【好米亞評價】挑嘴貓主食罐推薦！開箱Homiha好罐道，點點這種6歲傲嬌賓士貓竟然把碗舔亮？雞肉石斑/鱸魚/純雞肉真實試吃心得 🐈

每天拖著被工作榨乾的身體回到家，那種靈魂出竅的感覺相信大家都不陌生，只想趕快卸下一身的疲憊，癱軟在沙發上當一顆馬鈴薯。

這種時候我們唯一的慰藉，往往就是家裡那個毛茸茸的小身影，期待她跑過來蹭蹭小腿，發出那種足以融化心臟的呼嚕聲。

可是現實總是比偶像劇殘酷，當我滿心歡喜地拿著新買的主食罐，想著要好好犒賞在家守門一整天的「點點」，這隻即將邁入六歲的賓士貓卻經常用一種近乎審視的眼神看著我。

她會優雅地走過來，鼻子湊近碗邊聞了兩下，真的就只有兩下，然後就像是看穿了我的敷衍一樣，毫不留情地甩著尾巴轉身離開，留下錯愕的我和那個已經打開卻無人問津的罐頭。

那種瞬間被主子打槍的挫折感，說實話比被客戶退件還要讓人心累，更別提心裡那種擔心她營養不夠的焦慮感油然而生 (yi;)。

點點今年已經六歲了，雖然在貓咪的世界裡還不算老，但也到了我們人類口中的輕熟女階段，身體的代謝和機能就像過了二十五歲的我們一樣，不能再像年輕時那樣隨便揮霍

最近這一年我發現她變得越來越挑剔，對食物的要求簡直到了米其林評審的等級，既要口感好又要味道對，這讓我在挑選罐頭時總是陷入兩難

市面上的主食罐琳瑯滿目，要找到成分單純、營養足夠，同時還要能過得了她那張挑剔嘴巴的產品，難度簡直比在台北市找停車位還高 (TmT)

就在我為了適口性和健康機能這兩個看似永遠無法平衡的條件傷透腦筋時，我在網路上注意到了Homiha好米亞的好罐道系列，抱著神農嘗百草的心情，我決定為了點點的健康再試一次，畢竟為了主子的健康，奴才的錢包受點傷也是心甘情願的 (ﾉ>ω<)ﾉ。

這不是罐頭而是給貓咪吃的法式慕斯吧 (✪ω✪)

收到包裹的那一刻心情其實是忐忑的，但當我拉開第一罐純雞肉口味的拉環時，意外地沒有聞到那種廉價罐頭常有的強烈腥臭味，反而是一股很自然清淡的肉香緩緩飄散出來。

我拿湯匙輕輕挖了一口，那個手感讓我非常驚艷，如果用我們人類的食物來打個比方，一般的肉塊罐頭就像是路邊攤粗獷的滷肉飯，雖然有肉感但有時候稍嫌粗糙且油膩，而好米亞的好罐道系列，簡直就是高級甜點店裡那種入口即化的法式慕斯蛋糕 🍰

這種極致綿密的肉泥質地，對於點點這種有點年紀、或是比較懶得花力氣咀嚼的貓咪來說，簡直就是上帝派來的福音

我小心翼翼地把這細緻的肉泥盛在碗裡，加了一點點溫水試著拌開，以前有些罐頭加水後會出現可怕的油水分離，變得像是廚餘一樣讓人倒胃口，但這款肉泥跟水的融合度好得驚人，瞬間就變成了一碗濃郁順口的肉湯。

我把碗端到點點面前，心裡其實已經做好了再次受傷的心理準備，甚至已經在想等一下要怎麼收拾殘局。

結果奇蹟就這樣發生了，點點竟然沒有轉頭就走，她先是試探性地舔了一口，然後眼睛似乎亮了一下，接著就是一連串急促又規律的進食聲。

那種吧唧吧唧的聲音對一個長期被挑食貓折磨的奴才來說，絕對是世界上最悅耳的交響樂。她就這樣頭也不抬地把整碗吃光光，最後還意猶未盡地把碗底舔得乾乾淨淨，那乾淨的程度簡直可以當鏡子照，讓我當下感動得差點沒哭出來 (´;ω;`)

關於六歲輕熟貓需要的那些隱形守護 (๑•̀ㅂ•́)و✧

這次體驗的三種口味其實剛好對應了貓咪身體保養的三個重要面向，對於我們這種忙碌到沒時間精算鈣磷比的上班族來說，直接選擇對應的機能配方真的是最省事的懶人保養法。

首先是純雞肉口味，這款主打的是免疫守護，成分單純到讓人想哭，就只有純粹的雞肉，這對於腸胃比較敏感或是容易軟便的貓咪來說是最安全的選擇。

就像我們人類感冒生病時會想喝單純的雞湯來補身體一樣，這種單一肉源可以大幅減少過敏的風險，我看著點點吃得那麼香，心裡想著這滿滿的優質蛋白，應該能幫她把身體的底子打好，畢竟免疫力就像是身體的防護罩，只要防護罩夠強，那些惱人的小毛病自然就不敢輕易來找碴 🛡️

再來是讓我非常有感的雞肉石斑口味，這個配方是針對皮膚守護設計的。大家也知道賓士貓最講究的就是那身黑白分明的毛色，要是毛髮沒有光澤，整隻貓看起來就會灰撲撲的顯得很沒精神。

石斑魚本身就含有很好的油脂，就像是貓咪界的頂級護髮油，這幾天給她吃了這款後，不知道是不是心理作用，感覺她趴在窗邊曬太陽時，身上的黑毛真的有在發亮，那種光澤感讓她看起來更有貴婦的氣勢

而且這款罐頭竟然沒有令人害怕的魚腥味，這點真的要給五顆星，不然每次開魚罐頭，整個客廳都是魚市場的味道，連我自己都受不了，更別說對味道敏感的貓咪了 🐟。

最後則是雞肉鱸魚口味，這款是為了關節守護而設計的，也是我最在意的一點。

因為點點已經六歲了，雖然現在還能輕鬆跳上最高的櫃子，但我發現她起跳前猶豫的時間似乎變長了，這就是關節開始老化的警訊。

鱸魚在傳統食補裡本來就是修復聖品，對於關節的日常保養非常有幫助，這就像是定期幫她的膝蓋上油潤滑一樣，希望她能健健康康地在家裡飛簷走壁，雖然她半夜跑酷的時候真的很吵，但只要她能一直這樣活力滿滿，身為奴才的我就心滿意足了 🏃‍♀️。

為什麼我會願意把這款罐罐收進長期回購清單 (･ω･)b

其實市面上的罐頭真的多到讓人眼花撩亂，但Homiha好米亞這次真的有打中我的心，讓我願意把它列入長期的採購清單。

最關鍵的原因當然是適口性真的太強了，不管成分寫得多天花亂墜，只要貓不吃那就跟垃圾沒兩樣，好罐道的肉泥質地真的非常細緻，連點點這種挑嘴怪都願意買單，光是這一點就值得我掏錢。

而且翻到罐頭背面，沒有一堆看不懂的化學名詞，成分透明單純，這讓我們這種很怕貓咪吃到怪東西的家長感到無比安心 ✅

另外一個讓我心動的點是它的補水效果，貓咪天生就是不愛喝水的生物，這總是讓我們擔心她們的腎臟健康。

這款慕斯狀的肉泥加水後混合度超好，完全不會讓貓咪發現被偷加了水，不知不覺就能騙她喝下好多水分，這種能夠兼顧營養和補水的神器，真的是解決了我們養貓人的心頭大患。

加上這種不用咬也能輕鬆舔食的質地，對於稍微有點年紀或是牙口不好的貓咪來說，真的是非常貼心的設計，讓吃飯變成一種享受而不是負擔 💧

快樂其實很簡單就是看妳把飯吃光光 (*´∀`)~♥

我們平常上班面對各種壓力和挑戰已經夠累了，回到家真的不想再為了貓咪吃飯的問題跟主子冷戰，或是追著她求她吃一口飯。

看到點點現在能夠吃得這麼開心，然後滿足地跳上沙發洗臉、發出呼嚕嚕的聲音，我也能安心地去卸妝洗澡，享受屬於自己的休息時間。

如果您家裡也有一隻像點點一樣，對於食物很有主見，或者正準備步入熟齡、需要開始注意保養的貓咪，我真心推薦可以試試看Homiha好米亞的好罐道系列。

不用一次買太多，先試幾罐看看，當你看著主子把碗舔得乾乾淨淨的那一刻，那種成就感和安心感，真的是花多少錢都買不到的快樂。

哪怕只是為了解決挑食這個大魔王，這幾罐都絕對值得一試，畢竟貓咪吃得好，奴才沒煩惱，這就是我們養貓人最樸實無華的願望了 🥰。

