「蜜雪薇琪」蜜雪 真心的擁抱助獨居長者 永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫為寒冬送暖

2025-12-23 23:14 司徒建銘

平安夜前夕，女子演唱組合「蜜雪薇琪」蜜雪，受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。記者會上，蜜雪說:「平時都有薇琪的陪伴，今天有點小寂寞」。但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，說「她永遠是我最重要的薇琪」。蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者；蜜雪說，「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

「蜜雪」受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。
「蜜雪」受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生；除了建構完整的送餐服務系統，提升長輩餐食服務品質，在永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫的資助下，讓長輩能夠享有更營養美味的餐食。公益大使蜜雪也說，寒冷的冬天，營養的餐食，是長者維持健康的關鍵環節，有充足營養，才能讓弱勢長者擁有良好的抵抗力，避免疾病風險，讓長者永飽安康。

圖三：蜜雪說：「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」
圖三：蜜雪說：「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪說，爸媽因為工作忙碌的緣故，從小我被外公、外婆照顧的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。

「蜜雪」受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。
「蜜雪」受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。

今年的聖誕節白天會在工作中渡過，晚上會和老公一起過。最常和老公一起遛狗，即使小孩大了每天還是會用親吻來表達愛。問起老公最貼心的事：工作結束後，很常來接我下班，也會順便載經紀人回去。

女子演唱組合「蜜雪薇琪」「蜜雪」Michelle Hsu推出2025最新創作《真心的擁抱》
女子演唱組合「蜜雪薇琪」「蜜雪」Michelle Hsu推出2025最新創作《真心的擁抱》


活動結束，貼心的蜜雪還不忘替平時負責照顧長者的社工人員及居家照顧服務員準備了暖暖袋及暖暖包之外，還一一獻上祝福擁抱，感謝大家的付出。

司徒建銘

司徒建銘

由擁有百萬訂閱的YouTube含羞草日記，找來文史工作者司徒建銘一同開設的頻道《看你老墓》是台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道，開設至今紀錄了許多關於傳奇名人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

#背心 #公益 #圍巾

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」
往下滑看更多精彩文章
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」
往下滑看更多精彩文章
陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」
往下滑看更多精彩文章
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

編輯推薦

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」
往下滑看更多精彩文章
【2026年15部必看韓劇清單】：高允貞金宣虎攜手打頭陣、IU、邊佑錫、孫藝珍、宋慧喬、朱智勳新作趕拍中！

【2026年15部必看韓劇清單】：高允貞金宣虎攜手打頭陣、IU、邊佑錫、孫藝珍、宋慧喬、朱智勳新作趕拍中！

2025-12-17 18:30 推坑人妻


即將迎來2026新的一年，待播韓劇中又會出現哪些「現象級」的大作呢？又或是蹦出意想不到的黑馬爆紅劇？一起來期待吧！而最近備受爭議的《信號2》又該何去何從，相信全世界韓劇迷都跟我一樣都在持續跟進最新消息，等了10年究竟會等到甚麼結果？先不管這個，來看看2026年15部可以期待的韓劇清單吧！

2026年必看韓劇1：高允貞、金宣虎《愛情怎麼翻譯？》

主演：金宣虎、高允貞、福士蒼汰、李伊潭、崔宇成

開播資訊：1/16，Netflix

Netflix最新定檔1月開播的浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》，找來男女神金宣虎、高允貞聯袂主演！這部劇是由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆。

劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮（金宣虎 飾）」與頂級女明星「車武熙（高允貞 飾）」展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。

2026年必看韓劇2IU邊佑錫《21世紀大君夫人》

主演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍

開播資訊：上半年，MBC

「國民男女神」邊佑錫、IU 即將合體主演《21世紀大君夫人》，兩人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後時隔九年的再度合作，這部戲可說是未開演先轟動！由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，劇本曾獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎，是新人編劇劉雅仁第一部作品。

劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述雖然身為擁有一切的財閥卻因身份只是「平民」而心煩的女子，與雖然作為身份尊貴的「皇子」卻因什麼也無法擁有而悲傷的男子，兩人突破身份、共同開創命運的特別羅曼史。

2026年必看韓劇3：蘇志燮《金部長》

主演：蘇志燮

開播資訊：下半年，SBS

好久不見的帥氣大叔蘇志燮要回歸啦！改編自由Man's story創作的NAVER人氣同名網漫《金部長》，由《Tracer》、《美好世界》的導演李勝英執導，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆；該劇講述一位看似平凡的銀行職員金部長（蘇志燮飾），為了尋找失蹤的愛女而被迫揭露自己南北派特工的真實身份，化身「最強奶爸」並為此展開一場驚險營救行動的故事，融合了動作、父愛與黑色題材，值得期待！

2026年必看韓劇4：李帝勳、金憓秀、趙震雄《第二個信號》

主演：李帝勳、金憓秀、趙震雄

開播資訊：年內？tvN或TVING(尚未定案)

眾粉絲期待10年的懸疑韓劇大作《信號》第二季，終於拍完了！但尷尬的事來了~原定2026年6月即將上檔的第二季，沒想到因為趙震雄年少犯罪醜聞被爆出後引起軒然大波，徹底影響上檔時間 (完全就是《山寨人生》的翻版)...是否如期開播還是未知數！但相信電視台一定會思考出損失最低的對策，畢竟這部劇不只是tvN開台二十週年特別企劃，也是韓劇迷等待10年的作品。

第二季由電影《晝盲神探》的安兌鎮導演執導，《屍戰朝鮮》、《惡鬼》的金銀姬編劇執筆，據說整個劇情圍繞著重案組刑警「李材韓（趙震雄飾）」，過去的他是怎麼改變會死亡的命運，來到已被改變的未來又會如何和懸案小組組長「車秀賢（金憓秀飾）」及側寫師「朴海英（李帝勳飾）」攜手揭發黑暗的真相！

2026年必看韓劇5：全智賢、池昌旭《人類X九尾狐》

主演：全智賢、池昌旭

開播資訊：下半年，JTBC

「國民初戀」全智賢揮別姜棟元的暴風圈後，這次攜手差點被控制的池昌旭聯手主演 JTBC 全新奇幻浪漫喜劇《人類X九尾狐》，這部由《大力女子姜南順》《因為不想吃虧》導演金政植執導，《愛上變身情人》《某一天滅亡來到我家門前》編劇林回音執筆劇本；劇情講述了「能迷惑人類的九尾狐」與「能吸引妖怪的人類」在命運交錯的瞬間相遇後開啟一場又甜又危險的奇幻戀愛；又能看全智賢演個又瘋又殺又能HOLD住全場的角色，但我還是最愛千頌伊。

2026年必看韓劇6：朴持厚、尹燦榮、羅門、趙怡賢《殭屍校園2》

主演：朴持厚、尹燦榮、羅門、趙怡賢

開播資訊：下半年，Netflix

《殭屍校園》第一季在2022年開播爆紅，在一群完全沒有知名度的新人演員群的努力下，加上原著故事擁有龐大的粉絲助攻下，創下意想不到的效果；等待4年終於要開播？(本來也說是2025年的阿，怒~)。續作，由李在奎和金男洙執導，千成日編劇，主演陣容延續第一季的朴持厚、尹燦榮、羅門和趙怡賢，並加入金施恩、李敏宰、徐志焄、尹可而和盧載沅等演員。

故事時間設定在首季事件發生後數年，主角南溫召現為首爾一所大學的學生，仍受到高中時期倖存經歷的創傷影響。然而，當喪屍病毒在城市中再度爆發時，她再次捲入求生之戰。劇情將探索原孝山倖存者的現況。

2026年必看韓劇7：宋慧喬、孔劉《慢慢地，強烈地》

主演：宋慧喬、孔劉

開播資訊：第二季，Netflix

宋慧喬、孔劉兩人要強強聯手啦！《慢慢地，強烈地》不只是男女主角的卡司強大，連編導都不得了~由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞導演執導，《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京作家執筆，劇情以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。 根據韓媒報導，這部劇預估斥資800億韓元打造(資料顯示超過753億)，太驚人！

2026年必看韓劇8：孫藝真、池昌旭、Nana《醜聞》

主演：孫藝真、池昌旭、Nana

開播資訊：第三季，Netflix

我的女神孫藝真要回歸小螢幕啦！(先在這要恭喜她拿下青龍電影最佳女主角~棒棒)，這次她要與池昌旭、Nana攜手主演《醜聞》，這部改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，有看過的人，想必年紀...跟我一樣...年輕 (淚笑~)。由電影《蘿莉塔：情陷謬思》、《沉默的目擊者》、網路劇《命定之人》的鄭址宇導演執導，劇版將繼續以連擁有欲望都被視為禁忌的朝鮮時代為背景，講述挑戰嚴格儒教秩序的驚險愛情與誘惑賭局，所展開大膽又危險的故事。

2026年必看韓劇9：孫藝真、曹柔理《Variety》

主演：孫藝真、曹柔理

開播資訊：第四季，Netflix

又是我的女神孫藝真的新作~看樣子，她鐵了心回歸，拿回她的寶座？ (甚麼寶座！？)這次聯手在《魷魚遊戲》中要玩遊戲又要生孩子的曹柔理共同主演懸疑驚悚劇《Variety》，這部由《假面女郎》和電影《抓住救命稻草的野獸們》的導演金容勳擔任編劇與導演；故事以KPOP產業為背景，講述打造頂尖偶像團體的娛樂公司代表和追隨他們的極端狂熱粉絲之間錯綜複雜的慾望與糾葛。

2026年必看韓劇10：邊佑錫、韓韶禧《我獨自升級》

主演：邊佑錫、韓韶禧

開播資訊：年內？Netflix

撕漫男代表的大勢明星邊佑錫新作再+1！這次與撇開緋聞往前衝的韓韶禧聯合主演超強大IP《我獨自升級》(全球累積瀏覽次數高達143億次！~夠強吧？！)，改編自曾被創作成動畫並橫掃2025年Crunchyroll動畫大獎的同名網路小說，不只被做成遊戲、動畫，現在終於真人版電視劇要開播！邀請到《白頭山：半島浩劫》的導演李海準與《與神同行》系列電影的攝影導演金丙書共同執導，兩人同時也負責劇本的編排。故事講述最低等級「E級獵人」成振宇在歷經瀕死經驗後獲得異於常人的能力，並在不斷升級的過程中，成為人類對抗次元間「傳送門」後方怪物威脅的希望。

2026年必看韓劇11：秀智、金宣虎《魅惑》

主演：秀智、金宣虎

開播資訊：下半年，Disney+

秀智、金宣虎終於二搭啦！《魅惑》改編自紅作家的同名網絡漫畫，由電影《觀相》、《緊急迫降》導演韓在林執導，故事講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。

其實這部作品原定計劃拍成電影，並且由韓韶禧和柳俊烈主演，但兩人因戀愛緋聞雙雙辭演，後來《魅惑》決定改拍成電視劇，並由秀智和金宣虎接下主演，預計在2026年2月就殺青。

2026年必看韓劇12：李棟旭、金慧峻《殺人者的購物中心2》

主演：李棟旭、金慧峻

開播資訊：下半年，Disney+

《殺人者的購物中心》第二季要來啦！這部劇真的是看了很爽快，不只是李棟旭身手矯健超帥氣，金慧峻也是每個眼神都感覺可以把敵人秒掉的樣子！改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由電影《鎖命危機》的導演李權與電影《出國》的導演盧圭燁聯合執導，李權與《時間停止的瞬間》的編劇池鎬鎮合作創作劇本；故事講述女大學生智安在叔叔「意外」去世後，發現他藏著一整個軍火庫級別的地下世界——那個表面上只是個平凡的購物中心，在第一季的最後，叔叔鄭進灣「死而復生」居然又重傷登場，他將與姪女聯手對抗更龐大的跨國組織。

2026年必看韓劇13：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮《再婚皇后》

主演：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮

開播資訊：下半年，Disney+

今年度我最期待的一部劇終於要開播了 (雖然劇說要等到下半年)~我家的信君！哈哈哈哈....改編自全球高人氣的Alphatart同名網絡小說和網絡漫畫《再婚皇后》，邀請《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》導演趙秀沅執導，《驅魔麵館》編劇呂芝娜和電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆劇本，更找來申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮共同主演，是一部浪漫奇幻史詩劇；沒看過原著沒關係，我只要看我的智勳 (花癡ING)

故事講述東大帝國的皇后「娜菲爾（申敏兒 飾）」，在知道自己的丈夫「索本修（朱智勛 飾）」，企圖讓自己的情婦「菈絲塔（李世榮 飾）」上位成皇后後，決定離婚並與鄰國王子「海因里（李鍾碩 飾）」再婚，看似一場政治聯姻，實則開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

2026年必看韓劇14：朴寶英、金聖喆、金𤋮元《賭金》

主演：朴寶英、金聖喆、金𤋮元

開播資訊：上半年，Disney+

朴寶英、金聖喆主演的犯罪驚悚大作《賭金》也即將在上半年開播！由電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛合作打造；故事圍繞一場捲入600億韓元來歷不明的金條走私案，以及展開的人性慾望糾葛，並一步步揭開深藏的真相。

2026年必看韓劇15：丁海寅、賀營《這糟糕的愛情》

主演：丁海寅、賀營

開播資訊：第三季，Netflix

88 LINE的丁海寅有新作品啦！這次與賀營共同主演浪漫喜劇《這糟糕的愛情》，這部劇由執導過《與惡魔有約》的金將漢導演，繼《You Raise Me Up》時隔四年再度與毛智慧編劇合作，劇情講述患有失憶症的檢察官，和自稱是她男朋友的拳擊教練，展開令人心動又棘手的同居生活。話說賀營是哪位？特地查了一下，原來她就是《外傷重症中心》裡面那個「黑道」護理師，支持一下！畢竟是白江赫的好幫手~


聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip




推坑人妻

推坑人妻

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論 💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop 💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！ 🄳🅁🄰🄼🄰 🅆🄸🄵🄴 合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

#韓劇 #IU #朱智勳 #邊佑錫 #孫藝珍

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

最新文章

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

#生命 #白髮 #北捷

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真 2025.12.23 25
「蜜雪薇琪」蜜雪 真心的擁抱助獨居長者 永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫為寒冬送暖

「蜜雪薇琪」蜜雪 真心的擁抱助獨居長者 永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫為寒冬送暖

#背心 #公益 #圍巾

司徒建銘 2025.12.23 15
水里影展震撼東京！洪馬克領軍 FFIFA 橫掃歐亞電影節奪獎

水里影展震撼東京！洪馬克領軍 FFIFA 橫掃歐亞電影節奪獎

#導演 #生命 #夏天

司徒建銘 2025.12.23 17
【給熱愛跳舞，卻被王Aden拒絕的高中女生掌聲】

【給熱愛跳舞，卻被王Aden拒絕的高中女生掌聲】

#女孩 #舞台 #勇氣

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真 2025.12.23 52
【追劇】關於那個人與人仍緊密連結 煩人卻也溫馨的年代—《請回答1988》

【追劇】關於那個人與人仍緊密連結 煩人卻也溫馨的年代—《請回答1988》

#韓劇 #Netflix #劇情 #童年 #奧運

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.23 17
【選書】以傳統信仰為背景 見證這信仰混亂的黑暗時代—《新神》

【選書】以傳統信仰為背景 見證這信仰混亂的黑暗時代—《新神》

#好書推薦 #小說 #偶像 #現況

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.23 16
【選書】當美德與利益牽扯 就是變質的開始－《我殺死的男人回來了》

【選書】當美德與利益牽扯 就是變質的開始－《我殺死的男人回來了》

#小說 #韓國 #好書推薦 #劇情 #屍體

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.23 16
【選書】會說台語的小王子！當經典文學遇上母語傳承－《小王子台語版》

【選書】會說台語的小王子！當經典文學遇上母語傳承－《小王子台語版》

#好書推薦 #王子 #老師 #年齡

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.23 13
【心理測驗】跨年夜你想去哪裡倒數？看出你新年的「人生主題」

【心理測驗】跨年夜你想去哪裡倒數？看出你新年的「人生主題」

#煙火 #療癒 #心理測驗 #蠟燭 #感情

女子漾／編輯張念慈 2025.12.23 68
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

#成毅 #演員 #長安二十四計 #赴山海

女子漾／編輯許智捷 2025.12.23 226
18+