【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

即將迎來2026新的一年，待播韓劇中又會出現哪些「現象級」的大作呢？又或是蹦出意想不到的黑馬爆紅劇？一起來期待吧！而最近備受爭議的《信號2》又該何去何從，相信全世界韓劇迷都跟我一樣都在持續跟進最新消息，等了10年究竟會等到甚麼結果？先不管這個，來看看2026年15部可以期待的韓劇清單吧！

2026年必看韓劇1：高允貞、金宣虎《愛情怎麼翻譯？》

主演：金宣虎、高允貞、福士蒼汰、李伊潭、崔宇成

開播資訊：1/16，Netflix

Netflix最新定檔1月開播的浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》，找來男女神金宣虎、高允貞聯袂主演！這部劇是由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆。

劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮（金宣虎 飾）」與頂級女明星「車武熙（高允貞 飾）」展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。

2026年必看韓劇2：IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》

主演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍

開播資訊：上半年，MBC

「國民男女神」邊佑錫、IU 即將合體主演《21世紀大君夫人》，兩人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後時隔九年的再度合作，這部戲可說是未開演先轟動！由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，劇本曾獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎，是新人編劇劉雅仁第一部作品。

劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述雖然身為擁有一切的財閥卻因身份只是「平民」而心煩的女子，與雖然作為身份尊貴的「皇子」卻因什麼也無法擁有而悲傷的男子，兩人突破身份、共同開創命運的特別羅曼史。

2026年必看韓劇3：蘇志燮《金部長》

主演：蘇志燮

開播資訊：下半年，SBS

好久不見的帥氣大叔蘇志燮要回歸啦！改編自由Man's story創作的NAVER人氣同名網漫《金部長》，由《Tracer》、《美好世界》的導演李勝英執導，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆；該劇講述一位看似平凡的銀行職員金部長（蘇志燮飾），為了尋找失蹤的愛女而被迫揭露自己南北派特工的真實身份，化身「最強奶爸」並為此展開一場驚險營救行動的故事，融合了動作、父愛與黑色題材，值得期待！

2026年必看韓劇4：李帝勳、金憓秀、趙震雄《第二個信號》

主演：李帝勳、金憓秀、趙震雄

開播資訊：年內？tvN或TVING(尚未定案)

眾粉絲期待10年的懸疑韓劇大作《信號》第二季，終於拍完了！但尷尬的事來了~原定2026年6月即將上檔的第二季，沒想到因為趙震雄年少犯罪醜聞被爆出後引起軒然大波，徹底影響上檔時間 (完全就是《山寨人生》的翻版)...是否如期開播還是未知數！但相信電視台一定會思考出損失最低的對策，畢竟這部劇不只是tvN開台二十週年特別企劃，也是韓劇迷等待10年的作品。

第二季由電影《晝盲神探》的安兌鎮導演執導，《屍戰朝鮮》、《惡鬼》的金銀姬編劇執筆，據說整個劇情圍繞著重案組刑警「李材韓（趙震雄飾）」，過去的他是怎麼改變會死亡的命運，來到已被改變的未來又會如何和懸案小組組長「車秀賢（金憓秀飾）」及側寫師「朴海英（李帝勳飾）」攜手揭發黑暗的真相！

2026年必看韓劇5：全智賢、池昌旭《人類X九尾狐》

主演：全智賢、池昌旭

開播資訊：下半年，JTBC

「國民初戀」全智賢揮別姜棟元的暴風圈後，這次攜手差點被控制的池昌旭聯手主演 JTBC 全新奇幻浪漫喜劇《人類X九尾狐》，這部由《大力女子姜南順》《因為不想吃虧》導演金政植執導，《愛上變身情人》《某一天滅亡來到我家門前》編劇林回音執筆劇本；劇情講述了「能迷惑人類的九尾狐」與「能吸引妖怪的人類」在命運交錯的瞬間相遇後開啟一場又甜又危險的奇幻戀愛；又能看全智賢演個又瘋又殺又能HOLD住全場的角色，但我還是最愛千頌伊。

2026年必看韓劇6：朴持厚、尹燦榮、羅門、趙怡賢《殭屍校園2》

主演：朴持厚、尹燦榮、羅門、趙怡賢

開播資訊：下半年，Netflix

《殭屍校園》第一季在2022年開播爆紅，在一群完全沒有知名度的新人演員群的努力下，加上原著故事擁有龐大的粉絲助攻下，創下意想不到的效果；等待4年終於要開播？(本來也說是2025年的阿，怒~)。續作，由李在奎和金男洙執導，千成日編劇，主演陣容延續第一季的朴持厚、尹燦榮、羅門和趙怡賢，並加入金施恩、李敏宰、徐志焄、尹可而和盧載沅等演員。

故事時間設定在首季事件發生後數年，主角南溫召現為首爾一所大學的學生，仍受到高中時期倖存經歷的創傷影響。然而，當喪屍病毒在城市中再度爆發時，她再次捲入求生之戰。劇情將探索原孝山倖存者的現況。

2026年必看韓劇7：宋慧喬、孔劉《慢慢地，強烈地》

主演：宋慧喬、孔劉

開播資訊：第二季，Netflix

宋慧喬、孔劉兩人要強強聯手啦！《慢慢地，強烈地》不只是男女主角的卡司強大，連編導都不得了~由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞導演執導，《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京作家執筆，劇情以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。 根據韓媒報導，這部劇預估斥資800億韓元打造(資料顯示超過753億)，太驚人！

2026年必看韓劇8：孫藝真、池昌旭、Nana《醜聞》

主演：孫藝真、池昌旭、Nana

開播資訊：第三季，Netflix

我的女神孫藝真要回歸小螢幕啦！(先在這要恭喜她拿下青龍電影最佳女主角~棒棒)，這次她要與池昌旭、Nana攜手主演《醜聞》，這部改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，有看過的人，想必年紀...跟我一樣...年輕 (淚笑~)。由電影《蘿莉塔：情陷謬思》、《沉默的目擊者》、網路劇《命定之人》的鄭址宇導演執導，劇版將繼續以連擁有欲望都被視為禁忌的朝鮮時代為背景，講述挑戰嚴格儒教秩序的驚險愛情與誘惑賭局，所展開大膽又危險的故事。

2026年必看韓劇9：孫藝真、曹柔理《Variety》

主演：孫藝真、曹柔理

開播資訊：第四季，Netflix

又是我的女神孫藝真的新作~看樣子，她鐵了心回歸，拿回她的寶座？ (甚麼寶座！？)這次聯手在《魷魚遊戲》中要玩遊戲又要生孩子的曹柔理共同主演懸疑驚悚劇《Variety》，這部由《假面女郎》和電影《抓住救命稻草的野獸們》的導演金容勳擔任編劇與導演；故事以KPOP產業為背景，講述打造頂尖偶像團體的娛樂公司代表和追隨他們的極端狂熱粉絲之間錯綜複雜的慾望與糾葛。

2026年必看韓劇10：邊佑錫、韓韶禧《我獨自升級》

主演：邊佑錫、韓韶禧

開播資訊：年內？Netflix

撕漫男代表的大勢明星邊佑錫新作再+1！這次與撇開緋聞往前衝的韓韶禧聯合主演超強大IP《我獨自升級》(全球累積瀏覽次數高達143億次！~夠強吧？！)，改編自曾被創作成動畫並橫掃2025年Crunchyroll動畫大獎的同名網路小說，不只被做成遊戲、動畫，現在終於真人版電視劇要開播！邀請到《白頭山：半島浩劫》的導演李海準與《與神同行》系列電影的攝影導演金丙書共同執導，兩人同時也負責劇本的編排。故事講述最低等級「E級獵人」成振宇在歷經瀕死經驗後獲得異於常人的能力，並在不斷升級的過程中，成為人類對抗次元間「傳送門」後方怪物威脅的希望。

2026年必看韓劇11：秀智、金宣虎《魅惑》

主演：秀智、金宣虎

開播資訊：下半年，Disney+

秀智、金宣虎終於二搭啦！《魅惑》改編自紅作家的同名網絡漫畫，由電影《觀相》、《緊急迫降》導演韓在林執導，故事講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。

其實這部作品原定計劃拍成電影，並且由韓韶禧和柳俊烈主演，但兩人因戀愛緋聞雙雙辭演，後來《魅惑》決定改拍成電視劇，並由秀智和金宣虎接下主演，預計在2026年2月就殺青。

2026年必看韓劇12：李棟旭、金慧峻《殺人者的購物中心2》

主演：李棟旭、金慧峻

開播資訊：下半年，Disney+

《殺人者的購物中心》第二季要來啦！這部劇真的是看了很爽快，不只是李棟旭身手矯健超帥氣，金慧峻也是每個眼神都感覺可以把敵人秒掉的樣子！改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由電影《鎖命危機》的導演李權與電影《出國》的導演盧圭燁聯合執導，李權與《時間停止的瞬間》的編劇池鎬鎮合作創作劇本；故事講述女大學生智安在叔叔「意外」去世後，發現他藏著一整個軍火庫級別的地下世界——那個表面上只是個平凡的購物中心，在第一季的最後，叔叔鄭進灣「死而復生」居然又重傷登場，他將與姪女聯手對抗更龐大的跨國組織。

2026年必看韓劇13：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮《再婚皇后》

主演：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮

開播資訊：下半年，Disney+

今年度我最期待的一部劇終於要開播了 (雖然劇說要等到下半年)~我家的信君！哈哈哈哈....改編自全球高人氣的Alphatart同名網絡小說和網絡漫畫《再婚皇后》，邀請《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》導演趙秀沅執導，《驅魔麵館》編劇呂芝娜和電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆劇本，更找來申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮共同主演，是一部浪漫奇幻史詩劇；沒看過原著沒關係，我只要看我的智勳 (花癡ING)

故事講述東大帝國的皇后「娜菲爾（申敏兒 飾）」，在知道自己的丈夫「索本修（朱智勛 飾）」，企圖讓自己的情婦「菈絲塔（李世榮 飾）」上位成皇后後，決定離婚並與鄰國王子「海因里（李鍾碩 飾）」再婚，看似一場政治聯姻，實則開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

2026年必看韓劇14：朴寶英、金聖喆、金𤋮元《賭金》

主演：朴寶英、金聖喆、金𤋮元

開播資訊：上半年，Disney+

朴寶英、金聖喆主演的犯罪驚悚大作《賭金》也即將在上半年開播！由電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛合作打造；故事圍繞一場捲入600億韓元來歷不明的金條走私案，以及展開的人性慾望糾葛，並一步步揭開深藏的真相。

2026年必看韓劇15：丁海寅、賀營《這糟糕的愛情》

主演：丁海寅、賀營

開播資訊：第三季，Netflix

88 LINE的丁海寅有新作品啦！這次與賀營共同主演浪漫喜劇《這糟糕的愛情》，這部劇由執導過《與惡魔有約》的金將漢導演，繼《You Raise Me Up》時隔四年再度與毛智慧編劇合作，劇情講述患有失憶症的檢察官，和自稱是她男朋友的拳擊教練，展開令人心動又棘手的同居生活。話說賀營是哪位？特地查了一下，原來她就是《外傷重症中心》裡面那個「黑道」護理師，支持一下！畢竟是白江赫的好幫手~

