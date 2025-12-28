2025-12-28 22:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】但願所有人都能如伯爵般 在困境中找到自由的方向—《莫斯科紳士》
早在十八世紀，沙皇就不再把敵人趕出國家，而是把他們送到西伯利亞。為什麼？因為他們斷定，像上帝把亞當趕出伊甸園那樣，把人放逐到俄羅斯外，還不足以懲罰這些人的罪行。
蘇聯與共產主義，可以說是20世紀，左右國際局勢的重要因素之一。從舊時代的封建帝國，搖身一變成為共產思想的實踐地，蘇聯崛起後的擴張，以及與美國分庭抗禮的地位，至今還沒有一個國家能夠重現。然而，在短短幾十年間，沙皇的子民是如何成為革命份子？社會又經歷了怎樣的變遷？
《莫斯科紳士》以貴族亞歷山大・羅斯托夫伯爵為主角，雖然因為一首同情革命的詩逃過死刑，但同時被限制只能在首都莫斯科的一家豪華飯店中度過餘生。在這裡，他失去了自由，卻也認識了許多好友，彷彿停滯的時空，甚至讓他得以用近乎旁觀的角度，見證了蘇聯數十年來的轉變。
同情革命的貴族 在封建垮台後要如何生存？
雖然「在逆境中保持樂觀」，或許是作者想要表達的重點與人物性格之一，但對於不太熟悉蘇聯人生活的筆者而言，書中對於蘇聯、共產主義社會的描述，反而更能夠引發閱讀的興趣。包含以「撕掉紅酒標籤」暗喻共產社會去除差別化的做法、史達林喜歡藉由「次要場合的次要談話」製造輿論的政治手段等，在在都讓人感受到當時的社會氛圍。
藉由這位落難貴族的人生，作者亞莫爾・托歐斯（Amor Towles）刻劃出了共產主義下，社會可能遭逢的巨變，甚至是弊病，其中對於俄羅斯民族的描述深刻，更可以了解為何這本書得以一推出，就佔據暢銷榜。
「你想像得出來拿破崙臉上的表情嗎？他凌晨兩點起床，走出位在克里姆林宮裡的新寢宮，卻發現他幾個鐘頭之前才佔領的城市，已經被自己的居民放火燒了。」米哈伊爾發出短促的笑聲，「火燒莫斯科，這是格外具有俄羅斯風格的作風，我的朋友。一點疑問都沒有。因為這不是個別的事件，而是一種模式。是數千樁歷史事件裡的一個例子。俄羅斯這個民族特別擅長摧毀自己創造的東西。」
不論是書中伯爵以舊時代貴族的身份，或是作家在蘇聯瓦解後才完成這部作品，《莫斯科紳士》或許隱隱會讓人有種不合時宜（舊時代貴族的批評），甚至是「事後諸葛」的感覺（尤其是章節最後「作者注」的部分），但就一本小說而言，不論是豐富度或是故事情節安排，都十分到位。此外，作者在書中對於民族性、共產主義等的討論，也的確值得深思。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數