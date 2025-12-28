【追劇】回到德利鎮探索「牠」的緣起 短短八集就從驚悚影集變成狗血劇—《牠：歡迎來到德利鎮》

經過兩集電影之後，《牠》系列將回到故事的緣起，以影集的方式追溯「小丑潘尼懷斯」最初的身世之謎。時間倒回到電影《牠》的再上一個循環，1962年的德利鎮依舊瀰漫著濃厚的種族主義氛圍，國際局勢則因為古巴危機而再度緊張，在這樣的背景下，看似平靜的小鎮風景其實暗潮洶湧；從一名逃家男孩莫名開始，一連串的孩童失蹤案點燃了鎮民的怒火，潛伏的惡靈也期待著大規模衝突帶來的恐懼與血腥味，與此同時出現的軍方，似乎也在計劃著什麼⋯

圖片來源：HBO MAX FB

《牠：歡迎來到德利鎮》的故事有兩條主線，一條是由第一名失蹤少年麥提所引發的漣漪，另一條則是從軍官勒羅伊一家接受命令，來到德利鎮進行秘密任務而展開。對於沒有看過兩部電影的觀眾，由於是前傳性質，直接觀看並不會有太大的阻礙，但如果是已經看過《牠》，就還能夠從這部影集當中，看到一些彩蛋或與後來電影有關的伏筆，並且能夠更容易理解一些「『牠』宇宙」裡的設定。





以27年為一個循環，《牠：歡迎來到德利鎮》的時空背景同樣設定在「牠」甦醒狩獵的時期，主角之一麥提的失蹤與接連出現的靈異現象，讓他的朋友們決定出發找尋麥提的下落；沒想到受害的人數越來越多，連帶也讓倖存者心中累積的恐懼跟著增加。與此同時，軍方在當地莫名其妙地挖掘行動與空中勘察似乎在尋找著什麼，並且在深知「牠」的當地原住民心中投下巨大的不安。隨著血腥味越來越濃厚，「牠」的身影也變得清晰，而人們又該如何阻止殺戮持續發生？









整體的觀賞品質大概從中段、劇情開始快速推進的同時急轉直下，一些小地方的邏輯開始被忽視，人物的表現、反應也變得越來越突兀且違反常理；儘管可以被解釋成主角們因為「牠」的干擾，出現身心異常的行為，但在結尾屢次出現的尷尬停頓、一群人站著看戲，還有最後突然莫名壯烈的言詞和英雄式行徑，都會帶來與前半段劇情的不和諧感，連帶也影響了整部影集的評價。

就整部影集來說，特效大概是最讓人驚艷的環節，尤其是各種血腥場面的細緻呈現，可以說完全滿足了觀眾想要在《牠：歡迎來到德利鎮》獲得的刺激感；但另一方面，明明是悲劇性的角色卻引發不了同情，就連拯救世界也沒辦法讓觀眾喜愛，可見在人物與劇情的呈現上確實有待加強。以1962年為起點，《牠：歡迎來到德利鎮》系列預計將一路回推到1935及1908年，以總共三季的內容呈現整個世界觀，但目前看來第二季能否留住觀眾或許才是劇組該先煩惱的。