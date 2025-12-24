10位00後陸劇短劇男演員爆紅盤點！「陳添翔」一年拍50部斷層領先、「張翅」瘋批病嬌代表熱度狂飆

圖片來源：微博

中國「短劇」市場近年急速崛起，00後新生代演員也以驚人的速度冒出頭，從古裝美男、禁慾病嬌、高冷校草到年輕霸總，各種形象一字排開，可謂百花齊放。特別是陳添翔、張翅等短劇強勢新人，不只作品產量驚人，角色塑造更是牢牢抓住觀眾的心。本篇精選「10位00後陸劇短劇男演員」，讓你一次掌握短劇圈最強新勢力！

2000年出生的「柯淳」是短劇圈的絕對頂流，188cm的身高加上俊朗立體的五官，使他在鏡頭前自帶強烈氣場。他畢業於上海戲劇學院，表演科班底子扎實，情緒掌控極佳。因在《好一個乖乖女》中飾演霸總而爆紅，被粉絲封為「短劇黃宗澤」。他的角色魅力來自於張力十足的眼神與壓迫感，既能霸道專情，也能轉換成深情溫柔型男神。近期參與綜藝《無限超越班》，曝光度大幅提升，目前兩部長劇開拍，發展備受期待！

00後陸劇短劇男演員2.陳添祥

2002年出生的「陳添祥」，183公分的高挑身材搭配立體古裝臉，被粉絲封為「天選古人」。他在《雙面權臣暗戀我》中以白髮造型徹底出圈，既妖魅又冷清的氣質直接成為標誌性形象。更驚人的是他一年竟拍超過50部短劇，堪稱00後最強勞模，角色類型從深情權臣、腹黑公子到現代禁欲男神皆能自然切換。陳添祥的演技雖年輕卻韻味十足，尤其善於在細節中製造性張力，使他的角色常常讓人驚艷！

00後陸劇短劇男演員3.張翅

2001年出生的「張翅」，以立體帥氣的五官與清冷氣質著稱。他的古裝造型尤為出色，眉眼之間自帶禁慾疏離感，因此常被選演深情卻偏執的瘋批美男角色。在短劇圈他被視為「病嬌系角色」的最強代表，無論眼神或情緒爆發力都極具侵略性。張翅在古裝與現代劇間也能自由切換，既能演清冷皇子，也能化身深情偏執的第二人格系男主，推薦作品包括《雙向欲臣》、《春夜入君懷》、《月傍九霄》，每部都展現他強烈的角色存在感！

00後陸劇短劇男演員4.李若洵

2003年出生的「李若洵」，身高184cm，是北電科班出身，氣質清俊又帶幾分貴氣。他的古裝扮相特別有貴公子味道，舉手投足都優雅溫潤，加上冷靜沉穩的表演方式，使他成為短劇圈公認的「貴氣美男」。而在校園劇中，他又能瞬間轉換為陽光乾淨的大男孩，青春荷爾蒙滿溢，展現驚人的可塑性。近期主演的《野女孩》熱度突破6000萬，更讓他一舉被更多觀眾熟知。李若洵擅於通過眼神呈現角色內心情緒，使他在同齡演員中脫穎而出！

00後陸劇短劇男演員5.肖文宇

2004年出生的「肖文宇」，身高187cm，陽光笑容極具感染力，初見就像是校園裡最受歡迎的鄰家男孩。但他在短劇中的角色卻常帶著深情與暗黑反差，尤其在《嗜她如命》中飾演隱忍偏執的角色大受觀眾喜愛，被封為「純愛戰神」。肖文宇的表演自然放鬆，情緒層次細膩，不論是青春校園、虐戀純愛還是冷淡系男主都能駕馭。他在《月色不晚》和《獵心》等多部短劇中的亮眼表現，使他迅速累積人氣！

00後陸劇短劇男演員6.楊鵬丞

2006年出生、183cm的「楊鵬丞」，是短劇圈年紀最小卻驚人高產的男演員，19歲便已出演超過28部短劇，從校園男神、民國少爺到冷臉霸總都能信手拈來。他的五官濃烈、帶點混血感，再加上鏡頭前自然的氣場，讓他常被封為「最年輕霸總」。在《鳴冥》和《馴野》中，他以極具壓迫感卻清醒護妻的「訓狗文學」表現爆紅，台詞與眼神張力都十分到位。楊鵬丞雖年紀小，但情緒表達成熟穩定，特別適合虐戀、成長與懸疑系短劇！

00後陸劇短劇男演員7.吳添豪

2001年出生、畢業於北京電影學院的「吳添豪」，183cm的身高配上清雋深邃的長相，兼具紳士與文質氣質。古裝造型更呈現溫潤儒雅的風度，讓他在短劇中常飾演腹黑深情的角色。他在《江南時節》中飾演年下戀男主，以細膩的情感表演獲得不少好評；在《十八歲太奶奶2》中則化身隱忍少爺，眼神戲極具張力。吳添豪的演技乾淨、自然，善於把內斂情緒藏在細節裡，是許多觀眾心目中的「深情男友系」代表！

00後陸劇短劇男演員8.艾泓辰

2001年出生的「艾泓辰」，身高180cm，長相端正沉穩，更被粉絲指稱與韓星「李敏鎬」有幾分相似。由於曾是國家級運動員，他在武打戲、身段動作上的完成度極高，令他的古裝短劇格外耐看。艾泓辰的表演風格穩重、克制，常呈現一種溫柔卻壓抑的魅力，無論演霸總、護妻狂魔或深情騎士都格外有說服力。他在《團城假千金驚動全城》和《天降乖乖女》等作品中累積不少人氣，屬於短劇圈「悄悄變紅」的實力派！

00後陸劇短劇男演員9.張庭睿

2002年出生於、身高181cm的「張庭睿」，是近期備受關注的短劇新星。他的大眼睛特別有記憶點，帶著幾分魅惑與靈動，使他的古裝扮相格外出眾。無論是高冷王爺、病弱公子或陰鬱權臣，他都能透過眼神營造強烈情緒，使角色更立體鮮明。張庭睿的演技也比同齡演員來得穩健，情緒轉換自然，人氣作品如《心機美人的攻略手札》和《愛她瘋魔的樣子》都展現出他強烈的角色魅力，是未來相當值得期待的新生代！

00後陸劇短劇男演員10.王培延

2001年出生的「王培延」，因出演《十八歲太奶奶》系列而火速出圈，與李柯以組成的 CP 更是甜度爆表。他長相介於痞帥與奶狗之間，既有少年感，又有紈絝氣質，讓角色類型非常多元。雖然外貌年輕，但他的表演成熟自然，無論是霸總、俏皮調皮男或深情護妻型角色都能夠輕鬆駕馭。他在 2025年更登上短劇男演員熱度榜第一位，可見人氣之高。推薦作品包括《夫人她專治不服》、《喵妃在上》等，每部都能看到他不同的魅力。

中國短劇市場高速成長，也讓「00後男演員」成為新一波最強戰力。他們不只外形亮眼，更具備多樣演技與極高產量，能在短時間內累積大量角色經驗與人氣。從天選古人陳添祥、病嬌系代表張翅，再到最年輕霸總楊鵬丞，各有各的魅力，未來勢必在長劇領域展現更多可能！

