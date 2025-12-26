【追劇】2011/3/11那天到底發生了什麼？—《核災日月》

若不是這部影集，許多人或許難以相信，福島核災已是超過10年前的往事，而幾天前的輻射污染廢水入海新聞，更提醒了人們，這件事情還沒完。然而，在意外爆發的那一週，到底發生了什麼事？真相到底是什麼？這正是《核災日月》想要解答，並告訴觀眾的。

圖片來源：Netflix

原本一度擔心是一部造神的作品，但其實它更接近於紀錄片，儘管主角廠長吉田依舊帶有悲劇英雄的色彩，其中對於當時日本政府及東京電力高層，官僚且高度政治化的種種決策，也少不了批評。

改編自福島第一核電廠廠長吉田昌郎所做的證詞《吉田的證詞》、東京電力公司的《福島核事故調查報告書》，及日本記者門田隆將採訪調查的《見過死亡深淵的人福島核電廠員工奮戰 500 天紀實》，《核災日月》到底多貼近真實，或許已經無法判斷，但至少就觀眾而言，其中的內容並未讓人感受到太過於偏離現實；同時也讓人能夠了解，當時情況是如何危急，又是在怎樣的困難之中，現場的人員是如何竭盡所能讓災害能夠獲得控制。

相對於《福島50英雄》，從片名就露骨地英雄化現場的東電員工，《核災日月》或許可說是以更加全面的視角，探討當時的事件發展與相關人員的行為思路。誰是英雄？誰是罪人？不論是當時，或者是10年後的今日，恐怕都難以評斷，但隨著當事人漸漸凋零，能留下的或許也只有這些影視作品及文字供後人參考。