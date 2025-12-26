【選書】愛說話的政客與譁眾取寵的媒體 永遠是台灣進步的絆腳石—《北農風雲》

在北農這場風暴中，我更大的憂慮，是此事件，赤裸裸暴露出臺灣農業，長年以來被當作政治鬥爭的工具在操作。

現今北農總經理是誰？恐怕沒有多少人能夠回答得出來，但在2018年九合一選舉前後，大概沒有人不都知道北農總經理是吳音寧！雖然北農對於全台蔬果銷售是重要指標，但農民在中華民國政治史上始終是弱勢，區區一位產銷公司的總經理，如何能夠在短時間成為媒體關注焦點，甚至引發陣陣風波，不管在當時、現今或未來，整個過程或許都是直得深入研究的主題。

當農民成為政治的道具 名為「北農」的政治大秀

《北農風雲：滿城盡是政治秀》由總統府資政吳晟所著，他不只身為台灣農村代表詩人，同時也是當事人吳音寧的父親。藉由從旁觀察，加上蒐集會議記錄、報導等相關資料，他整理出自己的女兒在擔任北農總經理時，陷入政治風暴的經過。夾雜著不捨的情感，他以文字記錄下女兒的言行如何在政客與媒體的「合作」下被曲解，名為「北農」的政治大秀，也讀者面前原形畢露。

從一開始被稱為「開旅社的小姐」，出身農業鄉鎮、至少不用像前任總經理韓國瑜「虛心求教」從頭認識蔬菜的吳音寧，就被質疑專業性不足，緊接著包含休市、業務費送殘貨、「兩百五十萬的實習生」與送洋酒等事件，更是一步步利用她相對不重視形象營造的「弱點」，進而將她標籤化、標靶化。在過程中，不分黨派的民意代表、北市府首長（與其妻）及官員全部有份，媒體更是推波助瀾的元兇，而當疑慮被證實是錯誤資訊，換來的卻是冷處理與轉移焦點，重點也不再是事件本身，而是對人的針對性攻擊。

我密切留意，觀察到新聞的「風向」，正在微妙的轉移。最明顯的是，由「事」到「人」；對「人事」的「興趣」凌駕於對「農業」的關心。

直到最近都還有人拿吳音寧出來嚼舌根，其代表的不只是台灣政治環境風氣依舊重視「表象」大過於「實際作為」，甚至依舊帶有對於性別的偏見。不少評論（不分政黨）在吳音寧下台後，更直指她應該「反省」自己的公關能力。然而，就如同《雲沒有回答》中的選擇輕生的山內豐德，吳音寧若真的不適任，原因或許是她「只專注於該做的事」，而台灣的政治與社會環境還沒有進步到能夠接受這樣的存在。

吳音寧離開北農，對於農民而言是可惜的，但《北農風雲：滿城盡是政治秀》作為一本後見之明的著作，在此時不只是政治斗爭事件的回顧，更是歷史的教訓。如今同樣的手法再起，它也將協助我們辨識由政客、名嘴與媒體以言論自由包裹的惡意與目的，也相信在萬事皆會留下痕跡的網路時代，這些共犯終有一天將會受到歷史的制裁。