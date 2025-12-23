2025-12-23 10:44 女子漾／編輯許智捷
五月天阿信跌落舞台濺血！F3合體最終場驚魂畫面 相信音樂：狀況良好
五月天主唱阿信（陳信宏）促成天團 F4 合體，19 日起攜手言承旭、周渝民、吳建豪於上海一連舉辦 4 場「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會。22 日迎來上海站最終場時，卻在演唱歌曲〈派對動物〉過程中發生意外，阿信於舞台動線轉換時不慎踩空，從約兩公尺高的舞台邊緣跌落，現場瞬間傳出驚呼聲。
根據多段現場流出畫面，阿信跌落時一度撞及舞台設備與燈光台，短暫停留在舞台下方，言承旭、周渝民、吳建豪與工作人員隨即上前關心。稍作確認後，阿信自行回到舞台繼續完成演出，神情冷靜，但手背已有明顯擦傷與出血狀況，敬業表現讓全場歌迷既心疼又感動。
為緩和現場緊張氣氛，舞台上隨即出現溫馨插曲。吳建豪見阿信狀況穩定後，主動親吻他的臉頰安撫情緒，阿信也幽默「索吻」周渝民，周渝民大方回應，言承旭更笑稱「輸人不輸陣」加入，四人互動展現多年好交情，現場氣氛迅速回溫。
主辦單位 相信音樂 隨後回應表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後將由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」稍晚阿信也親自透過社群報平安，幽默寫道自己成了「史上第一個集齊全 F3 的吻的男人」，並強調經醫院檢查後一切無礙，「謝謝大家關心，我愛你們大家！」讓粉絲懸著的心終於放下。
「F✦FOREVER 恆星之城」上海站自 19 日起一連四場開唱，整體製作規模龐大，演唱會斥資約 2.5 億元新台幣打造旋轉四面主舞台，搭配近百組四芒星水晶柱與高規格燈光視覺，四位藝人合計更換超過 20 套造型。演出以新曲〈放手一搏〉搭配 16 位舞者氣勢登場，並重新詮釋多首經典曲目，首度合唱〈在這裡等你〉、〈Can’t Help Falling in Love〉與〈Ask for More〉，阿信也罕見加入舞蹈橋段，成為演唱會亮點之一。
在首場演出時，阿信便坦言這是一場「原本覺得不可能完成的演唱會」，並感性表示：「這幾位用 20 年的心情準備，只為了在場的每一位，因為你們值得。」周渝民也公開感謝阿信的全力支持，直言「有些默契不需要多說」，言承旭則笑稱阿信是「長腿信」，幫助大家實現站上舞台的夢想。
演唱會尾聲，四人站上繞場恆星舞台與歌迷近距離互動，談及維繫 20 年友情的關鍵，吳建豪提到「包容」，言承旭形容是「彼此依賴」，周渝民則感性表示，即使平時不常相聚，但每當有事總能立刻感受到彼此的關心，這場集結青春記憶、友情與舞台能量的合體演出，仍被不少歌迷視為年度最難忘的演唱會時刻之一。
