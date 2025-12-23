〈為什麼童年會影響一生？從阿德勒到兒福聯盟時空調查局，看見被理解的力量〉Karen 心得分享

最近在研究阿德勒心理學的時候，我又重新看到那句超多人引用、但其實不是阿德勒原句的話：

「幸運的人，用童年治癒一生；不幸的人，用一生治癒童年。」

雖然這句話不是阿德勒說的，但精神真的「超級阿德勒」。

因為阿德勒最核心的理念，就是 —— 童年經驗會影響你的人生風格，但它不會決定你的人生。

決定你人生的，是 你如何理解這些經驗。

阿德勒曾說：

「決定人的不是經驗，而是對經驗的詮釋。」

兒福聯盟的《時空調查局》

🌈 童年的故事，會在長大後默默回放

我們都以為孩子不懂、會忘記，其實，孩子永遠比我們以為的「更敏銳」

阿德勒提到「早期記憶」是理解人生風格的鑰匙。

孩子如何感受世界？

孩子如何解讀一件事情？

孩子如何感受到自己是不是被需要、被愛、被看見？

這些都會慢慢累積起來，變成他們的「人生藍圖」

而《時空調查局》做的，就是幫助孩子 把心裡的想法說出來、被看見、被理解。

對孩子來說，被理解這件事，就像得到一個「我不是一個人」的訊號。

🧩 很多大人，其實也在用一生治癒自己的童年

有趣的是，我看到不少家長分享陪孩子來時空調查局時，會突然被戳中某些感受，其實我覺得不只是家長，光是我自己來到時空調查局看完展覽之後，我也有非常非常多的感觸。

• 原來我小時候其實也很想被抱一下

• 原來那時候我也只是想有人問我「你怎麼了」

• 原來我一直用我沒得到的愛方式，在對待愛、陪伴

阿德勒說：

「重要的不是你經歷了什麼，而是你選擇成為什麼樣的人。」

這句話完全體現了：

治癒不是靠忘記，而是靠重新理解。

🔍 《時空調查局》，就是一個讓大人與孩子彼此理解的橋樑

它不是單純的問卷、也不是家庭作業，而是透過：

• 小小探員任務

• 故事式體驗

• 自我描述

• 家庭互動

• 大人與孩子的對話

讓孩子說出平常不會說的心事、想法和感受。

更讓大人終於看見孩子內心的小宇宙。

這個過程看似簡單，但它創造的，其實是：

✨ 一個孩子的被理解感

✨ 一個家庭重新連結的機會

✨ 大人與孩子共同修復的開始

如果你問我，它的重要性在哪？

我的答案是：

它讓孩子不必再用一生治癒童年，而是從現在開始、就被好好看見。

💛 最後也是最重

我們沒辦法替孩子選擇人生，但我們能陪孩子一起理解人生。

而治癒的開始，有時候只需要一個溫柔的「我想更了解你」。

這就是《時空調查局》存在的意義。

也是阿德勒整個理念最想傳遞的力量：

理解，是療癒的開始。