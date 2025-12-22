在棋局之外：我為何偏愛權謀劇

圖/pixabay

所謂「旁觀者清」，我喜歡看權謀劇，正是因為能以一個局外人的身分，靜靜地站在棋盤之外，觀看局勢的進展。

在戲劇裡，我不必急著站隊，也不必被情緒推著走，只需專注於劇情的縱橫走向，欣賞每個角色在風雲變幻之中，所展現的冷靜、思維、邏輯與膽識。更進一步，我還能從中看見原創的筆鋒，與編劇或改編者，在故事背後所投注的深度思考。

現實生活裡，我們多半身在局中，情緒先行，判斷在後；而權謀劇則反其道而行，將思考擺在情緒之前，讓觀眾以局外人的角度，清楚感受到「為什麼這麼做」，也認同「做了什麼」才是當下最好的選擇！這正是戲劇的魅力，它替觀眾保留了一段距離。這段距離，讓人得以脫身於愛恨與利害之外，看清每一步選擇所牽動的因果。

或許，多數人眼中的權謀，含括的就是權力、算計與陰狠。然而觀賞戲劇時，我所在意的權謀從來不是權力本身，而是角色在權力邊緣所展現的謀略。真正高明的權謀，往往不是高調張揚的勝利，而是長時間的藏鋒；不是無盡的情緒宣洩，而是潛伏在風平浪靜的表象下，沉穩地完成布局。能忍住不動聲色，本身就是一種令人欽佩、極高難度的修養。

觀看權謀劇，其實也像在欣賞一場一場的思維展示。情境中，角色如何推演對手的選項，如何預留自己的退路，如何支援隊友，又如何在風險與收益之間反覆權衡，這些思考過程，構成了劇情真正的骨架；更有趣的是，如果你是當事人，你的思維邏輯又是如何的呢？當一個角色最終勝出，或許令人信服的不是他『贏了』，而是他的『謀略』奏效！

一齣好的權謀劇，不會讓勝利憑空降臨，也不會讓角色靠運氣通關。它尊重因果，也尊重觀眾的理解力。因此，我對權謀劇特別在意「邏輯是否自洽」。好的權謀劇作品，考驗著創作者的理性與耐心；考驗著編劇對人性保持清醒，對權力的運作有所洞察；考驗著導演對運鏡的角度掌握；考驗著演員的情緒收放與肢體語言展現……畢竟，權謀戲的精彩之處，往往不在於台詞密集背誦表達，而是藏在鏡頭的沉默與等待之中。

我愛看權謀劇，並不是為了學會算計誰，而是學會如何在複雜之中保持清醒；不是迷戀殘酷，而是理解選擇的重量。當所有情緒退潮，留下的，是一條關於理性、承擔與人性的清楚脈絡。

只是，當「權謀」這個詞被反覆使用時，它往往被簡化為鬥爭、算計，甚至陰狠的代名詞。那些關於克制、思考與結構的層次，反而被忽略了。

或許，也正因如此，我才更想進一步梳理——權謀劇真正呈現的，究竟是什麼？