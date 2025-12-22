過年送禮不踩雷！開箱Delicioso心蓮禮盒：12包精品濾掛+蓮花餅乾的神仙組合？實測這杯「星空」咖啡能否拯救社畜的厭世靈魂！ft. 質感雙層杯真的不燙手嗎？🧧☕️

老實說，你們是不是跟我一樣，每次只要聽到「過年」兩個字，背脊就會莫名地涼一半？🥶

倒不是討厭過節，而是那個「送禮」的環節真的太讓人焦慮了！送海苔被嫌沒誠意，送補品怕人家體質不合，送水果又重得要死搞得自己像搬運工。

尤其面對那種久久見一次面、嘴角稍微往下撇的長輩，或者是那種挑剔到不行的客戶，選錯禮物的尷尬感，真的比除夕夜被問「什麼時候要結婚」還要讓人想原地消失。🫣

今年我學乖了，早早開始物色選手。

那天在網路上滑到Delicioso德里斯咖啡的「心蓮禮盒」，第一眼就被那個紅金配色的包裝吸住。

心想：「哇賽，這也太喜氣了吧？」🔴✨

但你們知道的，身為一個對生活品質有點要求的咖啡控，光有外表是不夠的，重點是「內涵」。

於是，我決定先幫大家（其實是幫自己）做個壓力測試。

收到包裹拆開的那一瞬間，我真心覺得——穩了。

這盒子拿在手上的份量感，就像是你剛領完年終獎金那樣厚實安心。

🌹 打開的不只是禮盒，是一整年的好運儀式感

這盒子的設計概念叫做「心蓮．心意相連」。

聽起來是不是有點文青？但它的視覺衝擊真的很強。

底色是那種很有質感的正紅色，不是那種俗氣的紅包紅喔，是帶點霧面高級感的紅。上面用金線描繪了一朵盛開的蓮花。

你們知道嗎？「蓮」就是「連」，寓意好運連連。

這種諧音梗雖然老派，但放在過年絕對是無敵的「長輩殺手」。😏

想像一下，當你把這盒遞給那個平常不苟言笑的阿姨，跟她說：「阿姨，祝您新的一年好事『連』連，像這朵花一樣盛開富貴。」

我看她紅包不包大包一點都很難收場。

而且這禮盒的配置非常懂人性。它不是塞滿無聊的餅乾，而是給了我們這種社畜最需要的續命水——12包大容量濾掛咖啡，外加比利時蓮花焦糖脆餅，還有一個美到不行的雙層玻璃杯。

這組合根本就是一個完美的「下午茶懶人包」啊！☕️🍪

☕️ 濾掛咖啡：給靈魂的三種不同擁抱

來聊聊這個靈魂核心：咖啡。

Delicioso 這次很貼心，這 12 包咖啡不是隨便塞同一種口味打發你，它分成了「日初」、「暮光」和「星空」三種風味。

這操作我覺得很可以，就像我們的生活情緒也是會變動的嘛，哪有人一天到晚都想喝同一種味道？

🌞 日初 (Sunrise) - 來自衣索比亞的早安吻

那天早上我宿醉...阿不是，是前一晚熬夜趕稿太累，早上整個人像喪屍一樣爬起來。

隨手撕開這包金色的「日初」。

熱水沖下去的那一刻，那個香氣真的不誇張，像是有人直接在你鼻腔裡剝開一顆柑橘。🍊

它是淺焙的日曬豆，喝起來酸度很明亮，但不是那種讓你眉頭皺起來的尖酸，而是一種很乾淨、很清爽的果酸，尾韻還帶點巧克力味。

喝完第一口，腦袋裡的迷霧瞬間散開。

如果你早上起床氣很重，這包絕對是你的情緒穩定劑。

🌥 暮光 (Twilight) - 巴西曼巴的午後溫柔

到了下午三點，那種「好想下班、好想睡覺、老闆好煩」的厭世感襲來時，我就會泡這包紫色的「暮光」。

它是中烘焙的曼巴咖啡。你們知道曼巴就像什麼嗎？它就像那個永遠脾氣很好的鄰家大哥哥，不慍不火，口感非常平衡。 喝起來有堅果和奶油的香氣，焦糖甜感很明顯。

這時候搭配一片餅乾，坐在辦公桌前發呆個五分鐘，真的會有種「好啦，世界其實也沒那麼糟」的錯覺。😌

🌌 星空 (Starry Night) - 深夜裡的自我對話

至於藍色的「星空」，是我的最愛。

它是那種很醇厚的口感，帶點香料和可可的氣息。

有時候晚上想喝點熱的但又不想喝茶，我就會沖稍微淡一點來喝。

那種深沉的香氣，會讓整個人靜下來。就像在混亂的一整天後，終於有人懂你的疲憊，給你一個大大的擁抱。🫂

🍪 蓮花餅乾與玻璃杯：最佳配角的神助攻

這禮盒還有一個心機很重的地方——它附送了 Lotus Biscoff 比利時蓮花焦糖脆餅。 拜託，這餅乾根本是咖啡的靈魂伴侶好嗎！這就跟吃薯條一定要沾番茄醬一樣，是宇宙真理。

把餅乾稍微在熱咖啡裡浸一下，讓它吸滿咖啡液，然後放進嘴裡......那個入口即化的焦糖肉桂味，甜度剛好中和了咖啡的苦，真的會讓人忍不住嘴角上揚，熱量什麼的明年再說啦！🐷

最後不得不提那個雙層隔熱玻璃杯。

以前我買過那種便宜的玻璃杯，裝熱水燙手、裝冰水流汗（結露），搞得桌子溼答答。但這個雙層杯完全沒這問題！

它的原理就像是給杯子穿了一件透明的羽絨外套，中間的空氣層把溫度隔絕開來。

拿在手上溫溫的，不燙手，而且看著咖啡液懸浮在半空中的樣子，視覺療癒感直接拉滿。

用這個杯子喝水，感覺連白開水都變好喝了（並沒有，但我心情變好了）。✨

💭 為什麼我覺得它值得買？

說真的，市面上的禮盒百百種，為什麼我會推這款？ 因為它解決了一個很大的痛點：

「實用」與「體面」的平衡。

很多長輩收禮收到怕，是因為收到一堆「不知所云」的東西。

但咖啡和餅乾是消耗品，是可以分享的，是可以放在家裡慢慢享用的。

而且 12 包咖啡代表著「12 個月的平安順遂」，這個寓意拿來講給長輩聽，他們聽了絕對笑得合不攏嘴。🥰

加上它的價格，說實話，千元出頭能買到這種配置——有吃、有喝、還有杯子留著用，CP 值真的很高。它不像某些名牌禮盒，貴得要死結果裡面只有空氣；它是一盒滿滿的「心意」，沉甸甸的，很有份量。

如果你的 2025 年想過得輕鬆一點，不想在送禮這關卡關，或者你只是單純想在新的一年，用一杯好咖啡來善待辛苦的自己，那這盒「心蓮禮盒」真的可以閉眼入。

別等到最後一刻才在那邊搶破頭，好的心意，是值得提前準備的。❤️

📌 關於 Delicioso 德里斯咖啡 - 心蓮禮盒 哪裡買？

如果你也被燒到了，這邊幫大家整理好傳送門，趕快去逛逛

🤫 偷偷告訴你們｜現在輸入我的專屬折扣碼（meruu），還可以現折 $200！

**提醒大家～由於結帳頁面中會同時顯示「使用優惠代碼」與「使用推薦代碼」兩個欄位，需要在「使用推薦代碼」欄位輸入折扣碼，系統才會成功套用優惠喔！

這省下來的錢剛好可以拿去買杯手搖飲慰勞自己，是不是計畫通？😎 優惠只到 2026/1/31，手慢無喔！

(本文為真實體驗分享，口感因人而異，但我真心覺得好喝才推薦給你們啦！)