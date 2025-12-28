【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

2025-12-28 職場讀書人 Thak tsheh lang
 這些不僅是女性的個人故事，也是女性對人類文明的貢獻不斷被抹去後，仍努力重建且不失去信心的故事。


台灣社會的性別平權到底進展如何？女性的權益在近幾年的發展下，是否已經達到應有的水準，或者甚至就像一些人認為的，過於矯枉過正？這大概是個難以回答的問題，尤其是在性別角色與思考角度不同的情況下，得到的答案更有可能會天差地遠。然而，雖然是以西方的歷史發展為主軸，這本《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》依舊能夠給予讀者更多思考的空間，藉由一百件與女性有關的物件介紹，我們也將驚訝於人類歷史所經常被有意無意忽略的那一面。

歷史不是沒有女性的蹤影 她們只是被刻意抹去

《她物誌》每個物件各有一個屬於自己的章節，它們大部分是藝術品、文物，也有一些是某個時代或事件的象徵，在不同的尺寸之下，共同編織出了「女性」在各個歷史階段所留下的痕跡。有的作為引子，有的則是故事的主角，儘管它們各自呈現出不同的背景，卻隱隱描繪著不斷重複的故事：女性被忽略、貶抑，或者在完成某個成就後，迅速被抹除、清算，企圖讓她們回到父權主義希望她們待的地方。

大概是因為對於相關的歷史發展並不熟悉，閱讀這本作品可能不是一件輕鬆的事，包含大量陌生的人名、不曾經了解過的歷史，同時還必須消化那些對於「理所當然」的顛覆。像是如今已經被男性主宰的婦科領域、電影業，還有近幾年經常成為討論主題的衣著（比基尼、迷你裙），甚至只是一把看似平常的剪刀，透過這些故事的介紹，也呈現這些物件及它們象徵意義背後，所具備的雙重意義。

繼續放任父權壓迫 我們都將會是受害者

在書中大概有兩種脈絡會讓人印象深刻：首先是某樣新技術的發明，在初期並不受到重視、或者不被信任，讓女性得以獲得發展空間，直到男性發現其中的價值才決定據為己有，並且消除女性曾經累積的努力；另一種則是女性在追求自主性的同時，所鼓吹的各種價值，儘管一度受到父權擁護人士的忌憚，有些卻隨著時空轉化成如今用來物化女性的工具。而這些歷史背景的補充，讓「女性主義」本身的多元、多變性得以呈現；如果是本身稍微有在注意相關議題的讀者，藉由這些器物的引導也能夠獲得更多的啟發。

「我們都應該是女性主義者。」

這是一句標語、一本書的書名，同時也是書中提到知名精品名牌曾推出的一件T恤上的裝飾，而《她物誌》本身藉由物件來嘗試提醒讀者的或許也正是這件事情。表面上是寫女性，但在過程中也會發現那些情節更是關於每個曾經遭受迫害、欺壓的群體，就連往往被認為是得利者的男性整體，其實也只有一小部分能從中獲益，其他人則是隱形的受害者。回到文章一開頭的提問，性別平權的發展大概很難有一個具體的「終點線」，但從前陣子又有人在質疑「性騷擾的『主觀認定』」、綜藝節目依舊崇尚腥羶色等現實來看，我們大概還有很長一條路要走。

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#性騷 #精品 #綜藝 #好書推薦

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

編輯推薦

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

編輯推薦

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#成毅 #演員 #赴山海 #長安二十四計

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺

陸劇《驕陽似我》愛情金句盤點：原來被好好喜歡，是這種感覺

#愛情金句 #療癒 #情緒勒索 #驕陽似我 #林嶼森 #陸劇

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.28 45
【追劇】回到德利鎮探索「牠」的緣起 短短八集就從驚悚影集變成狗血劇—《牠：歡迎來到德利鎮》

【追劇】回到德利鎮探索「牠」的緣起 短短八集就從驚悚影集變成狗血劇—《牠：歡迎來到德利鎮》

#美劇 #驚悚 #劇情 #氛圍

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 16
【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

【選書】它們不只是女性的歷史 更是人類社會邁向公平正義必須補上的拼圖—《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》

#好書推薦 #性騷 #精品 #綜藝

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 12
【選書】親情包裹的情緒勒索 終將是無可否認的暴力—《有一種母愛不存在》

【選書】親情包裹的情緒勒索 終將是無可否認的暴力—《有一種母愛不存在》

#好書推薦 #母親節 #媽媽 #原生家庭 #情緒勒索

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.28 10
離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

#陳妍希 #離婚 #楊丞琳 #狙擊蝴蝶 #陳曉

女子漾／編輯Wendi 2025.12.28 999
棋局詭譎：從《瑯琊榜》到《長安二十四計》

棋局詭譎：從《瑯琊榜》到《長安二十四計》

#戲劇 #必看戲劇 #戲劇推薦 #戲劇類 #權謀劇

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.28 58
年前趕裝潢、急入住裝修異味散不掉怎麼辦？健康宅3大重點解析　降低甲醛、守護孕婦與孩童安全

年前趕裝潢、急入住裝修異味散不掉怎麼辦？健康宅3大重點解析　降低甲醛、守護孕婦與孩童安全

#空氣品質 #核心 #住宅

網路溫度計DailyView 2025.12.27 138
台中、台東跨年「超強卡司」強碰尬場掀熱議 網友：選不出來真的會吵架！

台中、台東跨年「超強卡司」強碰尬場掀熱議 網友：選不出來真的會吵架！

#金曲 #蕭敬騰 #盧廣仲

時尚品味生活誌 2025.12.27 28
盤點7位50+韓劇女神！金憓秀《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》！

盤點7位50+韓劇女神！金憓秀《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》！

#影后 #信號2 #演藝圈 #全道嬿 #高賢廷 #韓劇 #凍齡

女子漾／編輯Wendi 2025.12.27 355
最近《驕陽似我》真的甜到不行！宋威龍為什麼能把「寵」演得這麼犯規？你不知道他的 6 件事一次看

最近《驕陽似我》真的甜到不行！宋威龍為什麼能把「寵」演得這麼犯規？你不知道他的 6 件事一次看

#宋威龍 #驕陽似我 #林嶼森 #演員 #劇情

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.26 265
18+