綻放～維也納美景宮百年花繪名作展
畫作華麗精緻，高雅香氛飄揚，常有我個人獨享展廳的美好時光。
國立歷史博物館的綻放特展～維也納美景宮百年花繪名作展，不諱言的一開始我是被克林姆真跡吸引，之前我就很喜歡他的金色系列繪畫，再來其他花卉作品可預期一定精緻美麗，早早預購了參觀票券(299元)，相較於現場票價的確優惠。
花卉不像各種經濟作物具有實用價值，古時候的花卉應是奢侈品的存在。根據介紹，18世紀的維也納，由瓷器工坊專門培養花卉畫師，美術學院更開設花卉課程；加上啟蒙時代興起的植物學研究，讓花卉不只是美麗的題材，更有了文化與科學的意義。維也納美景宮（Belvedere Palace）是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越八百年藝術史。奧地利國寶級館藏，60件花卉藝術鉅作來台，包括巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象派的光影流轉，最終邁向現代主義的探索。雖然克林姆的作品僅有一幅，而且不是金色系列；不過其他藝術家的花卉作品華麗精緻，巴洛克展區後華麗度稍稍下降，柔美氛圍也不錯，展覽的作品整個符合我的喜好，相較之下克林姆的真跡倒清淡些。趕著十點開門就進場，是很好的參觀情境，空間中瀰漫優雅香氛，可以悠閒地坐在中間位置上欣賞畫作，我還享受了好幾段獨享展區的時光，覺得自己度過相當奢華的早上。
十點不到就抵達歷史博物館，參觀綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆。
進入展區，迎面是立體大型花朵。
巴洛克區的作品常是花卉靜物搭配一個小動物，兔子的眼神很生動。
畫作中有許多繁複細節的描繪，例如銀壺上的酒神。
浪漫主義區的畫作柔美些。
賞心悅目中，導覽語音提醒我們細節。
細看花瓣上水珠與小蟲。
美好年代的展廳中央設有座位。
小桌上還有香氛，氣息高雅。
覺得這幅作品呼應這位女士的外著。
夫人插花與少女採花。
猜想夫人的手中玻璃杯應該裝甚麼飲料？
走上二樓繼續欣賞特展。
二樓也有香氛。
光中流動的詩句啊！
突然間發現展廳由我獨享。
盛開的罌粟花。
戈伊森的荒蕪墓園。
KLIMT獨佔一整個區域。
展出這幅雨後。
投影科技重現克林姆色彩斑斕的花卉世界。
泉畔仙女、春天。
法國蔚藍海岸的橘園，聽到導覽說有天使。
我才注意到天使的存在。
整個展出作品中，最特立獨行的這幅向日葵。展現被擠壓中的生命力。
綻放特展展覽至2026/03/22(週一及國定例假日均照常開放，僅農曆除夕、初一關閉。)
國立歷史博物館 （正館）
地址：臺北市中正區南海路49號
電話： 02-2331-1220
