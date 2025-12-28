【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

這些不僅是女性的個人故事，也是女性對人類文明的貢獻不斷被抹去後，仍努力重建且不失去信心的故事。

台灣社會的性別平權到底進展如何？女性的權益在近幾年的發展下，是否已經達到應有的水準，或者甚至就像一些人認為的，過於矯枉過正？這大概是個難以回答的問題，尤其是在性別角色與思考角度不同的情況下，得到的答案更有可能會天差地遠。然而，雖然是以西方的歷史發展為主軸，這本《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》依舊能夠給予讀者更多思考的空間，藉由一百件與女性有關的物件介紹，我們也將驚訝於人類歷史所經常被有意無意忽略的那一面。

歷史不是沒有女性的蹤影 她們只是被刻意抹去

《她物誌》每個物件各有一個屬於自己的章節，它們大部分是藝術品、文物，也有一些是某個時代或事件的象徵，在不同的尺寸之下，共同編織出了「女性」在各個歷史階段所留下的痕跡。有的作為引子，有的則是故事的主角，儘管它們各自呈現出不同的背景，卻隱隱描繪著不斷重複的故事：女性被忽略、貶抑，或者在完成某個成就後，迅速被抹除、清算，企圖讓她們回到父權主義希望她們待的地方。

大概是因為對於相關的歷史發展並不熟悉，閱讀這本作品可能不是一件輕鬆的事，包含大量陌生的人名、不曾經了解過的歷史，同時還必須消化那些對於「理所當然」的顛覆。像是如今已經被男性主宰的婦科領域、電影業，還有近幾年經常成為討論主題的衣著（比基尼、迷你裙），甚至只是一把看似平常的剪刀，透過這些故事的介紹，也呈現這些物件及它們象徵意義背後，所具備的雙重意義。

繼續放任父權壓迫 我們都將會是受害者

在書中大概有兩種脈絡會讓人印象深刻：首先是某樣新技術的發明，在初期並不受到重視、或者不被信任，讓女性得以獲得發展空間，直到男性發現其中的價值才決定據為己有，並且消除女性曾經累積的努力；另一種則是女性在追求自主性的同時，所鼓吹的各種價值，儘管一度受到父權擁護人士的忌憚，有些卻隨著時空轉化成如今用來物化女性的工具。而這些歷史背景的補充，讓「女性主義」本身的多元、多變性得以呈現；如果是本身稍微有在注意相關議題的讀者，藉由這些器物的引導也能夠獲得更多的啟發。

「我們都應該是女性主義者。」

這是一句標語、一本書的書名，同時也是書中提到知名精品名牌曾推出的一件T恤上的裝飾，而《她物誌》本身藉由物件來嘗試提醒讀者的或許也正是這件事情。表面上是寫女性，但在過程中也會發現那些情節更是關於每個曾經遭受迫害、欺壓的群體，就連往往被認為是得利者的男性整體，其實也只有一小部分能從中獲益，其他人則是隱形的受害者。回到文章一開頭的提問，性別平權的發展大概很難有一個具體的「終點線」，但從前陣子又有人在質疑「性騷擾的『主觀認定』」、綜藝節目依舊崇尚腥羶色等現實來看，我們大概還有很長一條路要走。