從大罷免、普發一萬到非洲豬瘟 網友熱議2025重點事件出爐！

本篇參考意藍《2025 年度事件回顧報告｜30 大事件聲量盤點》，整理 2025 年 1 月至 11 月期間熱門事件的網路討論輪廓，回顧一年來最受關注的關鍵時刻。

2025 年即將畫下句點，這一年台灣社會在政治、經濟與公共安全等面向接連迎來關鍵轉折。意藍近日發布《2025年度事件回顧報告｜30大事件聲量盤點》，彙整2025年度網路討論聲量最高的30起事件，從網路聲量的角度出發，回顧這一年中哪些事件最常被提及、引發討論，也從中觀察網路輿論所呈現的情緒與關注重點。

「大罷免」聚焦行前動員與制度正當性 對等關稅與公共安全事件引熱議

▲ 2025年度熱議事件 TOP30 網路聲量排行

觀察2025年全網各項話題走向，可發現網友關注焦點多集中於國內外政治議題。在內政方面，「大罷免行動」成為全年討論度最高的公共議題之一，相關內容涵蓋罷免前的動員衝刺、投票結果出爐後的解讀，以及制度正當性等層面，使此事件長時間占據社群版面。「普發一萬」政策則在短時間內引發大量討論，焦點多圍繞於政策效益及財政影響，支持者的主張著重於紓困與民生感受，而反對的聲音則關注舉債風險、財政紀律與政策動機。

同時，「柯文哲羈押交保」及「陸配網紅鼓吹武統論遭驅逐離境」等事件，也引發大量對司法公正、言論自由與國安界線等議題的輿論交鋒。而八月登場的「重啟核三公投」則再次引起民眾對能源政策的高度熱議，社群中的支持者多聚焦於供電穩定與能源安全，反對方則關注核安風險及政府的政策承諾，相關討論亦延伸至環保、產業影響與政府決策透明度，使能源議題在網路上呈現高度政治化的討論樣貌。

在國際議題方面，「川普宣布實施對等關稅政策」與「中日外交危機」等事件，牽動台灣在全球局勢中的角色定位。美國對全球啟動的對等關稅政策，引發市場與社群對台灣產業的高度關注。由於台灣被點名課徵高關稅，且美方相關發言多次提及台積電，使半導體供應鏈、產業布局與出口競爭力成為討論核心。在政府提出產業協助方案與對外交涉方向後，也引發社會各界對應對速度與策略妥適性的討論，使關稅事件成為國際經貿風險與國內政治討論交會的議題。此外，「中日外交危機」相關討論亦明顯增溫，網路聲量一方面聚焦於東亞局勢變化對台灣的潛在影響，另一方面也延伸至對政府外交政策與風險判斷的議論。

除政治議題外，公共安全事件及娛樂圈話題同樣吸引大量目光。在公共安全方面，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」及「台灣非洲豬瘟感染事件」引起社群對災情及政府應變作為的高度關注。在「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」事件中，網友除了即時追蹤災情、撤離安排與災後應變外，由民間自發進入災區協助清除淤泥的「鏟子超人」行動，也在社群上掀起熱烈回響。而「台灣非洲豬瘟感染事件」則使食安問題與防疫體系成為討論焦點，相關話題多圍繞於家戶廚餘處理方式及主管機關的政策公告。

在娛樂圈方面，則以「于朦朧事件」備受熱議。此事件涉及中國藝人于朦朧的死亡疑雲、家屬控訴與網路傳言，引發網友高度關注，討論內容多集中於事件真相、媒體責任與各界謠言等議題。

回顧 2025 年網路熱門事件，可見年度討論焦點更迭快速，從政治事件、公共安全風險到娛樂話題，皆成為社群熱議焦點。本篇新聞稿係以 2025 年 1 月至 11 月之網路討論資料為基礎，擇取具代表性的事件進行整理；相關年度分析結果，則收錄於意藍《2025 年度事件回顧報告｜30 大事件聲量盤點》中。

