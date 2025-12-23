2025-12-23 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】以傳統信仰為背景 見證這信仰混亂的黑暗時代—《新神》
這是充滿微小信仰的時代，亦是各種信念流動的時代，是活神與新神傾巢而出的時代，是末法時代，是黑暗時代，是盲信者與自戀者締結共生關係的時代。
縱使宗教場所密集，台灣的社會似乎正在面臨傳統信仰崩解的挑戰，或許是科學教育影響，也或許是資訊太發達，年輕世代有的已擁抱無神論，有的雖然依舊受到父母影響，卻已不如上一代對於神祇如此深信不疑。然而，我們真的不再信仰了嗎？偶像、網紅，以及各式的造神訊息透過社群軟體充斥於現代人的生活，我們依舊信仰，只是對象從虛幻的神，轉化為活人以及各種缺乏形體的「概念」。
信仰混亂年代橫空出世的「新神」
在這個信仰混亂的年代，邱常婷的小說《新神》橫空出世，以五個中篇故事，談論了台灣這座小島上的信仰、族裔與文化議題。包含談論道教乩童文化的〈千萬傷疤〉、類山靈精怪的〈花〉、原住民信仰的〈火夢〉、異端新教的〈殺死香蕉樹〉及西洋宗教的〈群山白且冷〉，看似各自獨立的主題，不只以「宗教」為共同主軸，最後也透過巧妙的情節安排，串聯成一個完整的故事。
既然名為「新」，在《新神》中必然出現的，當然是現代的各種價值觀、文化與社會現況，以及它們與傳統價值間，甚至是倫理道德間的碰撞。「人的樣子不是人的樣子」，作家張亦絢在最後的推薦序中，如此描述書中的角色，除了會起火燃燒、透過夢與死者連結等奇幻元素外，他們都是有缺陷的，並因此希望透過「信仰」來讓自己更加完整。然而，信仰卻未必能讓他們抵達最終的純淨之地「河神之心」。
結合信仰、傳統文化與社會脈動的作品
以信仰貫穿全書的同時，包含台語片的興衰、求明牌、創傷症候群、社會事件等，對於歷史文化背景的安排，也是《新神》好看之處。其結構之嚴謹，讓筆者感受到如同閱讀作家吳明益作品時，內容層峰相疊的豐富感。在充滿詭譎氛圍的文字間，作者藉由複雜卻流暢的故事情節，探討了許多「信仰」與「價值」，更挑戰了讀者心中原本存在的各種界線。
一個時代的逝去，跟一個神的逝去，都是同一件事。我想。
信仰是什麼？對於筆者而言，或許是捨棄自我判斷的基準，對於某種價值觀（存在）的絕對服從，並樂此不疲。如同書中的角色，現代人面對資訊爆炸的時代，似乎也更加習慣於信仰某個人（成為「X粉」），去彌補自身在判斷、思考能力上的不足，但這些「活神仙」卻往往成為人們尋求真理的最大阻礙。
不論是石器時代原住民的泛靈信仰、歐洲人來台後的天主教與基督教、漢人帶來的各種神靈，甚至是日治時期的神道教，每個降臨在這座島上的「新神」，都象徵著一個時代的新開始，與舊時代的終結。《新神》的出現，也昭示了新時代的來臨，如今多神信仰再起，但尋求真理，或是抵達「河神之心」的路途，卻是更加艱辛。
