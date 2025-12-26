2025-12-26 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】透過童趣的文字 讀1970年代的香港巨變與掙扎－《我城》
是這樣子的，在街上看見一條牛仔褲。看見穿著一條牛仔褲的人穿了一件舒服的布衫、一雙運動鞋、背了一個輕便的布袋，去遠足。忽然就想起來了，現在的人的生活，和以前不一樣了呵。不再是圓桌子般寬的闊裙，不再是漿硬了領的長袖子白襯衫。這個城市，和以前的城市也不一樣了呵，不再是滿街吹吹打打的音樂，不再是滿車道的腳踏車了。是這樣開始的。
隨著時代進展，每個城市鄉鎮都在急速變遷，這樣的感覺或許對於異鄉的遊子更加深刻。當新的進步來臨，有的舊事物也將永遠消失，也正是這樣的感觸，讓原名張彥之的西西，決定寫下長篇小說《我城》，將眼前處於1970年代劇烈變遷的香港，以文字記錄下來。
表面上寫的日常 卻映照著面臨劇變的時代
《我城》以主角阿果一家及週邊人物的故事構成，並且如同電影《阿甘正傳》一般，巧妙地利用他們生活中的各種情節，暗示整個大時代的背景。包含人口變遷、電話等科技出現，文中也提到抗議等社會事件，描述了香港在殖民時代即將告終、準備邁向國際所面臨的轉變。除了外在的環境外，身為居住在香港的一員，作者也透過文字，描寫出處於改變的十字路口，香港人心中的矛盾與掙扎。
要是有人問我，你喜歡做誰的子孫呢，阿力山大大帝、彼得大帝、凱薩還是李察獅王，我當然做皇帝的子孫。問的人就說了，在這裏，做皇帝的子孫有甚麼好處，你會沒有護照的呀。
（中略）
—你的國籍呢？
有人就問了，因為他們覺得很奇怪。你於是說，啊，啊，這個，這個，國籍嗎。你把身份證明書看了又看，你原來是一個只有城籍的人。
以如今的局勢 回望1970年代的香港
雖然主要是以香港的轉變史為基底，但就算是對於香港歷史不那麼熟悉的讀者，也同樣也能在西西充滿「童趣」的寫法中，找到閱讀的樂趣。不只是難以親近的姑姑可以成為「荷花」，各種器物如同童話故事《美女與野獸》般被擬人化，更是小說中集成出現的寫法，加上在1999年出版的「洪範書店版」中，書頁裡經常夾雜的小插圖，更讓閱讀的過程又增添了幾分「遊戲人間」的感覺。
「我不懂寫鄉下，我也不懂寫天堂，又不懂寫地獄，那就寫城市。」
面對家鄉在時代下的變遷，西西俐落又精巧的文字，呈現出了自己眼中的香港，就算經過20多年，《我城》的書寫依舊令人驚艷。然而，或許是因為香港近年面臨如此巨變，讀者也很難不打從心裡想問，如同作者一般的香港作家，又會如何看待香港的轉變及未來？
