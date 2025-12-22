來點2025年聖誕新鮮貨！今年就用這些新歌來增添氣氛！(II)

via Kylie Minogue's Instagram

Hi there，今年的上一篇聖誕歌曲推薦一共分享了五首歌，隨著節日的靠近，就繼續來聽聽今年還有什麼聖誕音樂好貨吧！近期每年的聖誕新歌都非常多，所以一定還有很多漏網之魚，不過目前分享的都是我自己聽了覺得很棒的歌曲，如果想要一起討論，也不妨分享在留言區喔！

首先是慶祝聖誕專輯《Kylie Christmas》(2015) 十週年而推出改版紀念專輯《Kylie Christmas (Fully Wrapped)》(2025) 的 Kylie，今年特別和Amazon Music合作，在該平台上釋出獨家曲目〈XMAS〉，這首輕鬆又洗腦的聖誕歌曲，非常驚喜地成為了 Kylie 在英國的最新冠軍單曲！要知道距離 Kylie 上一次在英國單曲榜上奪冠已經22年了啦！並且也是十多年來在英國奪冠的首支女性聖誕歌曲！因此快去聽聽這首動感又俏皮的聖誕歌是絕對不會讓大家失望的！





同樣和 Amazon Music 合作，Laufey 的這首〈Christmas Magic〉其實在去年的11月就釋出了，但今年才全面在各平台上架，所以我就將這首歌也當作半首新歌來推薦，畢竟在台灣使用 Amazon Music 的用戶應該不多。這首歌是很典型的、Laufey 的輕巧爵士風，在優雅的氣質中又帶點小女孩的頑皮，聽起來會感覺在融合了幾種元素當中，感受到濃烈的聖誕節氣氛，我想 Laufey 這種風格真的很適合在聖誕期間出現，這或許也是他很早就開始進攻聖誕市場的原因之一吧！





發行首支聖誕歌曲的 Anne-Marie，是翻唱了英國經典搖滾樂團Slade的〈Merry Xmas Everybody〉(1973)，不過和原版節奏輕快的流行搖滾風格不同，Anne-Marie 用較為輕柔的民謠曲風去詮釋，在初聽時還一時有點轉不過來，他直接將這首歌變成自己的風格，非常有 Anne-Marie 自己作品的樣子，在娓娓道來的同時也讓人覺得內心備受撫慰，並且也讓人開始思索他為什麼現在才開始涉獵聖誕市場呢？藏在他歌聲中的療癒特質實在很適合抒情的聖誕歌曲啊。





近年以電子曲風開始踏足聖誕市場的 Cher，今年依舊不間斷地推出新歌，但相較於前兩年掀起了一些討論度的〈DJ Play a Christmas Song〉(2023)，今年的〈Christmas Is Here〉稍微柔和了一些，少了點要大家一起嗨起來的氣氛，多了些要唱進大家內心的柔情，這個選擇無疑是很聰明的，已經創造出一首動感的聖誕歌曲、剩下就交給時間去發酵，接下來就該往較為抒情的方向進攻，而能夠將這兩個面向都駕馭得很好的 Cher，真不愧是現今最資深的天后之一啊！並且從相同風格的視覺來看，日後他繼續延伸自己的聖誕專輯《Christmas》(2023)、推出更多豪華版本的機率非常大呢。





近幾年在台灣聲勢逐漸高漲的 Peder，用自己理想中的聖誕節模樣，放進歌曲當中唱給家聽，而其實從歌詞裡也可以聽出這就是首寫給情人的歌，在溫馨的家、火爐旁、溫暖的懷抱中，聖誕節的寒冷似乎都不算什麼了，同時在歌詞 MV 裡他也放進了滿滿的聖誕氣氛，看起來不是特意安排、而是 Peder 純粹出遊的場景，摩天輪、蘋果糖等等增添節日氣氛的元素，儘管整首歌聽起來是簡單、歌詞重複性高的，但其中的節日氛圍卻很成功地營造出來！





via Peder Elias' Instagram

已經非常接近聖誕節了，不過近兩天在台灣似乎還不算是很冷的天氣，在這個情況下難免少了些聖誕的節日氣氛，而一向頗有儀式感的我自己，實在覺得聖誕歌曲是少不了的，大家不妨也開始播放一些聖誕歌曲，雖然每年我都在推薦聖誕新歌，但無論新舊，只要能夠讓人身心愉悅的就是好歌！那就預祝大家聖誕快樂！明年再一起繼續迎向新的一批聖誕大軍吧！

