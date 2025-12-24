日本票房連霸3週不是沒原因：《爆彈》佐藤二朗最恐怖普通人 黑化到讓人窒息

《爆彈》劇照。圖片來源：天馬行空

佐藤二朗在電影《爆彈》中徹底顛覆過往形象，化身氣場令人不寒而慄的關鍵嫌疑犯「鈴木」，一登場就讓整個審訊室瀰漫著難以言喻的壓迫感。前一秒還笑容可掬，下一秒卻猛然翻臉拍桌，情緒如同未爆彈般難以預測，連對戲演員都坦言在拍攝過程中「真的快要窒息」。也正因這股極具侵略性的表演張力，佐藤二朗憑藉本片勇奪報知電影獎最佳男配角，再次證明他不只是喜劇代表，更是能撐起懸疑片靈魂的實力派演員。

《爆彈》改編自吳勝浩的同名暢銷推理小說，原著一舉拿下 2023 年「這本推理小說真厲害！」與「好想讀這本推理小說！」雙料冠軍，話題與口碑早已備受期待。電影版由擅長調度大場面與心理懸疑的導演永井聰執導，並找來《半澤直樹》幕後推手八津弘幸操刀劇本，集結山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、坂東龍汰、渡部篤郎等實力派演員同台飆戲。電影自 10 月底在日本上映後，連續三週蟬聯真人電影票房冠軍，氣勢相當驚人。

談到角色「鈴木」，佐藤二朗也分享了耐人尋味的巧合。他笑說，自己與這名角色其實有不少相似之處，不只是外型與年齡設定相近，就連普通到不能再普通的名字、同為中日龍隊球迷，甚至故事背景設定的野方，都是他初到東京時住過的地方。或許正因這層微妙的重疊，讓他能將鈴木那種看似平凡、實則深不可測的氣質演繹得格外真實。

導演永井聰也不吝給予高度評價，透露佐藤二朗在讀本階段就完整背下所有台詞，而這個角色的對白不僅密集，還充滿文字遊戲與邏輯謎題，對演員來說極具挑戰。「他的敬業態度，幾乎為整個劇組打了一劑強心針。」永井聰如此形容。至於與鈴木正面交鋒的談判專家「類家」，則由山田裕貴飾演。這是兩人首次合作，山田也坦言，近距離感受佐藤二朗的表演能量，讓他深刻意識到必須全力以赴，才能撐得住這場高密度的對戲。

《爆彈》的故事從一名酒後鬧事、被帶回警局的男子展開。這名自稱「突然獲得感應」的嫌犯鈴木，準確預告了秋葉原的爆炸事件，並拋下令人毛骨悚然的宣言——「從現在開始，將有三回合的爆炸。」隨著爆炸聲接連在東京街頭響起，恐懼迅速蔓延。炸彈藏在哪裡？真正的目的為何？鈴木究竟是誰？警方被迫與嫌犯展開一場以語言為武器的心理博弈，每一句話都是線索，每一次回應都像在倒數計時。這不只是一宗爆炸案，更像一場現實版的密室解謎遊戲，帶領觀眾踏上一條緊繃到最後一刻的生死追逐。

