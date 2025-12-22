迎冬小宅神隊友！DIKE 全新除濕、暖房家電登場，6款新品一次了解

2025-12-22 13:34 女子漾／編輯ANDREA

冬季濕冷剛報到，DIKE 便在 2025 年末一次端出更貼近台灣生活現實的全新系列。台灣濕度早已不是新話題，但近年小宅化、租屋族增加、老屋難以施工等居住條件，讓「除濕 + 暖房」從單純功能，升級成真正影響生活品質的核心痛點。

DIKE 的新品正是瞄準這些細節，讓每位使用者在冬季都能擁有更乾爽、更舒適、也更便利的居家環境。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

小宅與高濕並存：DIKE 的除濕機三機種全面到位

台灣的平均濕度一年到頭都在 70～80% 以上，對於 6 坪套房、12 坪小家庭，甚至衣櫃與儲物間，其實都需要不同除濕策略。DIKE 這次直接補全三條線。

6L 新一級能效除濕機：小坪數的乾爽基本盤

以 6L 日除濕量滿足房間、套房需求，運轉不到 38dB，夜間也不擾人。最大亮點反而不是規格，而是 新一級能效 × 每日電費約 1.56 元，在冬季高濕時長時間運轉也不心痛，上吹式大風口讓衣物乾得更快，2.1L 抽屜水箱與滿水停機設計讓使用更直覺。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

12L 新一級能效除濕機：客廳用也夠力

12L 除濕機走的是「有效率又不佔空間」的路線，支援 HEPA 濾網，兼具空氣清淨功能。對開放式客餐廳、長型老公寓特別好用，四種模式搭上 24 小時智慧定時，濕度維持上更自由，風量與靜音表現也兼顧得頗平衡。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

電子式智慧靜音除濕機：衣櫃專用

這台算是今年最有感的小驚喜。75W 極低功率、月電費約 32 元，卻能一天抽 600ml，搭配 2.7L 大水箱與 40dB 以下靜音，非常適合放在衣櫃、儲藏室、鞋櫃。半導體除濕技術讓它體積小、熱量低，2.3 公斤拿著走也不費力。這種「小空間專用解法」反而是過去除濕市場最缺的。

「免安裝 × 可移動暖房」成今年熱門：DIKE 暖風新品全面升級

台灣冬天的冷不是氣溫問題，而是那種濕冷滲骨、衣物曬不乾、浴室發霉的日常煩惱，DIKE 的暖房新品都圍繞這三件事：不鑽孔、不大裝、不限制使用場所。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

浴室乾燥暖風循環機

這台是本季最熱門的 DIKE 新品，可以壁掛、也可以自由移動，不需要施工就能一次做到：暖房、乾燥、除濕、換氣、循環。

UV 殺菌 99.99%、IPX4 防潑水、45dB 以下降噪、冷暖風皆可用，一年四季不收起來，再加上收納式毛巾架，曬毛巾、烘浴巾也更實用。它會爆預購千萬，坦白說完全合理。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

居浴多用恆溫電暖器：3 秒瞬熱、可懸掛

1200W 功率讓暖房速度極快，支援冷風與兩段暖風，浴室、臥室、租屋空間都能用。直覺旋鈕操作＋阻燃材質對習慣「買來就想立即用」的台灣家庭很友善。

廣角恆溫智慧電暖器：小宅也能有「全室均溫」

1300W功率搭配渦輪風扇與蜂巢風道，暖房快且覆蓋廣，觸控面板與 6 公尺遙控器操作上相當便利，適合小家庭或一房一廳居住者。

在本次新品發表會中，品牌方也進一步談到 DIKE 未來的成長策略。他們表示，除了持續深耕台灣居家場景，本年度將更積極投入募資模式，不只是為了爭取市場資源，而是希望讓產品能更快速貼近使用者、縮短研發到上市的回饋距離。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

透過募資平台的機制，品牌能以更透明、更即時的方式測試市場需求，同時也能強化與消費者之間的互動與信任，將真實回饋納入設計迭代。DIKE 也透露，未來將會擴大產品線布局，朝「更廣、更完整的居家生活解決方案」發展，從除濕、暖房延伸到更多生活場景，打造更有感的全方位家電生態。

圖片來源：品牌 提供
圖片來源：品牌 提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新品 #電費 #熱量 #電暖器 #DIKE

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

2025-12-15 14:50 女子漾／編輯王廷羽
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

編輯推薦

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供
《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#節氣 #風水 #禁忌 #生肖 #天赦日

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

編輯推薦

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#戲劇 #夏天晴 #江曉彤 #周品瑜 #如果我不曾見過太陽

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

最新文章

在棋局之外：我為何偏愛權謀劇

在棋局之外：我為何偏愛權謀劇

#戲劇 #戲劇類 #權謀劇 #權力

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.22 20
新北住都首屆短片暨論文徵選頒獎 青年創意為城市再生注入新動能

新北住都首屆短片暨論文徵選頒獎 青年創意為城市再生注入新動能

#新北活動 #住宅 #頒獎典禮 #都更

享民頭條 2025.12.22 16
迎冬小宅神隊友！DIKE 全新除濕、暖房家電登場，6款新品一次了解

迎冬小宅神隊友！DIKE 全新除濕、暖房家電登場，6款新品一次了解

#DIKE #新品 #電暖器 #電費 #熱量

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.22 41
來點2025年聖誕新鮮貨！今年就用這些新歌來增添氣氛！(II)

來點2025年聖誕新鮮貨！今年就用這些新歌來增添氣氛！(II)

#歌手 #歌單推薦 #聖誕節 #耶誕節 #分享

睿忒 2025.12.22 6
德國第三方測試肯定！「灰灰乳」成親子護膚焦點　「30天安心體驗」協助家長降低選購壓力

德國第三方測試肯定！「灰灰乳」成親子護膚焦點　「30天安心體驗」協助家長降低選購壓力

#保養 #肌膚 #親子

miyakemi 2025.12.22 12
183CM 大長腿＋溫柔理科腦！《黑白大廚2》孫鍾元為何越看越迷人？

183CM 大長腿＋溫柔理科腦！《黑白大廚2》孫鍾元為何越看越迷人？

#金句 #黑白大廚

女子漾／編輯周意軒 2025.12.22 44
《認罪之罪》7大幕後花絮！原本敲定宋慧喬、韓韶禧出演，全道嬿、金高銀睽違10年再度同台！

《認罪之罪》7大幕後花絮！原本敲定宋慧喬、韓韶禧出演，全道嬿、金高銀睽違10年再度同台！

#認罪之罪 #韓劇 #Netflix #全道嬿 #金高銀 #短髮 #短髮造型

女子漾／編輯Wendi 2025.12.22 86
《九重紫》CP新劇！《尚公主》預約量飆破150萬，官宣10張新照放送福利！

《九重紫》CP新劇！《尚公主》預約量飆破150萬，官宣10張新照放送福利！

#九重紫 #陸劇 #古裝陸劇 #孟子義 #李昀銳 #李昀銳、孟子義 #尚公主

女子漾／編輯Wendi 2025.12.22 36
《狙擊蝴蝶》姐弟戀高甜撒糖！2025秋冬4大禁忌戀陸劇，《雙軌》繼兄妹火熱纏綿！

《狙擊蝴蝶》姐弟戀高甜撒糖！2025秋冬4大禁忌戀陸劇，《雙軌》繼兄妹火熱纏綿！

#2025秋冬 #禁忌 #山河枕 #清瞳 #雙軌 #甜寵劇 #陸劇 #愛情 #狙擊蝴蝶 #天地劍心

女子漾／編輯Wendi 2025.12.22 51
聖誕前夕 阿沁攜手紅心字會、GIFTBACK、火焰創造教育「記得愛聖誕公益」計畫

聖誕前夕 阿沁攜手紅心字會、GIFTBACK、火焰創造教育「記得愛聖誕公益」計畫

#公益 #藝人 #主題曲

司徒建銘 2025.12.22 12
18+