密》中屢屢飾演反派，讓邁茲米克森被影迷封為「反派專業戶」，但在導演布萊恩富勒眼中，他本人卻完全是另一個世界。

富勒笑說，邁茲是那種會在保齡球館偷偷拿走別人鞋子，然後看對方穿著襪子追出來的人。這種孩子氣、愛惡作劇、對世界充滿好奇的性格，反而成了《邦尼殺死他》角色的核心靈魂。

《邦尼殺死他》亮點2. 量身打造「神祕殺手鄰居」，冷臉只是保護色

在片中，邁茲飾演一名看似冷峻寡言的鄰居，實際身分卻是職業殺手。這個角色不再只是帥氣又危險，而是帶著一種怪怪的親切感，甚至會穿著睡衣出場。

布萊恩富勒直言，他刻意跳脫邁茲過去的大反派形象，希望觀眾看到的是「我朋友真正的樣子」，而不是再一次被冷酷氣場壓制。

《邦尼殺死他》。圖片來源：采昌國際多媒體

《邦尼殺死他》亮點3. 李小龍是偶像不是秘密，這次真的親自上陣

如果說角色反差已經夠驚喜，那動作戲更是影迷的隱藏彩蛋。邁茲米克森本身就有體操與特技背景，從小夢想當特技演員，也公開把 李小龍 視為偶像。

這次他不只親自參與動作設計，還在片中真的甩起雙節棍。拍攝現場，導演與邁茲甚至像兩個男孩，用李小龍公仔比手畫腳設計動作，讓邁茲忍不住直呼：「能假裝自己是李小龍，真的太爽了。」

《邦尼殺死他》亮點4. 教導特技團隊的不是導演，是影帝本人

最讓劇組佩服的，是邁茲在片場的投入程度。由於特技經驗太豐富，有些橋段甚至變成他反過來教特技團隊怎麼打、怎麼落地才安全又好看。

布萊恩富勒也忍不住稱讚，能夠在高度信任的狀態下，讓演員的專業真正被用到極致，是這部電影最珍貴的過程之一。

《邦尼殺死他》。圖片來源：采昌國際多媒體

《邦尼殺死他》亮點5. 童話外殼包著驚悚內核，故事比你想像更狠

《邦尼殺死他》的故事從一個小女孩開始。奧蘿拉深信家中地板下藏著吃掉她全家的怪物，於是鼓起勇氣，拿著自己湊來的錢，去「雇用」隔壁的殺手鄰居。

只是，當殺手逐漸發現這個怪物可能不是幻想，而是正在逼近的真實威脅，整個故事也從童話式設定，滑向更殘酷的生存對決。隨著神祕女子現身，真相層層翻轉，那隻「怪物」究竟是什麼，答案遠比想像更可怕。

《邦尼殺死他》不只是奇幻動作片，更像是一封寫給「長大後仍然保有童心的人」的黑色情書。當冷面影帝願意放下氣場、親自翻滾、甩雙節棍給你看，這一場反差魅力，真的很難不買單。