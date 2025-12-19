德系文青腕錶教主 書寫功能風格的腕錶混血新章 NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK 再添嶄新家族成員 顛覆世人對世界時區腕錶的傳統佈局印象

2025-12-19 20:21 時尚品味生活誌
▲CLUB SPORT NEOMATIK系列，體現寰宇菁英與運動時尚的雙線魅力
▲CLUB SPORT NEOMATIK系列，體現寰宇菁英與運動時尚的雙線魅力

自90年代榮歸格拉蘇蒂，一直在斯文系與文青系腕款之中，穩站獨特地位的NOMOS，為了符合年輕精英消費者的日常佩戴需求與風格表現，經過數年的設計規劃，在去年推出，極具都會魅力與運動基因的CLUB SPORT NEOMATIK系列，錶款運用三片式不鏽鋼鏈帶與運動風格濃郁的面盤設計，綻放集運動時尚與德系腕錶哲學的雙向魅力，令無數品牌愛好者爭相搶購，成為近兩年台灣市場難得一見的現象級熱賣錶款。

NOMOS前年推出，深受年輕精英喜愛的CLUB SPORT NEOMATIK系列，在品牌核心設計團隊的構思之下，釋放超乎尋常的視覺張力，在市場上引起不小的討論熱潮，同時隨著品牌旗下熱賣多年的WORLD TIMER世界時區系列，亦進入更新換代的排序列隊，一直在創新腳步，不落於它牌的NOMOS，首次將CLUB SPORT與WORLD TIMER世界時區，兩大系列特色與功能，加以完美整合，在今年第四季，正式推出CLUB SPORT NEOMATIK WORLDTIMER系列。

▲鮮明面盤配色與錶款旋鈕設計，再再顯示NOMOS力求卓越不凡的創藝思維
▲鮮明面盤配色與錶款旋鈕設計，再再顯示NOMOS力求卓越不凡的創藝思維

於本月風光抵台的CLUB SPORT NEOMATIK WORLDTIMER系列，錶殼與三片式不鏽鋼鍊帶，延續CLUB SPORT的運動基因與時尚定義，同時保留WORLDTIMER系列備受消費者推崇倍至的驅動旋鈕，錶款在設計風格上，加入時尚感濃郁的復古風行元素，賦予錶款嶄新的視覺張力與個性化呈現；面盤外緣的世界重要城市顯示環，不僅保留品牌堅定的直觀使用主義，更近一步釋放錶款，傲視寰宇的寓意與巧思，面盤保留六點鐘位置的經典小秒盤與隔置時標佈局設計，面盤三點鐘位置搭載第二時區顯示盤，同時也是NOMOS首次運用偏心第二時區顯示盤的創新設計，巧妙地運用對比撞色，便利消費者輕鬆知悉，第二期區日夜區分的設計巧思，處處體現德式直觀製錶哲學的細膩與不凡。

▲DUW 3202機芯，展現德系腕錶精密與堅實的工藝底蘊
▲DUW 3202機芯，展現德系腕錶精密與堅實的工藝底蘊

 NOMOS在自製機芯的研發之路，一直堅持專屬系列使用專屬機芯，致力達到纖薄與精巧的佩戴便利性，讓無數錶迷感動不已，NOMOS推出的第三款NEOMATIK DUW 3202機芯，搭載世界時間複雜功能，更是為了品牌兩大經典系列，在功能與設計理念的完美融合，更成就了CLUB SPORT NEOMATIK WORLD TIMER系列，單指針顯示24 小時第二時區的工藝突破。DUW 3202機芯全新設計的上鏈擺陀運轉高效，配合 NOMOS 自製擒縱系統（搭載藍色擺輪游絲和雙側螺釘固定的擺輪夾板），再再彰顯品牌為其下長青如新的 NEOMATIK系列家族，不斷書寫創新機芯的自製進化之路。

在經銷商的推廣之下，第一批抵台的NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK系列，已全數銷售完畢，因品牌對於組裝生產的嚴謹與堅持，預計下一梯次的交貨日期約在4~6個月後，因配額稀缺，建議喜愛CLUB SPORT NEOMATIK的消費者，可與NOMO經銷商洽談預訂事宜。


時尚品味生活誌

時尚品味生活誌

引領品味時尚風潮；每個人都可以從生活中的小細節一一落實，貫徹愛地球又有品味的時尚態度。

#消費 #時尚 #腕錶

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
往下滑看更多精彩文章
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

編輯推薦

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#戲劇 #夏天晴 #江曉彤 #周品瑜 #如果我不曾見過太陽

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
往下滑看更多精彩文章
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
往下滑看更多精彩文章
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

2025-12-15 14:50 女子漾／編輯王廷羽
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

編輯推薦

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供
《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#節氣 #風水 #禁忌 #生肖 #天赦日

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看
往下滑看更多精彩文章
看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

2025-12-14 18:32 女子漾／編輯張念慈
看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？
看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

如果我不曾見過太陽》第二部一上線，很多人越追越停不下來，直接封它是台劇罕見的「韓劇等級狠度」。因為它很狡猾：前半段把你騙進鬼片氛圍，後半段才讓你發現，真正纏人的不是鬼，是創傷、是加害者留下的陰影、是那個「活著也像死掉」的日常。

最讓人崩潰的是，這部劇的虐不是靠吵架大哭，而是靠一種更狠的沉默：李壬曜越愛越像在自毀，江曉彤越想活下去越像在碎裂。到底江曉彤死了沒？周品瑜真的見鬼嗎？夏天晴是誰？結局李壬曜、江曉彤算不算在一起？下面一次統整成「7個背後意義」，把第二部的結局邏輯講清楚。

編輯推薦

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解1. 第一部的「撞鬼」其實是在替真相鋪路

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第一部周品瑜搬進新家後怪事連連，看見只有自己看得見的江曉彤，觀眾以為在看靈異；第二部把謎底掀開，你才知道那不是鬼片，而是一部披著懸疑外衣的「純愛復仇劇」。第一部有多壓抑，第二部復仇就有多兇狠，但它又不是那種讓人爽到拍手的爽劇，因為李壬曜的每一次動手都不是勝利，而像是一刀一刀把自己也切開。

他會處理現場、會清理痕跡，不是因為天生冷血，而是因為他曾是兇案現場清潔員。這份「技能」被劇情拿來當作命運嘲諷：他原本是在替別人的悲劇擦地板，最後卻成了悲劇本身。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解2. 江曉彤、夏天晴、周品瑜、琪琪其實是同一個人：不是謎題，是求生本能

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

如果你把多重人格當成劇情噱頭，就會看不懂這部劇真正要講的東西。江曉彤是初始人格，在遭遇侵害、影片被散播後，她的大腦不是「壞掉」，而是「求生」。琪琪是保護她的暴力防衛，夏天晴是能夠重新開始、不帶記憶活下去的版本，周品瑜則是更理性、積極、可以在現實社會運作的版本。

她心因性失明，也不是單純悲情設定，而像是一種徹底切割：不想再看見自己的臉、不想再看見任何會引爆回憶的人事物。直到再次遇見李壬曜，被陳哲力闖入誘發記憶，她才再次裂開。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解3. 周品瑜為什麼會「出現」：羨慕的是別人的幸福劇本

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

周品瑜自認自己長得像同事Joy，這段很多人覺得怪，但它其實很精準地描寫了創傷者的心理：當你正在解離，你會抓住一個「更像能活下去的人」的模板。Joy的故事像一種她不敢奢望的幸福：可以大膽愛人、可以不在乎身分差距、可以用力站在愛的人旁邊。所以她把自己活成「品瑜」，把臉也活成「Joy」，因為那是她幻想中最接近「正常人生」的樣子。

而當她真的面對面遇見Joy本尊，那種撞擊就像把假面撕開，加速她回想起：我其實是夏天晴，是琪琪，也是江曉彤。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解4. 壞人下場：「死」不是最痛，最痛的是活著

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二部把「壞人下場」寫得很狠，但狠的不是死法多血腥，而是每個下場都像一種量身打造的折磨。

范維廷：躲黑道追殺躲到工地，最後用電擊棒挑釁李壬曜，刺激他失控，死在一塊磚頭下。那一天原本是他跟夏天晴約好去海邊，卻在雨裡失約，回家全身淋濕。你會突然明白：所謂「暴雨殺人魔」，其實從一開始就跟雨綁在一起。

莊榮泰：那種最讓人恨的「制度型惡人」：體罰、差別待遇、投訴被壓下，最後是芸蓁用錄影揭露他，才讓他被社會反噬，而他企圖反擊芸蓁時被李壬曜從背後刺殺。這一段像在說：有些惡，不只在個人，也在整套護航的系統。

陳哲力：的可怕在於他不覺得自己可怕。他闖入夏天晴家逼她承認自己是江曉彤，一心想「道歉」，卻用侵犯式的方式再次刺穿她。結果誘發琪琪人格現身，自殘、失控、甚至差點傷害李壬曜。最後陳哲力被綁去廢墟灌食清潔劑身亡——這不是復仇的快感，是一種冷到讓人不敢呼吸的「清洗」。

張恩雅：身為主謀之一，以「公關品」為名被李壬曜潛入家中殺害，劇刻意不拍死法，反而更像一句話：有些人不配得到鏡頭。

林孟宏：那段最殘忍的不是刺殺，是李壬曜刺完人還坐下把麵吃完。那是復仇者最黑化的瞬間：他不只是動手，他是在用日常把死亡吞下去。

歐陽悌：的結局更是全劇最狠的心理折磨。李壬曜闖進去刺殺，結果媽媽回家，他躲起來。媽媽看見兒子垂死掙扎，想起他對自己不孝與折磨，竟伸手摀住口鼻悶死他，事後還拍著他哼搖籃曲。李壬曜明明看見真相，卻選擇認下，因為「更好的結局」不是讓歐陽悌死，而是讓媽媽餘生活在「我親手殺了我最重要的寶貝」的恐懼裡。

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

蔡雯伶：則是旁觀者的地獄。她被威脅說不利證詞、被男友騙去簽本票、被迫拍裸片，最後還被地下錢莊賣給歐陽悌。她躲回老家，但眼前不斷出現江曉彤的「鬼」，接近崩潰。這一條線很殘酷：不是每個旁觀者都被刀砍死，有些是被恐懼活活磨死。

王宇翔：那段引爆最大爭議：為什麼連妻兒都滅門？劇情給的答案是，妻子撞見行兇必須滅口，而孩子出現在樓梯上說「別忘了還有我」時，李壬曜徹底崩潰。他不是看到威脅，他是看到自己。那個「如果沒有你的話……」其實不是指孩子，是指李壬曜自己——他覺得如果沒有自己，母親、曉彤、甚至所有身邊的人都不會這麼痛苦，所以他在孩子身上投射了最深的自厭，做出不可挽回的事。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解5. 李壬曜為什麼在雨天殺人：雨是他跟她的暗號

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

「暴雨殺人魔」不是酷炫稱號，是創傷留下的時間標記。劇裡暗示事件發生在雨天，而夏天晴也曾說不喜歡下雨，但她也說過：有了李壬曜之後，雨天好像沒那麼糟。於是雨成了一種矛盾的符號——既是痛的起點，也是愛的短暫庇護。李壬曜在雨裡動手，像是在用同一種天氣把過去「改寫」，也像是在懲罰自己：我曾經讓你覺得雨沒那麼糟，最後卻讓你的人生變得更糟。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解6. 賴芸蓁為什麼幫李壬曜：恨指向「當年的自己」

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

芸蓁的台詞很狠：「如果他不動手，我會替你把那些人都殺掉，還會連他一起殺。」她看起來像復仇同盟，但更像是一個晚到太久的守護者。她把最愛的曉彤交給李壬曜保護，結果曉彤還是出事，最痛的是她多年後才知道。

她說她最恨的人其實是自己：明明很想聯絡你、很想知道你過得好不好，卻害怕聽到「沒有我你也過得很好」。那是一種自私又真實的情感：我怕你不需要我，但我更怕我失去你。

所以她幫李壬曜，不只是為了殺人，是為了把自己欠曉彤的那段陪伴，用另一種扭曲方式補回來。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解7. 李壬曜、江曉彤到底有沒有在一起：終於能一起過聖誕節

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

結局最虐的點，是它沒有給你一個「活著相守」的答案。曉彤在周品瑜人格的鼓勵下，以江曉彤身分去見李壬曜，但李壬曜拒絕再審，他說自己不是無辜的，殺了那麼多人，被判死刑是應該的。聖誕節前夕，他收到卡片：「這是我們第一個聖誕節，明年也要一起過。」下一秒卻迎來死刑執行。

曉彤從電視看到消息，哭著跑出門，白天出現的飛蛾停在她手上。她和芸蓁帶著壬曜骨灰去海邊重遊，讀完信後脫鞋走向大海。這一幕的狠，是它不把話說死：你可以理解成「她走向結束」，也可以理解成「她走向某種重生」，但不管哪一種，都指向同一個意義：在這個世界上，他們沒有辦法用正常方式在一起。

可是劇又用蝴蝶與飛蛾的意象，給了另一種答案：也許活著不能相守，但在某個不再被審判的地方，他們終於能一起飛，能把欠彼此的每一個聖誕節補回來。這不是甜，是一種苦到極致之後的溫柔。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#李沐 #周品瑜 #曾敬驊 #柯佳嬿 #Netflix #如果我不曾見過太陽

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

最新文章

身分證上的籍貫，與我遲來的血脈相認——在課本之外，補回父親生命中的那條虛線

身分證上的籍貫，與我遲來的血脈相認——在課本之外，補回父親生命中的那條虛線

#我家的事 #生命 #機場

巧比。針線包 2025.12.19 8
德系文青腕錶教主 書寫功能風格的腕錶混血新章 NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK 再添嶄新家族成員 顛覆世人對世界時區腕錶的傳統佈局印象

德系文青腕錶教主 書寫功能風格的腕錶混血新章 NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK 再添嶄新家族成員 顛覆世人對世界時區腕錶的傳統佈局印象

#消費 #時尚 #腕錶

時尚品味生活誌 2025.12.19 14
【看電影】不論續集看了沒都值得重新回味的作品—《蜘蛛人：新宇宙》

【看電影】不論續集看了沒都值得重新回味的作品—《蜘蛛人：新宇宙》

#動畫電影 #動畫 #劇情 #漫威 #演員

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.19 11
【選書】表面上寫的食物、料理 潛藏的則是對已故家人的深深思念－《老派少女的購物路線》

【選書】表面上寫的食物、料理 潛藏的則是對已故家人的深深思念－《老派少女的購物路線》

#好書推薦 #中式料理 #食物 #食譜 #台北

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.19 11
【選書】文明秩序最大的敵人 是潛藏在人性中的「惡」——《蒼蠅王》

【選書】文明秩序最大的敵人 是潛藏在人性中的「惡」——《蒼蠅王》

#好書推薦 #小說 #人性 #理性

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.19 8
【選書】罕為人知的嘉明湖山難 與布農族少年的成人之路——《成為真正的人》

【選書】罕為人知的嘉明湖山難 與布農族少年的成人之路——《成為真正的人》

#小說 #好書推薦 #互動 #內心

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.19 13
《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手一次看！米其林後台到街邊小店　最不可預測的一群人來了

《黑白大廚2》黑湯匙亮眼選手一次看！米其林後台到街邊小店　最不可預測的一群人來了

#黑白大廚 #白種元 #黑湯匙 #安成宰 #料理節目 #邊佑錫

女子漾／編輯許智捷 2025.12.19 55
「兔瓏快閃店」來了！《Biong Biong 地球娛樂室》宇宙商行登台　台北、高雄場時間＋預約方式一次看

「兔瓏快閃店」來了！《Biong Biong 地球娛樂室》宇宙商行登台　台北、高雄場時間＋預約方式一次看

#周邊 #高雄 #消費 #綜藝 #粉絲 #宇宙商行 #兔瓏

女子漾／編輯周意軒 2025.12.19 26
ROSALÍA 祭出超絕合作曲〈Berghain〉！聯手 Björk、Yves Tumor 藝術感爆棚！

ROSALÍA 祭出超絕合作曲〈Berghain〉！聯手 Björk、Yves Tumor 藝術感爆棚！

#歌手 #歌單推薦 #全新專輯 #新歌推薦 #藝人大小事

睿忒 2025.12.19 8
Balenciaga 全新設計師首發系列來了！機車包LE CITY回歸，這一咖太值得入手

Balenciaga 全新設計師首發系列來了！機車包LE CITY回歸，這一咖太值得入手

#巴黎世家 #配件 #核心 #Balenciaga #CELINE #BOLERO

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.19 17
18+