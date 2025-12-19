德系文青腕錶教主 書寫功能風格的腕錶混血新章 NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK 再添嶄新家族成員 顛覆世人對世界時區腕錶的傳統佈局印象
2025-12-19 20:21時尚品味生活誌
自90年代榮歸格拉蘇蒂，一直在斯文系與文青系腕款之中，穩站獨特地位的NOMOS，為了符合年輕精英消費者的日常佩戴需求與風格表現，經過數年的設計規劃，在去年推出，極具都會魅力與運動基因的CLUB SPORT NEOMATIK系列，錶款運用三片式不鏽鋼鏈帶與運動風格濃郁的面盤設計，綻放集運動時尚與德系腕錶哲學的雙向魅力，令無數品牌愛好者爭相搶購，成為近兩年台灣市場難得一見的現象級熱賣錶款。
NOMOS前年推出，深受年輕精英喜愛的CLUB SPORT NEOMATIK系列，在品牌核心設計團隊的構思之下，釋放超乎尋常的視覺張力，在市場上引起不小的討論熱潮，同時隨著品牌旗下熱賣多年的WORLD TIMER世界時區系列，亦進入更新換代的排序列隊，一直在創新腳步，不落於它牌的NOMOS，首次將CLUB SPORT與WORLD TIMER世界時區，兩大系列特色與功能，加以完美整合，在今年第四季，正式推出CLUB SPORT NEOMATIK WORLDTIMER系列。
於本月風光抵台的CLUB SPORT NEOMATIK WORLDTIMER系列，錶殼與三片式不鏽鋼鍊帶，延續CLUB SPORT的運動基因與時尚定義，同時保留WORLDTIMER系列備受消費者推崇倍至的驅動旋鈕，錶款在設計風格上，加入時尚感濃郁的復古風行元素，賦予錶款嶄新的視覺張力與個性化呈現；面盤外緣的世界重要城市顯示環，不僅保留品牌堅定的直觀使用主義，更近一步釋放錶款，傲視寰宇的寓意與巧思，面盤保留六點鐘位置的經典小秒盤與隔置時標佈局設計，面盤三點鐘位置搭載第二時區顯示盤，同時也是NOMOS首次運用偏心第二時區顯示盤的創新設計，巧妙地運用對比撞色，便利消費者輕鬆知悉，第二期區日夜區分的設計巧思，處處體現德式直觀製錶哲學的細膩與不凡。
NOMOS在自製機芯的研發之路，一直堅持專屬系列使用專屬機芯，致力達到纖薄與精巧的佩戴便利性，讓無數錶迷感動不已，NOMOS推出的第三款NEOMATIK DUW 3202機芯，搭載世界時間複雜功能，更是為了品牌兩大經典系列，在功能與設計理念的完美融合，更成就了CLUB SPORT NEOMATIK WORLD TIMER系列，單指針顯示24 小時第二時區的工藝突破。DUW 3202機芯全新設計的上鏈擺陀運轉高效，配合 NOMOS 自製擒縱系統（搭載藍色擺輪游絲和雙側螺釘固定的擺輪夾板），再再彰顯品牌為其下長青如新的 NEOMATIK系列家族，不斷書寫創新機芯的自製進化之路。
在經銷商的推廣之下，第一批抵台的NOMOS CLUB SPORT NEOMATIK系列，已全數銷售完畢，因品牌對於組裝生產的嚴謹與堅持，預計下一梯次的交貨日期約在4~6個月後，因配額稀缺，建議喜愛CLUB SPORT NEOMATIK的消費者，可與NOMO經銷商洽談預訂事宜。