15年後重新演繹再創新高峰！10CM 的〈To Reach You〉喚回內心純真情懷！

Hi there，現在一個人以10CM名義活動的權正烈권정열，在今年初重新詮釋了15年前的歌曲〈To Reach You (너에게 닿기를)〉(2025)。這首歌是 10CM 在2010年時，為日本動畫《君に届け (只想告訴你)》(2009) 在韓國播出時所演唱的主題曲，原曲由日本歌手谷澤智文所創作，之後在韓國由 10CM 詮釋，藉以拉高大家對於動畫播出的關注，而當年也確實形成了不小的討論，因此時隔15年後，權正烈將這首未曾以數位形式發行的歌曲，再次重新演繹後上架！

必須說好作品就是會讓人不斷回味，同時不管在什麼時期發行都能造成迴響，因為這首〈To Reach You〉今年重回大眾視野後，在商業上取得了非常不錯的成績，在韓國榜單上達成了實時 All Kill 的成就，在今年也不過僅三首歌達到這項成績，另外兩首是IVE的〈Rebel Heart〉(2025) 及G-DRAGON、Anderson. Paak合作的〈TOO BAD〉(2025)，都是當下話題度極高的新歌，由此可知〈To Reach You〉的影響力有多麼大了。

或許因為是日本音樂人所創作，也或許因為是搭配動畫，因此〈To Reach You〉整首都充滿了強烈的日式動漫氣息，我還特意去聽了谷澤智文的原版歌曲，不過在對比之後我仍然是比較喜歡 10CM 的版本，或許因為權正烈歌聲中的那種乾淨感覺，聽起來讓人覺得很真誠、很澄淨，非常適合詮釋這種純粹愛情的歌曲，也可以在他的歌聲中感受到畫面，即便不當動畫主題曲，當作是愛情戲劇的相關歌曲也都不為過。

除了 10CM 詮釋的歌聲之外，我也蠻喜歡編曲的整體感，雖然和原版的差別不太大，但是其中做出的微調和歌聲很搭，一點純情、一點搖滾，結合起來後又層層遞進的氛圍，這不就是最賺人熱淚的青春嗎？我想這也是〈To Reach You〉會依舊受到歡迎的原因之一吧，不管現在是什麼時代、流行什麼，誰又會不希望偶爾被提醒起那個回不去的年少時期呢？我認為這算是這首歌很重要的存在意義。

青春感滿滿的音樂，當然也要配上相同氣氛的 MV 啦！在 MV 裡權正烈背著吉他到好幾個場景拍攝自彈自唱的畫面，海邊、公車上、電梯、練團室，都是很生活化、很容易到達的場所，就跟〈To Reach You〉想要帶給大家的感受一樣，愛情是很日常的，只要在生活中足夠用心就有可能獲得，我想這是鏡頭下他們所以要表達的其中一個概念。不得不說一直以來形象都蠻文青的權正烈，在這樣的鏡頭前真實在是非常融入，就像是他原本就會做出的浪漫舉動一樣。

之前一直耳聞因為版權的問題，所以這首〈To Reach You〉在韓國國內遲遲沒有辦法發行，沒想到在歷經了15年後，10CM 竟然克服了這個問題，讓歌曲順利再次面世，據說在韓國網路論壇中有不少粉絲非常激動，沒想到還能看到這首歌在韓國上架。這首歌雖然只是當時為了配合動畫而唱，但也算是 10CM 很廣為人知的一首歌了，之前無法在這個串流時代上架平台，是很多粉絲心裡的一點遺憾，如果也算是替大家解決了這個心結，並且也獲得了很不錯的成績，堪稱是一次很棒的音樂操作啊！

