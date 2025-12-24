站在局外，看懂權謀─為什麼權謀不只是爭鬥，而是一種選擇的藝術

圖/pixabay

談起「權謀」，很多人腦中即刻浮現的輪廓，往往是某個事例、某種場景、某個歷史人物、某段野史、某齣戲劇所描述的：權力爭奪、陰狠算計、后宮爭寵、家宅爭權，甚至你死我活的惡劣場面。彷彿只要牽涉到權謀，便必然與人性的黑暗面劃上等號。然而，當我們真正靜下心來，觀看一齣成熟的權謀劇，會發現這樣的理解，其實過於扁平，或者說是狹隘的。

權謀從來不僅僅是「爭鬥」，而是一套在複雜局勢中，試圖維持平衡與秩序的盤算。意謂心思縝密的人，在處理事情或人際關係時，懂得運用策略和計謀來達到目的。但若因此以貶義或嘲諷的角度，來看待擅長用心謀劃、善於算計的人，似乎有些不公允。比如周瑜設計欲奪取荊州，卻反被諸葛亮將計就計，讓孫權妹妹真的嫁給了劉備，『周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵』正是周瑜略遜一籌的代價；說白了就是各為其主，他不是沒有權謀，只是輸了！

一部優質的權謀劇裡，衝突固然存在，卻不能只是演繹情緒性的對撞。每一次出手，背後都有不得不如此的理由；每一次退讓，也往往是更長遠布局的一部分。權謀的本質，並非逞強，而是在有限的資源、有限的時間與有限的信任裡，選擇最不壞、也最能承擔後果的道路之中進行取捨。

好看的權謀劇，從不急於呈現「爽快的勝負」，它更在意的是：角色為了這個選擇，犧牲了什麼，又背負了什麼。權力在這裡，不再只是目的，而是一種必須謹慎使用的工具。這樣的劇或許有點沉悶，在考驗著看戲的人是否和演戲的人，一樣有耐心吧！

權謀劇中的角色，不管是正派或反派，很少是單純的善或惡，他們更像是在現實條件中，反覆修正選擇的普通人。有人選擇直行，有人選擇迂迴；有人冒險，有人保守。不同的性格與立場，交織出多線並行的結果，而非單一路徑的必然。這也造就了權謀劇真正吸引人的地方，它讓觀眾看見「思考本身」，使權謀不再是神秘的黑箱，而是一場公開的理性推演。

權謀劇還有一個耐人尋味之處：它不鼓勵爭鬥，卻無法迴避衝突；它不美化權力，卻清楚描繪權力的運作方式。在理性與人性之間，在理想與現實之間，權謀劇始終保持一種近乎殘酷的清醒。權謀的真正價值，不在於勝負，而在於理解：在錯綜複雜的局勢裡，如何不被情緒吞沒，如何為選擇負責，又如何在權力觸手可及之時，仍然記得克制。這樣的權謀，正是耐人尋味，也值得被反覆觀看的。