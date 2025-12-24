訪問一位35歲選擇退休的女生，重新帶我思考「財富自由」

今天我訪問了一位在35歲就退休，已經有5年多的女生。

當我問她：「你現在的生活狀態，是你當初想像的財富自由嗎？」 她笑了笑說：「比起自由，我覺得我學會了誠實地生活。」

這句話，讓我久久無法忘懷。

一、她的「退休」，不是離開工作，而是離開焦慮

這位女生並不是含著金湯匙長大的。她從大學後在海外工作，努力工作的消耗自己，最後靠被動收入讓自己在35歲時，選擇「不為錢工作」。

但她說：「真正的改變，不是帳戶的數字變多，而是心裡那個『怕不夠』的聲音變小。其實每一個人要花多少錢早就是可以量化的，」

我覺得這句話很深。

我們常以為「財富自由」是一個金額、一個里程碑，但對她來說，那是「有能力選擇想做的事」的開始。 她沒有停止工作，只是換了一種方式工作——做自己喜歡的創作、旅行、陪伴家人，甚至幫助年輕人學習理財。

她說：「財富自由，不是終點，是讓你有餘裕過你想要的生活。」

二、自由不是不工作，而是能選擇「為誰工作」

訪談過程中，我想起自己的人生轉折。

52歲那年，我選擇離開企業舒適圈，創立 Dream coFounder。那時候很多人問我：「你不怕收入不穩定嗎？」 我當然怕。 但我更怕的是——一輩子都沒有真正為自己的人生努力過一次。

所以我能理解那位女生的感受。

當她說「我不想再為KPI活」時，我心裡默默點頭。 因為在某個層面上，我們都在追求同一種自由——不是不工作，而是能夠決定「為誰工作、怎麼工作、為了什麼工作」。

三、財富自由的底層邏輯：覺知與選擇

這位女生的故事讓我重新定義「理財」兩個字。

她說：「我不是靠投資變有錢，而是靠紀律和覺知。」 她會定期審視自己的支出、設定生活優先順序、不被潮流牽著走。 她強調：「自由不是一夜暴富，而是你知道自己夠用就好。」

這樣的思維，其實很像最近好多專家常提到的「覺知理財」——不是追報酬率，而是讓金錢服務生活，而不是被金錢控制。

當你知道「什麼對你最重要」，你就不容易被外在比較綁架。 那時候的自由，才是真的。

四、自由的代價，是承擔

她說了一句讓我印象深刻的話：「我比上班更忙，因為我現在要對自己的人生負責。」

很多人羨慕她可以隨心所欲地生活，但她說：「當你不再有固定薪水，反而更需要自律與規劃。每天早上起床，沒有人逼你工作，但你得逼自己思考。」

她的話提醒我——

自由的背後，其實是自我管理的極致。 如果沒有能力面對選擇的後果，那只是逃避，不是自由。

五、結語：所謂財富自由，其實是「心的自由」

訪談結束時，她說：「我覺得最重要的不是退休幾歲，而是幾歲開始懂得珍惜時間。」這句話我特別想送給每一個在追夢、轉職、創業、或仍在工作中的人。

我們都在追求自由，但最終發現，自由不是逃離某個地方，而是回到自己身上。當你知道自己要什麼、願意為什麼努力、能心甘情願承擔結果，那一刻，你就已經自由了。

留言告訴我，妳/你心中的自由是什麼？

