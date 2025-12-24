比起檢討父母，我們能不能先承認：養小孩有時候就像抽盲盒

頂著台大畢業，最後卻來補習班教書，雖然有點像學歷通膨，但是做這工作有個好處，就是我能看到很多家庭的故事。

最近張文的事情，很多人在罵他父母怎麼教的，「你怎麼教的？」這句話其實是當父母心中的一根刺，很多時候父母其實已經把該做的都做了。

之前有個學生，在我這上過課補過習，後來完全找不到上學的動力，乾脆不去學校，狀況最後變成校方拜託他：「大哥，你每天就只來上一節課就好，行嗎？」

家長急瘋，覺得孩子跟我有點交情，竟願意付費請我每周撥個時間去陪聊。身為一個客家人，聽到有錢賺，眼睛都亮了，但其實我心裡超怕。

我只是個教書的，又不是搞心理諮商的，萬一我講個兩句，小孩突然自殘、跳樓或拿椅子砸我，我這輩子英名不就毀了。

懷著忐忑付約，結果什麼事都沒發生。

小朋友很冷靜，我也觀察了一下他的父母，想說是不是控制慾太強？管太嚴？

結果發現，這對父母正常不過，平日上下班，偶爾加班，放假帶小孩出去玩，只是為了怕孩子沉迷網路，他們會斷網，連小朋友自己都跟我說，他覺得爸媽做很合理，他可以理解。

不想上學應該不是爸媽的問題。

他跟我說：「我不是為了想上網才不去學校，我是不知道去學校幹嘛，所以在家很無聊才上網，把網路斷掉其實沒有解決到我的問題。」

「我就是找不到理由。」他說。

那一刻我突然明白，有些事情，真的不是父母「做對了什麼」或「做錯了什麼」就能決定的。

我自己也有兩個小孩，我跟老婆在懷孕前就會在網路上爬文、買書看，生怕自己哪步走錯，但實際操作過後才知道：

『別人走過的路，不見得適合我的孩子走』

回到張文的新聞，看到他的父母在承受喪子之痛、面對輿論撻伐時，還要被迫在鏡頭前下跪道歉，我真的很難過，這太殘忍。

我們躲在鍵盤後面，自以為正義的指責，其實更多是自己的情緒宣洩，這對社會幫助很有限。

如果你也希望社會多一點點溫暖，記得《我們與惡的距離》。

此刻我們都是群演，演的是那些「網民」。

這一次，我們選擇不當那個丟石頭的人，好嗎？