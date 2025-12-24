《狙擊蝴蝶》沙發吻超欲！盤點2025年「吻戲激烈」5大陸劇，《難哄》暴烈版Kiss難分難捨！

甜寵陸劇一向深受廣大觀眾們歡迎，從今年初從校服走向婚紗的小說改編夯劇《難哄》，到姐弟戀愛情劇《狙擊蝴蝶》都是花式吻戲連發，令觀眾們一追上癮！今天快跟著女子漾盤點2025年「吻戲激烈」5大陸劇，共同來回味每一段羅曼蒂克的精采吻戲吧！

盤點2025年「吻戲激烈」陸劇1：《愛你》

圖片來源：愛奇藝提供

張凌赫、徐若晗在今年春季甜寵劇《愛你》於繽紛燦爛的櫻花樹下約會，情感逐漸升溫後不禁忘情親吻，這也象徵2人關係從曖昧轉為更親密的突破點。劇中還有一場較為激情的浴室吻戲，小倆口在水蒸氣氤氳中恣意纏綿，純欲氣息強烈，以及沙發吻、車內吻、依偎吻…各種生活化的甜蜜名場面，浪漫帶點夢幻呢！

《愛你》EP17-18精選：稀飯終於向蘇葉表白心意，兩人就這樣在櫻花樹下擁吻~ | 愛奇藝

盤點2025年「吻戲激烈」陸劇2：《難哄》

白敬亭、張若楠在《難哄》化身為原著小說中的「桑延」與「溫以凡」，起初2人在意外情境下迸發夢遊吻，之後約會時隨著曖昧氛圍延燒產生摩天輪之吻，還有同居時在廚房裡的調情之吻、以及「桑延」因受傷不能碰水，「溫以凡」幫他擦澡的引人遐想浴室吻，還有「桑延」向「溫以凡」告白：「我致死，都會暴烈地愛你！」後的霸氣吻戲，特別是最後關鍵：「桑延」和「溫以凡」回到當初認識的高中作為起點，傳遞小倆口從校服到婚紗的戀愛過程，最終「桑延」幫「溫以凡」戴上戒指搭配定情之吻，都令人回味無窮呀！

“我想親你！”溫以凡向桑延撒嬌示愛！ | 難哄 The First Frost | 白敬亭/章若楠 | 優酷寵愛頻道 YOUKU

盤點2025年「吻戲激烈」陸劇3：《許我耀眼》

圖片來源：騰訊視頻提供

趙露思、陳偉霆領銜主演的人氣夯劇《許我耀眼》劇中一段情節是「沈皓明」（陳偉霆 飾） 在電梯內突然壁咚女主 「許妍」（趙露思 飾）並逕自吻了她，這象徵著這場情感博弈正式啟動，由於2人最初是假面夫妻、雙向試探的關係，吻戲則象徵著彼此關係的一大躍進，之後他們還上演曖昧突發甜吻、成人都市情慾之吻，濃情與蜜意接連碰撞讓火花不斷激盪呢！

《許我耀眼》陳偉霆深情說出真心!趙露思熊抱獻熱吻 半夜偷親老婆被抓到...眼神愛意滿滿好甜｜完全娛樂

盤點2025年「吻戲激烈」陸劇4：《深情眼》

圖片來源：芒果TV提供

高甜愛情劇《深情眼》描述年過30歲的單身女郎「葉濛」（張予曦 飾），與擁有一雙深情眼的年下弟弟李靳嶼（畢雯珺 飾）之間的情感故事，他們第一次真正放下防備、逐漸親近之吻，代表著彼此跨越年齡差更近一步，之後小倆口在海邊身體靠近、眼神交流、深情擁吻…溫柔肢體語言是雙方感情緩慢升溫的重要情節，自然流露的吻戲又甜又欲，令人深陷其中呢！

超欲！小倆口婚后生活甜蜜爆棚 張予曦 畢雯珺 MangoTV Drama

盤點2025年「吻戲激烈」陸劇5：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供

陳妍希、周柯宇這對相差19歲的姊弟戀CP，首搭演出愛情劇《狙擊蝴蝶》引爆話題，劇中「岑矜」（陳妍希 飾）、「李霧」（周柯宇 飾）在沙發上或坐腿上吻的場景，強烈的肢體接觸讓吻戲更情緒濃烈、甜度滿點！2人在劇中發生衣櫥吻、沙發吻、領帶吻…多達10幾場吻戲，特別是「岑矜」和「李霧」的衣櫃之吻，還有「李霧」半夜偷偷溜進「岑矜」房間並吻向她的超甜情節，都令觀眾們印象深刻呢！