2025-12-26 00:52 女子漾／編輯Wendi
2025 SBS演技大賞「最佳CP」獎落何人？6對入圍螢幕情侶盤點，《一吻爆炸》張基龍、安恩真呼聲高！
2025 SBS演技大賞即將於今年底壓軸登場，本屆入圍的6對螢幕情侶，互動都迸發出強烈化學反應，深受觀眾們喜愛，其中又以現正熱播中的人氣甜寵劇《一吻爆炸》張基龍、安恩真呼聲最高！想知道還有哪些螢幕情侶強勢入圍嗎？今天就快跟著女子漾一起來盤點吧！
浪漫愛情劇《我的完美秘書》女強人CEO「姜智允」（韓志旼 飾）作風凌厲、性格直率，她身旁的帥氣男秘書「劉恩浩」（李浚赫 飾）卻是彬彬有禮、沉穩冷靜，一開始2人在工作理念與方式上常有摩擦，但「劉恩浩」的溫柔體貼讓「姜智允」不再只是把他當成執行秘書，而是真正理解他的知己，他們也在雙方真誠支持之下，逐漸從職場拍檔緩步轉化成戀人關係。
盤點2025 SBS演技大賞入圍「最佳CP」2：《鬼宮》陸星材、苞娜
在人氣奇幻劇當中《鬼宮》當中「汝里」（苞娜 飾）曾將「尹甲」（陸星材 飾）視為初戀對象，但「尹甲」的身體卻被惡鬼「強鐵」控制，使得2人的互動充滿矛盾與阻礙。當極力拒絕宿命的巫女遇上帶著靈魂秘密的男人，不僅是千篇一律愛慕，而是帶有救贖意味的牽引，這份難能可貴的真心，也慢慢地在危機與互助中萌芽。
盤點2025 SBS演技大賞入圍「最佳CP」3：《寶物島》朴炯植、洪華妍
犯罪懸疑劇《寶物島》男、女主角「徐東柱」（朴炯植 飾）與「呂誾男」（洪華妍 飾）曾是一對同居戀人，他們的感情互動甜蜜自然，例如：在家中共浴接吻、互相擁抱依偎與對望流露深情…等細節，然而「呂誾男」為了更遠大目標轉嫁他人，讓2人之間的情感變得錯綜複雜，當他們再度面對彼此時，深沉的愛、愧疚、悔恨與無奈也隨之浮上檯面。
浪漫喜劇《宇宙Marry Me？》男、女主角因緣際會進入90天的假結婚契約，「柳美里」（庭沼珉 飾）希望透過結婚保留新婚房資格，而「金宇宙」（崔宇植飾）則因相同名字意外捲入她的計畫，2人便開始荒誕甜蜜的「偽新婚生活」，崔宇植、庭沼珉互動自然清新又帶著搞笑元素，彼此間綻放出強烈火花，小倆口之間的情感已超越最初的契約關係。。
盤點2025 SBS演技大賞入圍「最佳CP」5：《四季之春》朴持厚、夏唯俊
以音樂為主題的青春校園劇《四季之春》描述女主角「金春」（朴持厚 飾）的紛亂大學生活，與男主角「四季」（夏唯俊 飾）在樂團組建過程中碰面，2人透過月光下合奏與共同創作，建立更深層的情緒連結，他們在音樂、生活與挑戰共同累積默契，情感逐漸升溫，儘管不是走直接告白的直球路線，但小倆口曖昧微妙的情感發展卻相當扣人心弦。
盤點2025 SBS演技大賞入圍「最佳CP」6：《一吻爆炸》張基龍、安恩真
Netfix人氣愛情劇《一吻爆炸》男主角「孔智赫」（張基龍 飾）表面理性克制，但只要一動心就深陷其中、女主角「高多林」（安恩真 飾）對感情誠實專一，能一眼看穿男主的逞強與逃避，2人在每一次親吻中都情難自制，他倆的一系列高甜吻戲就像情感引爆點，還悄悄在心中上演成年人之間的情緒攻防戰呢！
