Netflix 1 月新片推薦懶人包！《怪奇物語》完結、《赤手獨攀台北 101》直播、14 部必追清單一次看。圖／Netflix

Netflix 公布 2026 年 1 月全新上架片單，內容橫跨影集、電影、實境節目與大型直播活動，從全球影迷關注的現象級影集《怪奇物語》最終完結篇，到韓劇浪漫新作《愛情怎麼翻譯？》，再到首度在台灣取景、以全球直播形式呈現的《赤手獨攀台北 101：直播》，題材與規模皆備受矚目。

以下精選14部Netflix一月新作一次看。

Netflix精選新作1. 《怪奇物語》第 5 季：完結篇

圖／Netflix

上線日期：1 月 1 日

全球粉絲討論度長年居高不下的《怪奇物語》，即將在第 5 季迎來最終大結局。隨著劇情全面推進至上下顛倒世界，主角群不僅要面對軍方勢力的介入，更將正面迎戰魔神與威可那，命運走向成為全劇最大懸念。

被困在顛倒世界中的麥克絲與荷莉，將揭開令人震撼的真相，而「You die, I die」這句台詞，也成為史帝夫與達斯汀在生死關頭展現真友情的重要象徵。Netflix 透露，第 5 季第 1 輯已引發全球熱議，第 2 輯則將於 12 月 26 日台灣時間上午 9 點上線，並於 1 月 1 日正式迎來最終完結篇，粉絲也被提醒「請準備好衛生紙」。

Netflix精選新作2. 《愛情怎麼翻譯？》

圖／Netflix

上線日期：1 月 16 日

在全新的一年揭開浪漫序幕，《愛情怎麼翻譯？》描寫一段在語言與理解之間迷失、又逐漸靠近的愛情故事。金宣虎飾演能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮，高允貞則飾演世界級頂流明星車茂熙，兩人因節目拍攝周遊多國，在密集共事中展開既混亂又甜蜜的戀愛旅程。

故事橫跨日本、加拿大、義大利等地取景，異國風景與情感流動相互呼應。官方釋出的前導海報中，以多國語言手寫的「Love」字樣略顯模糊，象徵情感在翻譯錯置與理解瞬間中逐漸成形，也暗示這段戀情必須跨越的不只是語言，而是彼此的世界。

Netflix精選新作3. 《赤手獨攀台北 101：直播》

圖／Netflix

上線日期：1 月 24 日

曾主演奧斯卡得獎紀錄片《赤手登峰》的攀岩家 Alex Honnold，將挑戰徒手攀登台北 101 外牆，Netflix 將以全球兩小時直播特別節目形式完整呈現。

Alex Honnold 將在無繩索、無任何安全防護的情況下，攀爬高達 1,667 英尺（約 508 公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土結構，從 64 層樓高的「竹節箱體」一路向上。節目不僅呈現極限攀登過程，也將深入解析他如何在生命攸關時刻管理恐懼。相較過去攀爬花崗岩岩壁的挑戰，這次的都市高樓攀登在結構與變數上更顯不可預測，成為 Netflix 直播內容的重要里程碑。

Netflix精選新作4. 《自由大放送：真實監獄實驗: 第2季》

圖／Netflix

上線日期：1 月 6 日

亞利桑那州矯正機構中的大膽社會實驗回歸，探討在高度自由下，人性與秩序將如何變化。

Netflix精選新作5. 《他和她的，謊》

圖／Netflix

上線日期：1 月 8 日

一對關係疏遠的夫妻，竟各自將對方視為謀殺案的頭號嫌疑人，並分別以警察與新聞記者的身分展開調查。當案件將女主角安娜拉回她成長的小鎮，雙線追查逐漸交錯，真相與謊言也變得愈發模糊。本劇以雙重視角切入，揭示「凡事都有兩面」，而真正的答案，或許從一開始就被隱藏起來。

Netflix精選新作6. 《盲婚試愛：德國篇》第 2 季

上線日期：1 月 8 日

30 位德語圈單身男女參與「看不見彼此」的極限約會實驗，只能透過聲音與對話培養感情。成功訂婚後才首次見面，接下來還得面對價值觀、親友互動與婚禮規劃的重重考驗。愛情能否真的超越外表，找到願意說出「我願意」的靈魂伴侶，成為本季最大看點。

Netflix精選新作7. 《盛夏假期遇見愛》

圖／Netflix

上線日期：1 月 9 日

自由奔放的波比與循規蹈矩的亞歷克斯相識多年，每年夏天一起旅行，卻在傳統中斷後失去聯繫。多年後的重逢，讓兩人直面未說出口的情感，在友情與愛情的界線之間重新做出選擇。

Netflix精選新作8. 《我的咖啡男友》第 2 季

圖／Netflix

上線日期：1 月 13 日

全新男成員來到白雪覆蓋的北海道，在寒冷冬季中探索初戀、單戀與未說出口的情感。透過真誠對話與細膩互動，友誼與愛意在靜謐氛圍中緩慢滋長，展開一段溫暖動人的冬日戀愛篇章。

Netflix精選新作9. 《稜鏡戀曲》

圖／Netflix

上線日期：1 月 15 日

由《流星花園》作者神尾葉子推出全新原創故事，背景設定在 1900 年代倫敦美術學院，描寫熱愛繪畫的少女追尋夢想、體驗青春的成長歷程。影集由中澤一登執導、WIT Studio 製作，在藝術、愛情與理想交織下，刻劃年輕世代如稜鏡般閃耀的生命光芒。

Netflix精選新作10. 《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》

圖／Netflix

上線日期：1 月 15 日

1925 年的英格蘭鄉間大宅，一場宴會惡作劇意外釀成命案。外表不像偵探、卻好奇心旺盛的「邦朵」艾琳．布蘭特挺身調查，逐步揭開大宅中暗藏的陰謀與祕密。本劇改編自阿嘉莎克莉絲蒂原著，以輕快節奏包裹層層謎團，帶出經典英式推理魅力。

Netflix精選新作11. 《我們厄蕭家》第 7 部

圖／Netflix

上線日期：1 月 15 日

聚焦印第安納波利斯一個藍領黑人家庭，技師班尼一邊面對工作與人生挫折，一邊努力撐起家人。新一季中，厄蕭一家繼續迎接新工作、健康與人生轉折等考驗，在笑中帶淚的日常裡，靠著彼此的支持走下去。

Netflix精選新作12. 《全信沒收》

圖／Netflix

上線日期：1 月 16 日

一群邁阿密警察在廢棄藏身屋發現鉅額現鈔，原本的信任瞬間崩解。隨著消息外洩，疑心與背叛接連浮現，誰還能相信誰，成為這場危險遊戲的最大懸念。

Netflix精選新作13. 《超時空輝耀姬！》

圖／Netflix

上線日期：1 月 22 日

近未來的虛擬世界「月讀」串起希望與夢想，17 歲高中生彩葉在現實與線上世界之間尋找出口。一場神祕相遇，讓她意外迎來不可思議的少女，展開一段融合虛擬、成長與青春想像的奇幻故事。

Netflix精選新作14. 《柏捷頓家族：名門韻事》第4季：第1部

圖／Netflix

上線日期：1 月 29 日

本季故事充滿童話色彩，焦點轉向一向放蕩不羈的二兒子班尼迪特。在母親的化妝舞會上，班尼迪特邂逅一名身穿銀色禮服的神祕女子。為了找出女子的真實身分，他展開追尋，卻在現實中逐漸被機靈的女僕蘇菲吸引，而他渾然不知，兩人其實是同一個人。身分錯置、階級差異與真心抉擇交織，讓這段愛情走向成為本季最浪漫也最糾結的看點。

節目名稱及上架日期可能視實際情況調整，請以 Netflix 官方網站公告為準。