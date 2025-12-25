2025-12-25 16:33 女子漾／編輯Wendi
K-pop樂壇女王華莎再登寶島！盤點10組「韓星登台跨年」時間、地點、活動一次看！
K-pop樂壇女王華莎的超人氣夯歌〈Good Goodbye〉邀請到影壇才子朴正民跨刀合作，2人前陣子在青龍頒獎典禮上演甜蜜又曖昧的婚禮級表演，瞬間引爆話題！隨著華莎即將來台演出，即將全面攻佔台灣的閃耀韓星2026跨年組合火速詢問度破表，快跟著女子漾一起來盤點吧！
台北：KARA
「台北最High新年城」跨年晚會將從12/31當天晚上7點一路歡唱到1/1凌晨1點，這次台北市觀傳局請到南韓人氣女團KARA亮麗壓軸，這也是她們睽違12年重返台灣舞台，將本次特別獨家合體演出，獻給台北跨年晚會。
時間：2025年12月31日19:00起地點：臺北市政府前廣場（市民廣場）
桃園：Apink
「2026桃園ON AIR跨年晚會」即將在樂天桃園棒球場、亞洲矽谷IOT戶外廣場盛大舉辦，請來南韓妖精偶像女團Apink、台灣金曲獎樂團宇宙人與觀眾們共度2025最後一刻，再一起歡樂迎接2026新年。
時間：2025年12月31日19：00地點：樂天桃園棒球場（主場地）、亞洲矽谷IOT戶外廣場（副場地）
新北市：華莎、Baby DONT Cry
新北市淡水漁人碼頭星光舞台是新北市跨年重點舞台之一，今年「閃耀新北1314跨河煙火」大手筆請來「韓流女王」華莎空降舞台，八里場則有南韓天王PSY所打造的4人女團Baby DONT Cry坐鎮。
時間：2025年12月31日17:00–00:30左右地點：淡水漁人碼頭星光舞台、八里左岸舞台
台中：慧潾
韓流奇蹟女團EXID人氣成員慧潾（HYELIN），12/31預計將在台中夜店Super House帶來性感熱舞，想必定會炒熱現場氣氛，女神慧潾會親自陪伴大家倒數，迎接2026第一束曙光。
時間：12/31晚間時段地點：Super House 台中市南屯區大觀路161號
雲林：HIGHLIGHT
南韓大勢男團HIGHLIGHT（前身為BEAST）即將在雲林跨年晚會「Light up Yunlin 電光跨年 點亮未來」帥氣登台，與羅志祥、周湯豪、艾怡良…11組華語歌手卡司們輪番開唱。
時間：12/31 16:00 開放進場地點：雲林縣立田徑場（雲林縣虎尾鎮永興路130號）
嘉義：頌樂
南韓人氣女團MAMAMOO隊長頌樂舞台節奏掌握精準、與觀眾們互動總是充滿默契，Solar跨年只在「2026全嘉藝起來跨年晚會」，「YONGSOON」（粉絲名）千萬別走開！
時間：12月31日17:30地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
台南市：STAYC、ALL(H)OURS
台南好YOUNG跨年晚會邀請到南韓全能型偶像女團STAYC、新人男團ALL(H)OURS，一系列熱歌勁舞與精彩節目預計從年末晚間一路唱到跨年倒數，K-POP偶像準備與粉絲們一起炸裂舞台！
時間：12月31日18:00地點：台南永華市政中心西側廣場
高雄：權恩妃
「2026雄嗨趴」最大亮點為限定女團IZ*ONE出身的「水彈女神」權恩妃即將重現Waterbomb性感逼人的舞台表演，粉絲們記得趕快手刀搶位，除了可以近距離朝聖女神，還有跨年瞬間綻放的6,900發、長達240秒的璀璨花火呢！
時間：12月31日19:00地點：夢時代購物中心（高雄市前鎮區時代大道）
