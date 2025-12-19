2025-12-19 17:16 女子漾／編輯ANDREA
Balenciaga 全新設計師首發系列來了！機車包LE CITY回歸，這一咖太值得入手
巴黎世家在 2026 夏季系列正式迎來新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 的首秀，在秀中仍可見 Demna 時代留下的黑色基調與時尚張力，但看完整體系也傳達對於品牌創始人 Cristóbal Balenciaga 致敬，回到線條、比例與身體之間更為優雅而克制的對話，重新喚醒巴黎世家最初的高級訂製精神。
包款成為本季最具象徵性的載體，全新登場的 BOLERO，以橢圓輪廓與圓弧剪裁重塑貼合身體的建築線條，中線交錯的連續拉鍊呼應成衣中的氣球廓形，展現流動中的結構感，短手柄上醒目的雙 B 金屬標識，以及 Pierpaolo 全新設計、更加修長而具建築感的 B Logo，讓包款在優雅中多了當代力量。實用層面亦不妥協，包底隱藏式拉鍊隔層巧妙增加收納層次，柔滑小牛皮、豹紋小牛毛與對比色塗邊，則在細節中完成高級工藝的絕美設計。
PARIS VII 則回歸皮具衣櫥中的「永恆包型」，外觀看似經典，內部卻暗藏包中包的三層結構，兼顧安全與實用，靈感來自 Rodeo 系列的厚重金屬旋轉鎖扣，為整體注入份量感；磨砂或順滑小牛皮、對比色 Nappa 內襯與 Bel Air 扣環肩帶，讓這款包不僅穿搭上可以多元，簡約的設計再次極簡之美力量。
而最令人驚喜的，是 Le City 的回歸。這款跨越世代的巴黎世家標誌性包款，在本季以更具結構感的姿態重返秀場。Pierpaolo 以植物鞣小牛皮、超輕裂紋皮革與麂皮重新詮釋經典，保留棉編手柄、外露拉鍊與鏡子等靈魂細節，同時調整為更符合當代生活的長手柄設計，讓肩背與斜挎更為自在。
整個系列再次強調巴黎世家始終以「人」為核心的創作理念，服裝為動態中的身體而生，Pierpaolo 透過剪裁與比例，而非內部結構，塑造雕塑般的輪廓，讓面料本身成為建築，品牌經典的 GAZAR 面料被重新啟動，以及在秀場上讓人為之一亮的氣球裙，含有本布花卉與羽毛刺繡也不再只是裝飾，而是重塑身體線條的結構手法，完全回歸到Balenciaga創立之初優雅極簡的風格。
CELINE 推出全新 Soft Triomphe 手袋
CELINE 推出全新 Soft Triomphe 手袋，以柔軟線條與精準結構，詮釋一種安靜卻自信的法式日常優雅。作為 Michael Rider 入主 CELINE 後的首個包款系列，Soft Triomphe 於最新釋出的 Printemps 2026 春季廣告大片中亮相，由攝影師 Zoe Ghertner 掌鏡，以鬆弛而克制的影像語言，勾勒新世代女性的日常姿態。
包款以柔韌極簡的輪廓為核心，搭配低調的微縮 Triomphe 磁吸扣飾、流暢線條與恰到好處的實用比例，在不張揚的設計中展現 CELINE 一貫的純粹美學。系列推出圓潤翻蓋設計的 Besace 手袋，以及更為纖巧、自然貼合身形的 Half Moon 手袋，皆可肩背或斜挎，輕鬆遊走於日常與正式之間，為當代生活定義一種自在而從容的優雅節奏。
Valextra 全新手機配件系列
Valextra 於今年冬季推出全新手機配件系列，延續品牌一貫的建築美學與低調奢華語彙，並以 2025 節慶季主題「行動中的優雅（Elegance in Motion）」為靈感核心，回應都會生活快速卻講究質感的節奏。
全新登場的 Vivi Crossbody Phone Bag 與 Magnetic Card Case，以俐落比例、純粹線條與極簡機能，重新定義精品配件在日常中的角色。Vivi Crossbody Phone Bag 作為 Vivi 家族最新成員，承襲標誌性的 V-line 建築輪廓，選用柔韌卻具結構感的 Soft Millepunte 小牛皮製作，細膩粒面搭配經典 Costa 黑漆描邊，低調卻極具辨識度。可調式肩帶與磁吸式開合設計，讓行走、聚會與旅行之間的轉換更加從容，內襯灰色麂皮則悄然展現義式工藝的細節講究。