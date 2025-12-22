一碗只用鹽調味的麵，為何讓主廚們沉默？《黑白大廚2》寺剎飲食熱潮解析 圖片來源：netflix

在《黑白大廚2》火力全開的競賽現場，當多數選手忙著堆疊香氣、追求極致濃郁時，卻有一道料理讓評審席罕見地安靜下來。沒有爆香、沒有醬汁層次，甚至只用「鹽」調味，這碗出自善財法師之手的麵，反而讓主廚們一時說不出話。就連向來以嚴謹聞名的安成宰也坦言，這不是一般廚師能駕馭的料理。這一刻，不只是比賽轉了風向，也讓「寺剎飲食」從宗教文化，一舉成為全球餐飲圈重新討論的關鍵字。究竟，這種極致做減法的料理，為什麼反而更難、更震撼？

一、寺剎飲食爆紅，不只是因為「不吃肉」

如果只把寺剎飲食理解成「更嚴格的素食」，其實低估了它的影響力。這套源自佛教修行的飲食文化，正在被全球餐飲界視為一種極端但高度自洽的飲食哲學。

寺剎飲食不追求滿足慾望，而是訓練人「知道什麼時候該停」。這種精神，正好踩中近年高端料理圈關注的關鍵詞：節制、原味、低干預、零浪費。從北歐新料理到日式精進料理，世界正在回頭尋找「不被調味掩蓋的味道」，而韓國寺剎飲食，剛好完整保存了這條路線。

二、不用蔥蒜味精，反而更難、更貴

《黑白大廚2》播出後，許多觀眾最好奇的問題不是佛學，而是實際的料理層面：「沒有蔥蒜、不加味精，真的會好吃嗎？」

寺剎飲食真正的成本，不在食材，而在等待。醬油、大醬、辣椒醬靠自然發酵累積風味，香氣不是瞬間爆發，而是慢慢展開。這也是為什麼善財法師曾提到，一罈數十年的醬油，本身就是不可複製的調味資產。在現代餐飲講求效率的時代，這種做法反而變成最奢侈的選擇。

三、安成宰為什麼會被一碗「只用鹽調味」的麵打動？

節目中，善財法師端出的「僧笑松子蔬菜麵」，成為《黑白大廚2》最被討論的一道料理。沒有複雜技法、沒有華麗擺盤，甚至連調味都近乎空白，卻讓評審安成宰直言「這不是一般人能做出的料理」。

關鍵不在技術，而在判斷力，當料理做到極簡，任何一點多餘都會被放大。什麼時候該停、什麼時候該留白，反而比加法更難，這也是為什麼高端料理圈開始重新評估寺剎飲食它不是退而求其次，而是難度極高的「減法藝術」。

四、從寺院走上飛機餐與米其林，不是偶然

寺剎飲食這幾年能被國際看見，並不只靠綜藝節目加持。自 2023 年起，大韓航空將寺剎飲食理念轉化為機上素食餐，主打低碳、低刺激、易消化，讓乘客在萬呎高空也能吃得「安靜」，而位於首爾仁寺洞、由曹溪宗營運的鉢盂供養，更成為全球少數獲得米其林肯定的全素餐廳之一。