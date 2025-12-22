【影評】金多美《巨洪》：魔女化身地表最強媽媽！結果卻像是韓版《米奇17號》？

Netflix 2025年壓軸電影《巨洪》終於上映了！由金多美、朴海秀領銜主演的災難鉅作，試想世界將被洪水給吞噬，主角在道義與親情前該如何抉擇！？這不得不讓人想到前陣子轟動全球的日本漫畫家龍樹諒預言，整部電影讓人感受滿滿的窒息感，值得一看！

《巨洪》正式預告：

由金秉祐執導，金秉祐與韓智秀編劇共同創作的劇本，說到金導，他曾在2013年以懸疑犯罪電影 ​​《恐怖直播》獲得第34屆韓國電影青龍獎最佳新人導演獎，拿捏這類驚悚的緊張感，想必是從從容容、游刃有餘。這部電影其實早在2023年初就已經拍攝完畢，足足花了兩年多的時間進行後製，觀眾能在電影場面感受到後製特效帶來的緊張節奏與視覺震撼。

這部電影以巨洪吞噬城市的末日清晨為背景，故事講述當地球面臨末日時，在一棟即將被洪水淹沒的公寓中，一場眾人奮力求生很快就成為人類生存的最後希望的故事。

據說這部電影耗資300億韓幣的製作成本，原本預期在2024年底時在院線上映，但由於金導的另一部大作─電影《全知讀者視角》在上映前已飽受質疑，上映後的反應也不如預期，諸多考量之下，也把這部電影取消院線上映安排並且延後開播。

※以下內容涉及《巨洪》劇透，請斟酌瀏覽※

巨洪襲來！當世界面臨毀滅時...

故事就從主角的某個平凡早晨開始...女主角是一名在科技機構中研究人類情感引擎開發的研究員「具安娜(金多美 飾)」，她被兒子玩鬧的聲音吵醒，原來她是一名單親媽媽，丈夫在一次車禍墜河中身亡，留下兒子「賈因(權恩成 飾)」；此時安娜感受到今晨的大雨似乎有點不尋常，她漸漸發現水已淹進住在三樓的家中。

安娜慌亂地收拾行李準備避難時，她接到了一通來自救援組成員「孫熙祖(朴海秀 飾)」的來電，說明自己是安娜工作的機構派來帶她優先逃離；原來地球在幾個小時前已遭遇小行星的撞擊，南北兩極的冰川融化，造成世界各地即將被巨大的洪水給吞噬。

就在三人艱難地爬上頂樓，預想搭乘直升機逃走時，整部片的調性瞬間從災難片，大改成科幻片，而安娜拯救兒子的片段也一再一再重複著；原來安娜的研究機構主要是想"複製人類"，包含人類最重要的「情感」，而所謂的「兒子」卻只是研究的實驗體，這也難怪前半段劇情中，母子間的相處總少了點親密感。

不過，在安娜不斷地重複拯救任務，加上數千次重整任務中遺留下來的記憶BUG，她終於找到兒子的蹤跡，最終兩人也帶著人類的希望，得以返回地球，再次於地球上建立人類的文明.....

轉變太突兀！劇情反轉讓電影主軸失焦

雖然電影把「隕石撞地球」、「海水上升致災」等大自然災難帶入劇情想取得觀眾共鳴，畢竟這些事情發生的可能性並非為零；但是許多實際上不可能發生的錯誤與劇情不順暢的彆腳問題都讓觀眾看得走心。

本來期待這部電影會是像《大浩劫(海雲台)》那樣，看到大自然無預警襲擊下的親情間的情感糾結，或是逃難時的人性黑暗面，其中也想感官體驗一下洪水來的緊張刺激。只是壓根沒想過後半段的反轉故事，讓我措手不及，加上或許是金多美真的太年輕，感受不到她飾演母親對孩子無法割捨的愛戀，感動0、刺激0、期待-100。

