【給熱愛跳舞，卻被王Aden拒絕的高中女生掌聲】

—— 希望你繼續熱舞，別讓一次受傷，澆熄一輩子的熱情

我不認識王Aden。

只是從媒體報導中知道，他是校園裡的人氣王，常被邀請到各地演出。

這天，他受邀到高中表演。

下著雨，學生們穿著雨衣在台下，沒有退場，沒有抱怨。光是這個畫面，就很青春，也很真心。

▋一個女孩，上台跳舞

表演時，一名女學生衝上舞台，開始熱舞。

不是敷衍，不是亂跳，是那種你一眼就看得出來，平常一定練很久、真的很喜歡跳舞的那種舞步。

她站在台上發光。

但接下來的畫面，卻讓人心寒。

王Aden沒有順勢炒熱氣氛，沒有一起共舞，沒有接住那個熱情。

他蹲在一旁，臉色很冷。

最後，女孩察覺不對勁，停下動作，對著王ADEN深深鞠躬道歉。

王ADEN發影片解釋，「說因為下雨，前面表演沒有好好發揮，想在〈雙重人格〉時把氣氛拉到最高，卻被學生衝上台影響節奏。他承認當下反應不妥，也補拍完整舞蹈給粉絲，並希望大家不要對那位學生釋出惡意。」

讓人不解的是，王Aden後來把影片放上網，卻剪掉了女孩鞠躬道歉的那一段。

為什麼？為什麼？

那明明是整個事件裡，最重要、也最真誠的一幕。

但事情沒有因此停下來。

高中女生被公審，關掉IG 帳號。

▋我想對女孩說

你願意站上舞台，需要多大的勇氣，本身就值得鼓勵。

而且，你真的跳得很好。

不會跳舞的我，真的好羨慕。我根本不敢站上台。

從你的舞姿，我相信你一定是他的忠實粉絲，一定很熱愛跳舞，也一定準備了很久。

只是沒想到，那份熱情，會被心目中的偶像，這樣澆熄。

你確實有瑕疵。

沒有先徵詢同意，就衝上舞台。

但我看到的是，你第一時間的危機處理，不是躲，不是辯解，而是鞠躬道歉。

我們多久沒有跟人鞠躬道歉了？

那是一種多大的真心誠意。

▋別因為一次錯，否定全部的你

這次上台，你學到教訓了，也付出代價了。

人生誰不犯錯？更何況你只是一名高中生。

錯了，就道歉。

誠意到了，就該被放下。

我在你高中這個年紀，根本不敢上台跳舞。

我也無法想像，我被這樣對待，我在台上會怎樣？ 但你非常睿智，非常有勇氣選擇鞠躬道歉。

說真的，我到現在，在職場、在生活裡，還是犯錯。沒有人是完美的。

我希望你，不要被這次打敗。

繼續熱愛你的舞蹈，繼續站上舞台，繼續相信自己。

▋公關危機處理

如果有人願意跟我拍照，我都會覺得開心。

更何況是粉絲。

若站在危機處理的角度，如果我是王ADEN，我會再次回到校園，和學生互動，邀請這位女孩一起跳舞，肯定她的勇氣與誠意，或許能讓這段經驗，變成一個更好的示範。

讓一個差點被澆熄的熱情，重新被點亮。

最後，我想說——

給願意上台、也願意鞠躬道歉的高中女孩，N個大大的掌聲。繼續保有你對挑舞的熱情。

一時被拒絕，一時的挫敗，都將成為你未來人生的養分。

未來人生，還會遇到更多的跌跌撞撞，你只是比較早遇到。

蹲下，是為了再躍起。

畫面來自網路