【選書】當美德與利益牽扯 就是變質的開始－《我殺死的男人回來了》
為了守住「全國最安全、零事件、零事故村鎮」的榮耀，每一位村民都謹言慎行。然而，就在好不容易要創下全國最長時間零犯罪村紀錄的關鍵時刻，一具屍體頓時使小村陷入危機。
為了有利於群體生存，人類將對群體有害的行為定義為犯罪，並將相反的行為視為美德、予以嘉獎，但諷刺的是這些利益與名聲，卻反倒會讓後者逐漸背離原本的初心。以韓國從1978年開始的「零犯罪村運動」為背景，《我殺死的男人回來了》描述了一個連續15年未出現犯罪的小村落，卻在即將創下全國紀錄前夕，發生了離奇的案件。藉由小說的發展，讀者將了解原本應該引以為傲的「美德」，如何成為引人犯罪的枷鎖，而「零犯罪村運動」又為何註定失敗。
小說的開展，從聲名狼籍的刑警崔順石，與地方記者趙恩妃，一同被困在無犯罪村「中村里」開始。因為一場火災，兩個本來就有嫌隙的人，意外兜在一起，而村民們不尋常的反應，更讓他們發現看似平凡的火災，卻有著許多疑點。結合刑警的專業，與記者追求事實的責任感，兩個冤家開始攜手合作，進而一步步戳破村民的謊言，拼出事實的全貌。
以精彩度而言，《我殺死的男人回來了》的故事發展，或許可以用「開低走高」來形容。因為一開始的進度緩慢，加上情節敘述、人物的刻畫都有些鬆散破碎，會讓人感覺稍嫌枯燥。但隨著劇情發展，錯綜複雜複雜的內情加快了整體的節奏，而出乎意料的結局，最終也會讓讀者深刻地理解「我殺死的男人回來了」這個書名，是如此貼切。
然而，雖然本書不論是在描述韓國IMF危機時的社會狀態，或是「零犯罪村運動」下，人心與道德的衝突，都算是可圈可點；但除了書中某些具有刻板印象的描述，作為中文版的讀者，或許也會因為翻譯無法準確傳達文意（如韓文中的半語）的落差，加上有些不符合一般中文文字使用習慣的描述，讓閱讀的過程產生一些異物感。
「零犯罪村運動」起源於1978年，並在1981年推展到韓國全境實施，直到2009年還有199個村落受到表揚，並且獲得1500~5000萬韓幣的獎勵。不過由於無法反映實際當地的犯罪情形（本地人到外地工作並犯罪），加上會造成鄰里間的不安感，以及法令的時效性（原本是作為全斗煥第五共和時期的戰時行政措施），最後在2010年廢止。
如同白色恐怖時期「匪諜就在你身邊」的口號，「零犯罪村運動」最後也形同一種鄰里間的壓力，而其連坐式的獎勵方式，也終將讓人偏離道德、鑄下大錯。雖然是虛構事件，但《我殺死的男人回來了》明確地表現了這種矛盾的狀態，其背後甚至蘊含了對於法律、教育的反思。
