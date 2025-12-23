【PP石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石墨烯五層結構，打造冬季保暖新選擇

羊駝絨 x 石" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/628/f_29202628_1.JPG"> 【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

想找冬季棉被推薦時，我意外遇見 PP石墨烯系列，結果一試就成為我們家的冬季保暖新選擇

而且之前在電視上剛好看到是陳美鳳代言，對品牌的第一印象也更加放心

收到 PP石墨烯羊駝絨超導被的第一眼，就被它的質感吸引，瑪瑙灰的色系柔和又耐看

鋪在床上能自然融入空間，和家裡的風格搭配起來十分和諧，布料摸起來柔軟，縫線做工細緻

沒有任何鬆脫或粗糙的地方，一開始就讓人留下非常好的印象～～～

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

棉被的五層結構也很值得一提，最外層採用萊賽爾纖維與聚酯纖維，摸起來柔軟又好整理

中層則結合羊駝絨與石墨烯相關布料，蓋起來更蓬鬆、包覆感更好

再往內是一層石墨烯超導布，另一面則是親膚的日本絨，這五層彼此互相搭配

讓棉被在透氣、保暖與柔軟之間取得很好的平衡，睡起來的溫度也相對穩定

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

此外，這款棉被還有和 NASA聯名棉被上的技術概念與新型發明專利，能看出品牌在材質與結構上的用心

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

這件棉被的結構讓它一年四季都很適合使用，羊駝絨的柔軟與透氣，加上石墨烯布料所帶來的溫度穩定特性

蓋起來既溫暖又不悶，即使房間較暖，蓋著也不會感到沉悶，反而保持著剛剛好的舒適度

冬天時能感受到溫暖的包覆，就算天氣突然回溫，這件被子也不會悶熱，這種可以自動調節溫度的特性，是之前很少遇到的

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

實際蓋上後的感受更讓我驚喜，這條棉被的重量非常輕，不會壓身體，但蓋起來的溫暖卻很明顯

晚上睡覺時，我常因為月經來而手腳冰冷，以往總要在床上搓很久才暖起來

但換成這條棉被後，身體會比較快感受到溫度，整個人放鬆得多，入睡也變得更順

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

讓我意外的是，小孩也非常喜歡這件棉被，只要看到我在鋪床，他一定立刻跑過來跟我搶著躺上去

嘴裡一直說「這個好舒服」，原本他半夜容易踢被子，但換上這條後，因為蓋起來更舒服，他比較能乖乖蓋著

一覺到天亮的次數變多了，看著孩子願意好好蓋著棉被，真的讓我覺得這次的選擇非常值得

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

日常使用後的收納也讓我更喜歡它，棉被雖然蓬鬆，但折起來意外地輕巧，不會有那種沉甸甸的麻煩感

放進櫃子裡不會占太多空間，臨時想把它疊在床尾也不用費力整理，連我這種對收納很懶的人都覺得相當順手

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

整體使用下來，PP石墨烯羊駝絨超導被確實替我們家帶來了更舒服的睡眠品質

無論是怕冷的我，還是容易踢被的小孩，都因為這條棉被而睡得安穩許多～～

今年冬天，如果你也想替家人或自己換上一條質感好、蓋起來舒適又溫柔的棉被，這款絕對是值得考慮的選擇！

【Persephone 石墨烯】冬季棉被推薦｜羊駝絨 x 石

PP石墨烯冬季棉被

購買連結：https://www.ppweb.com.tw/

官網：https://www.ppweb.com.tw/

ＩＧ：https://www.instagram.com/pp_persephone/

ＦＢ：https://www.facebook.com/ppwebtw

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos

#PP 石墨烯 #健康一輩子就蓋這被子 #PP 石墨烯羊駝絨超導被 #陳美鳳代言