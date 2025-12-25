【追劇】以樸實為特點的超能科幻作品 想改變世界其實不一定要多厲害—《一點點超能力》

在各種有關科幻及英雄的影視作品影響下，每個人心裡大概都有著小小的「英雄夢」，希望有一天能夠獲得與眾不同超能力，並且能夠成為拯救世界的關鍵人物。同樣是與超能力有關，日劇《一點點超能力》以相對輕鬆幽默、非典型的方式，挑戰了人們對於類似主題的刻板印象，儘管實際上並沒有提出什麼新穎的劇情結構，「小人物」的呈現方式，依舊可以帶給觀眾不錯的追劇體驗。

圖片來源：chottodake_esper IG

《一點點超能力》主角文太是個可以說是「人生失敗組」的中年男性，因為貪念挪用公款遭到公司開除，家人也因此離開了自己；但就在人生的谷底，他意外獲得神秘的「諾那瑪睿」公司招募，不只在一顆小小膠囊的幫助下獲得了意想不到的超能力，甚至還多了一個妻子。





除了自己之外，文太還有另外三個同事，四位看似不起眼的超能力者，在「維護世界和平」的旗幟下，每天利用各自看似有點掉漆的「超能力」執行著老闆指派的各種神奇任務，並且重新獲得自己的存在意義；然而，正當一切看似順利，一連串的意外及陌生超能力者的出現，卻讓他們發現事情可能並不如他們所想的那麼單純。

圖片來源：chottodake_esper IG

觀看這部日劇總會讓人想到動畫《我的英雄學院》，兩部作品的人們都擁有各種稀奇古怪的超能力，它們有的看似無用，卻總是能夠走出自己的道路，並且讓觀眾重新意識到「天生我材必有用」的道理。但比起熱血漫畫，《一點點超能力》大概還是必須談論到一些更現實的議題，包含人生的失敗、抉擇，還有生命意義的探索，以及私慾和公共利益間的衝突，都讓這部科幻影集多了一層現實感，並且更容易被觀眾接受。





除了在每個角色上的細膩刻畫，讓他們擁有鮮明且立體的個性，《一點點超能力》在小地方上也並沒有因為科幻的虛構性而忽略邏輯的重要。尤其是其中牽涉到類似時空旅行的內容，許多相關作品經常會草率帶過，但劇中卻還是建構了一套理論，只為了讓觀眾能夠理解劇中時間運作的邏輯，進而更能夠說服觀眾去接受那些劇情。





儘管有了膠囊的幫助，劇中主角們擁有的超能力依舊有限，這也是為什麼劇名裡「一點點」的來由；儘管如此，從覺得無用，到漸漸摸索出自己的方向，並且因為這樣的「一點點」感到驕傲，整部劇似乎都在暗示著觀眾，就算是一點點改變，也能帶來巨大的不同。帶著一點中年人的厭世，《一點點超能力》卻也是一部讓人覺得可愛的作品，雖然少了過往英雄既有的帥氣與顏值，卻給了一個人人都能夠成為英雄的可能性。



