迎冬小宅神隊友！DIKE 全新除濕、暖房家電登場，6款新品一次了解
冬季濕冷剛報到，DIKE 便在 2025 年末一次端出更貼近台灣生活現實的全新系列。台灣濕度早已不是新話題，但近年小宅化、租屋族增加、老屋難以施工等居住條件，讓「除濕 + 暖房」從單純功能，升級成真正影響生活品質的核心痛點。
DIKE 的新品正是瞄準這些細節，讓每位使用者在冬季都能擁有更乾爽、更舒適、也更便利的居家環境。
小宅與高濕並存：DIKE 的除濕機三機種全面到位
台灣的平均濕度一年到頭都在 70～80% 以上，對於 6 坪套房、12 坪小家庭，甚至衣櫃與儲物間，其實都需要不同除濕策略。DIKE 這次直接補全三條線。
6L 新一級能效除濕機：小坪數的乾爽基本盤
以 6L 日除濕量滿足房間、套房需求，運轉不到 38dB，夜間也不擾人。最大亮點反而不是規格，而是 新一級能效 × 每日電費約 1.56 元，在冬季高濕時長時間運轉也不心痛，上吹式大風口讓衣物乾得更快，2.1L 抽屜水箱與滿水停機設計讓使用更直覺。
12L 新一級能效除濕機：客廳用也夠力
12L 除濕機走的是「有效率又不佔空間」的路線，支援 HEPA 濾網，兼具空氣清淨功能。對開放式客餐廳、長型老公寓特別好用，四種模式搭上 24 小時智慧定時，濕度維持上更自由，風量與靜音表現也兼顧得頗平衡。
電子式智慧靜音除濕機：衣櫃專用
這台算是今年最有感的小驚喜。75W 極低功率、月電費約 32 元，卻能一天抽 600ml，搭配 2.7L 大水箱與 40dB 以下靜音，非常適合放在衣櫃、儲藏室、鞋櫃。半導體除濕技術讓它體積小、熱量低，2.3 公斤拿著走也不費力。這種「小空間專用解法」反而是過去除濕市場最缺的。
「免安裝 × 可移動暖房」成今年熱門：DIKE 暖風新品全面升級
台灣冬天的冷不是氣溫問題，而是那種濕冷滲骨、衣物曬不乾、浴室發霉的日常煩惱，DIKE 的暖房新品都圍繞這三件事：不鑽孔、不大裝、不限制使用場所。
浴室乾燥暖風循環機
這台是本季最熱門的 DIKE 新品，可以壁掛、也可以自由移動，不需要施工就能一次做到：暖房、乾燥、除濕、換氣、循環。
UV 殺菌 99.99%、IPX4 防潑水、45dB 以下降噪、冷暖風皆可用，一年四季不收起來，再加上收納式毛巾架，曬毛巾、烘浴巾也更實用。它會爆預購千萬，坦白說完全合理。
居浴多用恆溫電暖器：3 秒瞬熱、可懸掛
1200W 功率讓暖房速度極快，支援冷風與兩段暖風，浴室、臥室、租屋空間都能用。直覺旋鈕操作＋阻燃材質對習慣「買來就想立即用」的台灣家庭很友善。
廣角恆溫智慧電暖器：小宅也能有「全室均溫」
1300W功率搭配渦輪風扇與蜂巢風道，暖房快且覆蓋廣，觸控面板與 6 公尺遙控器操作上相當便利，適合小家庭或一房一廳居住者。
在本次新品發表會中，品牌方也進一步談到 DIKE 未來的成長策略。他們表示，除了持續深耕台灣居家場景，本年度將更積極投入募資模式，不只是為了爭取市場資源，而是希望讓產品能更快速貼近使用者、縮短研發到上市的回饋距離。
透過募資平台的機制，品牌能以更透明、更即時的方式測試市場需求，同時也能強化與消費者之間的互動與信任，將真實回饋納入設計迭代。DIKE 也透露，未來將會擴大產品線布局，朝「更廣、更完整的居家生活解決方案」發展，從除濕、暖房延伸到更多生活場景，打造更有感的全方位家電生態。
