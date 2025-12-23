2025-12-23 16:13 女子漾／編輯許智捷
王ADEN校園演出爭議延燒！遭翻出性暗示留言挨轟 北市跨年正式除名
新生代歌手王ADEN近日因校園演出爭議引發輿論風暴，事件從舞台上的臨場反應延燒至社群言行檢視，最終波及跨年工作。台北市政府觀光傳播局 12 月 23 日正式對外回應，確認 2026 年《台北最High新年城》跨年晚會確定不會有王ADEN的演出，相關決定隨即在網路上掀起討論。
整起事件發生於 12 月 19 日，王ADEN受邀至高中校園參與耶誕活動，在演唱歌曲〈雙重人格〉期間，一名女學生在現場氣氛帶動下上台舞動。從網路流傳的畫面可見，王ADEN隨即中斷演唱，轉身走到舞台邊緣蹲下，臉色沉重，現場氣氛瞬間轉為尷尬。女學生完成舞蹈後仍留在台上試圖互動，並向王ADEN鞠躬致意，但對方未作回應，直到她下台後才繼續演唱。相關片段曝光後，引發網友質疑其舞台應變與職業態度。
事後，王ADEN透過 Threads 等社群平台發布影片說明，表示當天因天候影響，演出狀況未如預期，原本打算在最後一首歌全力表現，卻被突如其來的上台行為打斷節奏，坦言當下情緒管理不佳，並呼籲外界不要攻擊該名學生。然而，影片內容仍遭部分網友質疑，認為他在剪輯與文字呈現上帶有嘲諷意味，未完整呈現學生致歉過程，反而導致未成年學生遭受網路指責，相關作法被批評形同「公審」。
輿論持續延燒之際，網友進一步翻出王ADEN過往在社群平台留言區的互動截圖。內容包含帶有性暗示、戲謔甚至涉及暴力隱喻的回應，引發外界對其長期社群言行尺度的質疑。相關舊留言再度被轉傳後，使事件焦點從單一舞台風波，擴大為對藝人社群責任與言行界線的討論。
面對跨年演出遭取消，王ADEN隨即透過所屬公司發表聲明，表示發布影片的本意是檢討自己在舞台上的臨場反應，「並非希望任何同學或他人被放進討論，更不可能煽動網路去傷害同學」，並坦言已重新檢視自身在表達上的分寸。他也指出，未來在舞台上的每一個選擇，將提醒自己影響的不只是表演本身，也包含所有人的感受，並已與團隊討論，決定不再就此事件於社群平台回應，希望風波止於此，不再對任何人造成傷害。
