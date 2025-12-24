10位00後陸劇短劇男演員爆紅盤點！「陳添翔」一年拍50部斷層領先、「張翅」瘋批病嬌代表熱度狂飆

圖片來源：微博
圖片來源：微博

中國「短劇」市場近年急速崛起，00後新生代演員也以驚人的速度冒出頭，從古裝美男、禁慾病嬌、高冷校草到年輕霸總，各種形象一字排開，可謂百花齊放。特別是陳添翔、張翅等短劇強勢新人，不只作品產量驚人，角色塑造更是牢牢抓住觀眾的心。本篇精選「10位00後陸劇短劇男演員」，讓你一次掌握短劇圈最強新勢力！

00後陸劇短劇男演員1.柯淳

圖片來源：weibo@柯淳
圖片來源：weibo@柯淳

2000年出生的「柯淳」是短劇圈的絕對頂流，188cm的身高加上俊朗立體的五官，使他在鏡頭前自帶強烈氣場。他畢業於上海戲劇學院，表演科班底子扎實，情緒掌控極佳。因在《好一個乖乖女》中飾演霸總而爆紅，被粉絲封為「短劇黃宗澤」。他的角色魅力來自於張力十足的眼神與壓迫感，既能霸道專情，也能轉換成深情溫柔型男神。近期參與綜藝《無限超越班》，曝光度大幅提升，目前兩部長劇開拍，發展備受期待！

00後陸劇短劇男演員2.陳添祥

圖片來源：weibo@陳添祥
圖片來源：weibo@陳添祥

2002年出生的「陳添祥」，183公分的高挑身材搭配立體古裝臉，被粉絲封為「天選古人」。他在《雙面權臣暗戀我》中以白髮造型徹底出圈，既妖魅又冷清的氣質直接成為標誌性形象。更驚人的是他一年竟拍超過50部短劇，堪稱00後最強勞模，角色類型從深情權臣、腹黑公子到現代禁欲男神皆能自然切換。陳添祥的演技雖年輕卻韻味十足，尤其善於在細節中製造性張力，使他的角色常常讓人驚艷！

00後陸劇短劇男演員3.張翅

圖片來源：weibo@張翅
圖片來源：weibo@張翅

2001年出生的「張翅」，以立體帥氣的五官與清冷氣質著稱。他的古裝造型尤為出色，眉眼之間自帶禁慾疏離感，因此常被選演深情卻偏執的瘋批美男角色。在短劇圈他被視為「病嬌系角色」的最強代表，無論眼神或情緒爆發力都極具侵略性。張翅在古裝與現代劇間也能自由切換，既能演清冷皇子，也能化身深情偏執的第二人格系男主，推薦作品包括《雙向欲臣》、《春夜入君懷》、《月傍九霄》，每部都展現他強烈的角色存在感！

00後陸劇短劇男演員4.李若洵

圖片來源：weibo@李若洵
圖片來源：weibo@李若洵

2003年出生的「李若洵」，身高184cm，是北電科班出身，氣質清俊又帶幾分貴氣。他的古裝扮相特別有貴公子味道，舉手投足都優雅溫潤，加上冷靜沉穩的表演方式，使他成為短劇圈公認的「貴氣美男」。而在校園劇中，他又能瞬間轉換為陽光乾淨的大男孩，青春荷爾蒙滿溢，展現驚人的可塑性。近期主演的《野女孩》熱度突破6000萬，更讓他一舉被更多觀眾熟知。李若洵擅於通過眼神呈現角色內心情緒，使他在同齡演員中脫穎而出！

00後陸劇短劇男演員5.肖文宇

圖片來源：weibo@肖文宇
圖片來源：weibo@肖文宇

2004年出生的「肖文宇」，身高187cm，陽光笑容極具感染力，初見就像是校園裡最受歡迎的鄰家男孩。但他在短劇中的角色卻常帶著深情與暗黑反差，尤其在《嗜她如命》中飾演隱忍偏執的角色大受觀眾喜愛，被封為「純愛戰神」。肖文宇的表演自然放鬆，情緒層次細膩，不論是青春校園、虐戀純愛還是冷淡系男主都能駕馭。他在《月色不晚》和《獵心》等多部短劇中的亮眼表現，使他迅速累積人氣！

00後陸劇短劇男演員6.楊鵬丞

圖片來源：weibo@楊鵬丞
圖片來源：weibo@楊鵬丞

2006年出生、183cm的「楊鵬丞」，是短劇圈年紀最小卻驚人高產的男演員，19歲便已出演超過28部短劇，從校園男神、民國少爺到冷臉霸總都能信手拈來。他的五官濃烈、帶點混血感，再加上鏡頭前自然的氣場，讓他常被封為「最年輕霸總」。在《鳴冥》和《馴野》中，他以極具壓迫感卻清醒護妻的「訓狗文學」表現爆紅，台詞與眼神張力都十分到位。楊鵬丞雖年紀小，但情緒表達成熟穩定，特別適合虐戀、成長與懸疑系短劇！

00後陸劇短劇男演員7.吳添豪

圖片來源：weibo@吳添豪
圖片來源：weibo@吳添豪

2001年出生、畢業於北京電影學院的「吳添豪」，183cm的身高配上清雋深邃的長相，兼具紳士與文質氣質。古裝造型更呈現溫潤儒雅的風度，讓他在短劇中常飾演腹黑深情的角色。他在《江南時節》中飾演年下戀男主，以細膩的情感表演獲得不少好評；在《十八歲太奶奶2》中則化身隱忍少爺，眼神戲極具張力。吳添豪的演技乾淨、自然，善於把內斂情緒藏在細節裡，是許多觀眾心目中的「深情男友系」代表！

00後陸劇短劇男演員8.艾泓辰

圖片來源：weibo@艾泓辰
圖片來源：weibo@艾泓辰

2001年出生的「艾泓辰」，身高180cm，長相端正沉穩，更被粉絲指稱與韓星「李敏鎬」有幾分相似。由於曾是國家級運動員，他在武打戲、身段動作上的完成度極高，令他的古裝短劇格外耐看。艾泓辰的表演風格穩重、克制，常呈現一種溫柔卻壓抑的魅力，無論演霸總、護妻狂魔或深情騎士都格外有說服力。他在《團城假千金驚動全城》和《天降乖乖女》等作品中累積不少人氣，屬於短劇圈「悄悄變紅」的實力派！

00後陸劇短劇男演員9.張庭睿

圖片來源：weibo@張庭睿
圖片來源：weibo@張庭睿

2002年出生於、身高181cm的「張庭睿」，是近期備受關注的短劇新星。他的大眼睛特別有記憶點，帶著幾分魅惑與靈動，使他的古裝扮相格外出眾。無論是高冷王爺、病弱公子或陰鬱權臣，他都能透過眼神營造強烈情緒，使角色更立體鮮明。張庭睿的演技也比同齡演員來得穩健，情緒轉換自然，人氣作品如《心機美人的攻略手札》和《愛她瘋魔的樣子》都展現出他強烈的角色魅力，是未來相當值得期待的新生代！

00後陸劇短劇男演員10.王培延

圖片來源：weibo@王培延
圖片來源：weibo@王培延

2001年出生的「王培延」，因出演《十八歲太奶奶》系列而火速出圈，與李柯以組成的 CP 更是甜度爆表。他長相介於痞帥與奶狗之間，既有少年感，又有紈絝氣質，讓角色類型非常多元。雖然外貌年輕，但他的表演成熟自然，無論是霸總、俏皮調皮男或深情護妻型角色都能夠輕鬆駕馭。他在 2025年更登上短劇男演員熱度榜第一位，可見人氣之高。推薦作品包括《夫人她專治不服》、《喵妃在上》等，每部都能看到他不同的魅力。

圖片來源：weibo@王培延
圖片來源：weibo@王培延

中國短劇市場高速成長，也讓「00後男演員」成為新一波最強戰力。他們不只外形亮眼，更具備多樣演技與極高產量，能在短時間內累積大量角色經驗與人氣。從天選古人陳添祥、病嬌系代表張翅，再到最年輕霸總楊鵬丞，各有各的魅力，未來勢必在長劇領域展現更多可能！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
#演員 #柯淳 #霸總 #古裝

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

#金錢 #運勢 #犯太歲 #生肖運勢

