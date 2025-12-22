【好米亞評價】挑嘴貓主食罐推薦！開箱Homiha好罐道，點點這種6歲傲嬌賓士貓竟然把碗舔亮？雞肉石斑/鱸魚/純雞肉真實試吃心得 🐈

2025-12-22 18:47 meru

每天拖著被工作榨乾的身體回到家，那種靈魂出竅的感覺相信大家都不陌生，只想趕快卸下一身的疲憊，癱軟在沙發上當一顆馬鈴薯。

這種時候我們唯一的慰藉，往往就是家裡那個毛茸茸的小身影，期待她跑過來蹭蹭小腿，發出那種足以融化心臟的呼嚕聲。

可是現實總是比偶像劇殘酷，當我滿心歡喜地拿著新買的主食罐，想著要好好犒賞在家守門一整天的「點點」，這隻即將邁入六歲的賓士貓卻經常用一種近乎審視的眼神看著我。

她會優雅地走過來，鼻子湊近碗邊聞了兩下，真的就只有兩下，然後就像是看穿了我的敷衍一樣，毫不留情地甩著尾巴轉身離開，留下錯愕的我和那個已經打開卻無人問津的罐頭。

那種瞬間被主子打槍的挫折感，說實話比被客戶退件還要讓人心累，更別提心裡那種擔心她營養不夠的焦慮感油然而生 (yi;)。

點點今年已經六歲了，雖然在貓咪的世界裡還不算老，但也到了我們人類口中的輕熟女階段，身體的代謝和機能就像過了二十五歲的我們一樣，不能再像年輕時那樣隨便揮霍

最近這一年我發現她變得越來越挑剔，對食物的要求簡直到了米其林評審的等級，既要口感好又要味道對，這讓我在挑選罐頭時總是陷入兩難

市面上的主食罐琳瑯滿目，要找到成分單純、營養足夠，同時還要能過得了她那張挑剔嘴巴的產品，難度簡直比在台北市找停車位還高 (TmT)

就在我為了適口性和健康機能這兩個看似永遠無法平衡的條件傷透腦筋時，我在網路上注意到了Homiha好米亞的好罐道系列，抱著神農嘗百草的心情，我決定為了點點的健康再試一次，畢竟為了主子的健康，奴才的錢包受點傷也是心甘情願的 (ﾉ>ω<)ﾉ。


這不是罐頭而是給貓咪吃的法式慕斯吧 (✪ω✪)

收到包裹的那一刻心情其實是忐忑的，但當我拉開第一罐純雞肉口味的拉環時，意外地沒有聞到那種廉價罐頭常有的強烈腥臭味，反而是一股很自然清淡的肉香緩緩飄散出來。

我拿湯匙輕輕挖了一口，那個手感讓我非常驚艷，如果用我們人類的食物來打個比方，一般的肉塊罐頭就像是路邊攤粗獷的滷肉飯，雖然有肉感但有時候稍嫌粗糙且油膩，而好米亞的好罐道系列，簡直就是高級甜點店裡那種入口即化的法式慕斯蛋糕 🍰

這種極致綿密的肉泥質地，對於點點這種有點年紀、或是比較懶得花力氣咀嚼的貓咪來說，簡直就是上帝派來的福音

我小心翼翼地把這細緻的肉泥盛在碗裡，加了一點點溫水試著拌開，以前有些罐頭加水後會出現可怕的油水分離，變得像是廚餘一樣讓人倒胃口，但這款肉泥跟水的融合度好得驚人，瞬間就變成了一碗濃郁順口的肉湯。

我把碗端到點點面前，心裡其實已經做好了再次受傷的心理準備，甚至已經在想等一下要怎麼收拾殘局。

結果奇蹟就這樣發生了，點點竟然沒有轉頭就走，她先是試探性地舔了一口，然後眼睛似乎亮了一下，接著就是一連串急促又規律的進食聲。

那種吧唧吧唧的聲音對一個長期被挑食貓折磨的奴才來說，絕對是世界上最悅耳的交響樂。她就這樣頭也不抬地把整碗吃光光，最後還意猶未盡地把碗底舔得乾乾淨淨，那乾淨的程度簡直可以當鏡子照，讓我當下感動得差點沒哭出來 (´;ω;`)


關於六歲輕熟貓需要的那些隱形守護 (๑•̀ㅂ•́)و✧

這次體驗的三種口味其實剛好對應了貓咪身體保養的三個重要面向，對於我們這種忙碌到沒時間精算鈣磷比的上班族來說，直接選擇對應的機能配方真的是最省事的懶人保養法。

首先是純雞肉口味，這款主打的是免疫守護，成分單純到讓人想哭，就只有純粹的雞肉，這對於腸胃比較敏感或是容易軟便的貓咪來說是最安全的選擇。

就像我們人類感冒生病時會想喝單純的雞湯來補身體一樣，這種單一肉源可以大幅減少過敏的風險，我看著點點吃得那麼香，心裡想著這滿滿的優質蛋白，應該能幫她把身體的底子打好，畢竟免疫力就像是身體的防護罩，只要防護罩夠強，那些惱人的小毛病自然就不敢輕易來找碴 🛡️

再來是讓我非常有感的雞肉石斑口味，這個配方是針對皮膚守護設計的。大家也知道賓士貓最講究的就是那身黑白分明的毛色，要是毛髮沒有光澤，整隻貓看起來就會灰撲撲的顯得很沒精神。

石斑魚本身就含有很好的油脂，就像是貓咪界的頂級護髮油，這幾天給她吃了這款後，不知道是不是心理作用，感覺她趴在窗邊曬太陽時，身上的黑毛真的有在發亮，那種光澤感讓她看起來更有貴婦的氣勢

而且這款罐頭竟然沒有令人害怕的魚腥味，這點真的要給五顆星，不然每次開魚罐頭，整個客廳都是魚市場的味道，連我自己都受不了，更別說對味道敏感的貓咪了 🐟。

最後則是雞肉鱸魚口味，這款是為了關節守護而設計的，也是我最在意的一點。

因為點點已經六歲了，雖然現在還能輕鬆跳上最高的櫃子，但我發現她起跳前猶豫的時間似乎變長了，這就是關節開始老化的警訊。

鱸魚在傳統食補裡本來就是修復聖品，對於關節的日常保養非常有幫助，這就像是定期幫她的膝蓋上油潤滑一樣，希望她能健健康康地在家裡飛簷走壁，雖然她半夜跑酷的時候真的很吵，但只要她能一直這樣活力滿滿，身為奴才的我就心滿意足了 🏃‍♀️。


為什麼我會願意把這款罐罐收進長期回購清單 (･ω･)b

其實市面上的罐頭真的多到讓人眼花撩亂，但Homiha好米亞這次真的有打中我的心，讓我願意把它列入長期的採購清單。

最關鍵的原因當然是適口性真的太強了，不管成分寫得多天花亂墜，只要貓不吃那就跟垃圾沒兩樣，好罐道的肉泥質地真的非常細緻，連點點這種挑嘴怪都願意買單，光是這一點就值得我掏錢。

而且翻到罐頭背面，沒有一堆看不懂的化學名詞，成分透明單純，這讓我們這種很怕貓咪吃到怪東西的家長感到無比安心 ✅

另外一個讓我心動的點是它的補水效果，貓咪天生就是不愛喝水的生物，這總是讓我們擔心她們的腎臟健康。

這款慕斯狀的肉泥加水後混合度超好，完全不會讓貓咪發現被偷加了水，不知不覺就能騙她喝下好多水分，這種能夠兼顧營養和補水的神器，真的是解決了我們養貓人的心頭大患。

加上這種不用咬也能輕鬆舔食的質地，對於稍微有點年紀或是牙口不好的貓咪來說，真的是非常貼心的設計，讓吃飯變成一種享受而不是負擔 💧


快樂其實很簡單就是看妳把飯吃光光 (*´∀`)~♥

我們平常上班面對各種壓力和挑戰已經夠累了，回到家真的不想再為了貓咪吃飯的問題跟主子冷戰，或是追著她求她吃一口飯。

看到點點現在能夠吃得這麼開心，然後滿足地跳上沙發洗臉、發出呼嚕嚕的聲音，我也能安心地去卸妝洗澡，享受屬於自己的休息時間。

如果您家裡也有一隻像點點一樣，對於食物很有主見，或者正準備步入熟齡、需要開始注意保養的貓咪，我真心推薦可以試試看Homiha好米亞的好罐道系列。

不用一次買太多，先試幾罐看看，當你看著主子把碗舔得乾乾淨淨的那一刻，那種成就感和安心感，真的是花多少錢都買不到的快樂。

哪怕只是為了解決挑食這個大魔王，這幾罐都絕對值得一試，畢竟貓咪吃得好，奴才沒煩惱，這就是我們養貓人最樸實無華的願望了 🥰。


＼現在到「好米亞主頁」有好罐道試吃可以申請！三種口味$119！免運費，還會送折扣券喔／

官方網站｜好米亞

Facebook粉絲專頁｜Homiha 好米亞選物

Instagram｜Homiha 好米亞選物

meru

meru

●我的平台： 波波戴莉、痞客邦 ●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#保養 #機能 #食物 #好物推薦

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

2025-12-15 14:50 女子漾／編輯王廷羽
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

編輯推薦

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供
《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#節氣 #風水 #禁忌 #生肖 #天赦日

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

編輯推薦

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#戲劇 #夏天晴 #江曉彤 #周品瑜 #如果我不曾見過太陽

