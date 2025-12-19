Balenciaga 全新設計師首發系列來了！機車包LE CITY回歸，這一咖太值得入手

2025-12-19 17:16 女子漾／編輯ANDREA

巴黎世家在 2026 夏季系列正式迎來新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 的首秀，在秀中仍可見 Demna 時代留下的黑色基調與時尚張力，但看完整體系也傳達對於品牌創始人 Cristóbal Balenciaga 致敬，回到線條、比例與身體之間更為優雅而克制的對話，重新喚醒巴黎世家最初的高級訂製精神。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

包款成為本季最具象徵性的載體，全新登場的 BOLERO，以橢圓輪廓與圓弧剪裁重塑貼合身體的建築線條，中線交錯的連續拉鍊呼應成衣中的氣球廓形，展現流動中的結構感，短手柄上醒目的雙 B 金屬標識，以及 Pierpaolo 全新設計、更加修長而具建築感的 B Logo，讓包款在優雅中多了當代力量。實用層面亦不妥協，包底隱藏式拉鍊隔層巧妙增加收納層次，柔滑小牛皮、豹紋小牛毛與對比色塗邊，則在細節中完成高級工藝的絕美設計。

PARIS VII 則回歸皮具衣櫥中的「永恆包型」，外觀看似經典，內部卻暗藏包中包的三層結構，兼顧安全與實用，靈感來自 Rodeo 系列的厚重金屬旋轉鎖扣，為整體注入份量感；磨砂或順滑小牛皮、對比色 Nappa 內襯與 Bel Air 扣環肩帶，讓這款包不僅穿搭上可以多元，簡約的設計再次極簡之美力量。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

而最令人驚喜的，是 Le City 的回歸。這款跨越世代的巴黎世家標誌性包款，在本季以更具結構感的姿態重返秀場。Pierpaolo 以植物鞣小牛皮、超輕裂紋皮革與麂皮重新詮釋經典，保留棉編手柄、外露拉鍊與鏡子等靈魂細節，同時調整為更符合當代生活的長手柄設計，讓肩背與斜挎更為自在。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

整個系列再次強調巴黎世家始終以「人」為核心的創作理念，服裝為動態中的身體而生，Pierpaolo 透過剪裁與比例，而非內部結構，塑造雕塑般的輪廓，讓面料本身成為建築，品牌經典的 GAZAR 面料被重新啟動，以及在秀場上讓人為之一亮的氣球裙，含有本布花卉與羽毛刺繡也不再只是裝飾，而是重塑身體線條的結構手法，完全回歸到Balenciaga創立之初優雅極簡的風格。

 

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

 

CELINE 推出全新 Soft Triomphe 手袋

CELINE 推出全新 Soft Triomphe 手袋，以柔軟線條與精準結構，詮釋一種安靜卻自信的法式日常優雅。作為 Michael Rider 入主 CELINE 後的首個包款系列，Soft Triomphe 於最新釋出的 Printemps 2026 春季廣告大片中亮相，由攝影師 Zoe Ghertner 掌鏡，以鬆弛而克制的影像語言，勾勒新世代女性的日常姿態。

CELINE SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，圖片來源：品牌提供。
CELINE SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，圖片來源：品牌提供。

包款以柔韌極簡的輪廓為核心，搭配低調的微縮 Triomphe 磁吸扣飾、流暢線條與恰到好處的實用比例，在不張揚的設計中展現 CELINE 一貫的純粹美學。系列推出圓潤翻蓋設計的 Besace 手袋，以及更為纖巧、自然貼合身形的 Half Moon 手袋，皆可肩背或斜挎，輕鬆遊走於日常與正式之間，為當代生活定義一種自在而從容的優雅節奏。

CELINE SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，圖片來源：品牌提供。
CELINE SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，圖片來源：品牌提供。

Valextra 全新手機配件系列

Valextra 於今年冬季推出全新手機配件系列，延續品牌一貫的建築美學與低調奢華語彙，並以 2025 節慶季主題「行動中的優雅（Elegance in Motion）」為靈感核心，回應都會生活快速卻講究質感的節奏。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

全新登場的 Vivi Crossbody Phone Bag 與 Magnetic Card Case，以俐落比例、純粹線條與極簡機能，重新定義精品配件在日常中的角色。Vivi Crossbody Phone Bag 作為 Vivi 家族最新成員，承襲標誌性的 V-line 建築輪廓，選用柔韌卻具結構感的 Soft Millepunte 小牛皮製作，細膩粒面搭配經典 Costa 黑漆描邊，低調卻極具辨識度。可調式肩帶與磁吸式開合設計，讓行走、聚會與旅行之間的轉換更加從容，內襯灰色麂皮則悄然展現義式工藝的細節講究。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

2025-12-15 14:50 女子漾／編輯王廷羽
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供
《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

2025-12-14 18:32 女子漾／編輯張念慈
看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？
看不懂《如果我不曾見過太陽2》結局？7個背後意義一次拆：李壬曜、江曉彤最後在一起了嗎？

如果我不曾見過太陽》第二部一上線，很多人越追越停不下來，直接封它是台劇罕見的「韓劇等級狠度」。因為它很狡猾：前半段把你騙進鬼片氛圍，後半段才讓你發現，真正纏人的不是鬼，是創傷、是加害者留下的陰影、是那個「活著也像死掉」的日常。

最讓人崩潰的是，這部劇的虐不是靠吵架大哭，而是靠一種更狠的沉默：李壬曜越愛越像在自毀，江曉彤越想活下去越像在碎裂。到底江曉彤死了沒？周品瑜真的見鬼嗎？夏天晴是誰？結局李壬曜、江曉彤算不算在一起？下面一次統整成「7個背後意義」，把第二部的結局邏輯講清楚。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解1. 第一部的「撞鬼」其實是在替真相鋪路

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第一部周品瑜搬進新家後怪事連連，看見只有自己看得見的江曉彤，觀眾以為在看靈異；第二部把謎底掀開，你才知道那不是鬼片，而是一部披著懸疑外衣的「純愛復仇劇」。第一部有多壓抑，第二部復仇就有多兇狠，但它又不是那種讓人爽到拍手的爽劇，因為李壬曜的每一次動手都不是勝利，而像是一刀一刀把自己也切開。

他會處理現場、會清理痕跡，不是因為天生冷血，而是因為他曾是兇案現場清潔員。這份「技能」被劇情拿來當作命運嘲諷：他原本是在替別人的悲劇擦地板，最後卻成了悲劇本身。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解2. 江曉彤、夏天晴、周品瑜、琪琪其實是同一個人：不是謎題，是求生本能

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

如果你把多重人格當成劇情噱頭，就會看不懂這部劇真正要講的東西。江曉彤是初始人格，在遭遇侵害、影片被散播後，她的大腦不是「壞掉」，而是「求生」。琪琪是保護她的暴力防衛，夏天晴是能夠重新開始、不帶記憶活下去的版本，周品瑜則是更理性、積極、可以在現實社會運作的版本。

她心因性失明，也不是單純悲情設定，而像是一種徹底切割：不想再看見自己的臉、不想再看見任何會引爆回憶的人事物。直到再次遇見李壬曜，被陳哲力闖入誘發記憶，她才再次裂開。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解3. 周品瑜為什麼會「出現」：羨慕的是別人的幸福劇本

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

周品瑜自認自己長得像同事Joy，這段很多人覺得怪，但它其實很精準地描寫了創傷者的心理：當你正在解離，你會抓住一個「更像能活下去的人」的模板。Joy的故事像一種她不敢奢望的幸福：可以大膽愛人、可以不在乎身分差距、可以用力站在愛的人旁邊。所以她把自己活成「品瑜」，把臉也活成「Joy」，因為那是她幻想中最接近「正常人生」的樣子。

而當她真的面對面遇見Joy本尊，那種撞擊就像把假面撕開，加速她回想起：我其實是夏天晴，是琪琪，也是江曉彤。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解4. 壞人下場：「死」不是最痛，最痛的是活著

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二部把「壞人下場」寫得很狠，但狠的不是死法多血腥，而是每個下場都像一種量身打造的折磨。

范維廷：躲黑道追殺躲到工地，最後用電擊棒挑釁李壬曜，刺激他失控，死在一塊磚頭下。那一天原本是他跟夏天晴約好去海邊，卻在雨裡失約，回家全身淋濕。你會突然明白：所謂「暴雨殺人魔」，其實從一開始就跟雨綁在一起。

莊榮泰：那種最讓人恨的「制度型惡人」：體罰、差別待遇、投訴被壓下，最後是芸蓁用錄影揭露他，才讓他被社會反噬，而他企圖反擊芸蓁時被李壬曜從背後刺殺。這一段像在說：有些惡，不只在個人，也在整套護航的系統。

陳哲力：的可怕在於他不覺得自己可怕。他闖入夏天晴家逼她承認自己是江曉彤，一心想「道歉」，卻用侵犯式的方式再次刺穿她。結果誘發琪琪人格現身，自殘、失控、甚至差點傷害李壬曜。最後陳哲力被綁去廢墟灌食清潔劑身亡——這不是復仇的快感，是一種冷到讓人不敢呼吸的「清洗」。

張恩雅：身為主謀之一，以「公關品」為名被李壬曜潛入家中殺害，劇刻意不拍死法，反而更像一句話：有些人不配得到鏡頭。

林孟宏：那段最殘忍的不是刺殺，是李壬曜刺完人還坐下把麵吃完。那是復仇者最黑化的瞬間：他不只是動手，他是在用日常把死亡吞下去。

歐陽悌：的結局更是全劇最狠的心理折磨。李壬曜闖進去刺殺，結果媽媽回家，他躲起來。媽媽看見兒子垂死掙扎，想起他對自己不孝與折磨，竟伸手摀住口鼻悶死他，事後還拍著他哼搖籃曲。李壬曜明明看見真相，卻選擇認下，因為「更好的結局」不是讓歐陽悌死，而是讓媽媽餘生活在「我親手殺了我最重要的寶貝」的恐懼裡。

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

蔡雯伶：則是旁觀者的地獄。她被威脅說不利證詞、被男友騙去簽本票、被迫拍裸片，最後還被地下錢莊賣給歐陽悌。她躲回老家，但眼前不斷出現江曉彤的「鬼」，接近崩潰。這一條線很殘酷：不是每個旁觀者都被刀砍死，有些是被恐懼活活磨死。

王宇翔：那段引爆最大爭議：為什麼連妻兒都滅門？劇情給的答案是，妻子撞見行兇必須滅口，而孩子出現在樓梯上說「別忘了還有我」時，李壬曜徹底崩潰。他不是看到威脅，他是看到自己。那個「如果沒有你的話……」其實不是指孩子，是指李壬曜自己——他覺得如果沒有自己，母親、曉彤、甚至所有身邊的人都不會這麼痛苦，所以他在孩子身上投射了最深的自厭，做出不可挽回的事。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解5. 李壬曜為什麼在雨天殺人：雨是他跟她的暗號

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

「暴雨殺人魔」不是酷炫稱號，是創傷留下的時間標記。劇裡暗示事件發生在雨天，而夏天晴也曾說不喜歡下雨，但她也說過：有了李壬曜之後，雨天好像沒那麼糟。於是雨成了一種矛盾的符號——既是痛的起點，也是愛的短暫庇護。李壬曜在雨裡動手，像是在用同一種天氣把過去「改寫」，也像是在懲罰自己：我曾經讓你覺得雨沒那麼糟，最後卻讓你的人生變得更糟。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解6. 賴芸蓁為什麼幫李壬曜：恨指向「當年的自己」

全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix
全員走向悲劇結局？《如果我不曾見過太陽》分集劇情整理 一路虐到最後。圖片來源：Netflix

芸蓁的台詞很狠：「如果他不動手，我會替你把那些人都殺掉，還會連他一起殺。」她看起來像復仇同盟，但更像是一個晚到太久的守護者。她把最愛的曉彤交給李壬曜保護，結果曉彤還是出事，最痛的是她多年後才知道。

她說她最恨的人其實是自己：明明很想聯絡你、很想知道你過得好不好，卻害怕聽到「沒有我你也過得很好」。那是一種自私又真實的情感：我怕你不需要我，但我更怕我失去你。

所以她幫李壬曜，不只是為了殺人，是為了把自己欠曉彤的那段陪伴，用另一種扭曲方式補回來。

《如果我不曾見過太陽2》結局拆解7. 李壬曜、江曉彤到底有沒有在一起：終於能一起過聖誕節

圖片來源：如果我不曾見過太陽FB
圖片來源：如果我不曾見過太陽FB

結局最虐的點，是它沒有給你一個「活著相守」的答案。曉彤在周品瑜人格的鼓勵下，以江曉彤身分去見李壬曜，但李壬曜拒絕再審，他說自己不是無辜的，殺了那麼多人，被判死刑是應該的。聖誕節前夕，他收到卡片：「這是我們第一個聖誕節，明年也要一起過。」下一秒卻迎來死刑執行。

曉彤從電視看到消息，哭著跑出門，白天出現的飛蛾停在她手上。她和芸蓁帶著壬曜骨灰去海邊重遊，讀完信後脫鞋走向大海。這一幕的狠，是它不把話說死：你可以理解成「她走向結束」，也可以理解成「她走向某種重生」，但不管哪一種，都指向同一個意義：在這個世界上，他們沒有辦法用正常方式在一起。

可是劇又用蝴蝶與飛蛾的意象，給了另一種答案：也許活著不能相守，但在某個不再被審判的地方，他們終於能一起飛，能把欠彼此的每一個聖誕節補回來。這不是甜，是一種苦到極致之後的溫柔。

