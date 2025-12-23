聖誕電影推薦｜宅家必看 6 部經典片單 《小鬼當家》、《北極特快車》這部一定要收藏！圖／《北極特快車》、《小鬼當家》、《戀愛沒有假期》

隨著聖誕節腳步逼近，不少經典電影也再次喚起冬日獨有的聖誕回憶。從家喻戶曉的歡樂喜劇，到帶有溫度與人生體悟的浪漫故事，這些作品年年重播、討論度依舊不減，早已成為聖誕期間不可或缺的經典片單。

以下精選 6 部最具代表性的聖誕經典電影，一起重溫節日專屬的電影清單。

聖誕經典電影1. 《小鬼當家》

圖／《小鬼當家》

提到聖誕電影，幾乎沒有人會漏掉《小鬼當家》（Home Alone）。8 歲的凱文被家人意外忘在家裡，卻因此成了年度最忙的小孩，從設陷阱到對付小偷，尖叫聲與慘叫聲交織，整個過程可愛又童趣，總讓人忍不住莞爾一笑。

電影首集於 1990 年上映後，不僅迅速成為節慶經典，更曾創下全球最高票房真人喜劇紀錄，長達 21 年才被打破。儘管系列後續推出多個版本，但只有由 麥考利·克金 主演的前兩集被公認最經典，也因此成了每年聖誕節電視台必定重播的固定片單！

聖誕經典電影2. 《戀愛沒有假期》

圖／《戀愛沒有假期》

《戀愛沒有假期》（The Holiday）是一套2006年的美國浪漫喜劇片。以聖誕節為背景，描寫一名英國女子與一名美國女子透過換屋網站暫時交換住處，也意外改變了各自的人生步調。

兩個在感情與生活中感到疲憊的女人，一個離開英國鄉間的失戀低潮，一個遠走加州的背叛傷痛，在陌生國度重新整理自己。電影動人的地方不在於愛情的進展，而是讓角色先停下來，透過雪景與陽光，慢慢找回成為自己人生主角的勇氣。

聖誕經典電影3. 《愛是您・愛是我》

圖／《愛是您・愛是我》

《愛是您・愛是我》（Love Actually）是2003年上映的英國聖誕浪漫喜劇電影。以十個彼此交織的故事，描寫愛情在不同年齡與身分中的各種樣貌。每段小故事看似獨立，角色之間卻透過關係與選擇緊密相連，逐步拼湊成完整敘事。電影中的時間軸從聖誕節前數週展開，隨著倒數推進至節日結束，並在新年後留下餘韻，讓情感有機會慢慢發酵與沉澱。

隨著時間推移，這部電影逐漸累積起邪典式的追隨者，也成為英國與美國聖誕節期間經常被重溫的經典之作。

聖誕經典電影4. 《34街的奇蹟》

圖／《34街的奇蹟》

《34街的奇蹟》（Miracle on 34th Street）是一部於 1947 年推出的美國聖誕喜劇電影，故事背景設定在感恩節與聖誕節之間的紐約市，情節圍繞一家百貨公司宣稱自家聖誕老人「可能是真的聖誕老人」而展開。

一場關於「聖誕老人是否真實存在」的法庭攻防，看似荒謬，卻意外貼近現實。電影溫柔地提醒觀眾，有些東西一旦被否定，就真的會消失。不只是童話，還包括善意與想像力。

聖誕經典電影5. 《北極特快車》

圖／《北極特快車》

《北極特快車》（The Polar Express）是一部於 2004 年推出的奇幻動畫電影。故事以平安夜為背景，描繪一名對聖誕老人心存懷疑的小男孩，意外登上一列神秘列車，踏上前往北極的旅程。途中，他與一群孩子共同經歷一連串充滿想像力與考驗的冒險，在奇幻旅程中逐漸找回對「相信」的勇氣，也重新理解聖誕精神所象徵的溫暖、希望與純真。

電影中，隨著年齡增長，許多人因失去信念而聽不到鈴聲，但主角因為心中永存夢想，即使年老也能聽見那最美妙的聲音。

長大後再看，最刺心的一句話往往不是關於聖誕老人，而是列車長那句：「重點不是你要去哪，而是你願不願意上車。」小時候的我們，對未知總是義無反顧；長大後，卻開始計算風險、害怕失敗。

聖誕經典電影6. 《巧克力冒險工廠》

圖／《巧克力冒險工廠》

《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）於 2005 年上映，改編自英國作家羅達爾於 1964 年發表的同名小說。故事從寒冷的冬天展開，貧困的一家人擠在破舊小屋中，命運卻因一塊藏著金獎券的巧克力悄然翻轉。

出身清寒的男孩查理·巴格特，意外取得天才巧克力製作者威利·旺卡發行的金獎券，得以與祖父一同進入神祕的巧克力工廠參觀。然而，這趟看似幸運的旅程其實是一場精心設計的試煉。威利·旺卡透過參觀過程，逐一考驗孩子們的貪婪、自制與善良，最終選出真正值得繼承這座夢幻工廠的人。