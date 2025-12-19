Meg × Pingu 聯名炎上延燒 「黑色幽默」成擋箭牌引反彈 玩笑應該怎麼開？圖／IG@maygobla

原本是粉絲期待的夢幻聯名，最後卻演變成社群炎上現場。穿搭網紅 Meg（Meg Lu）與自創品牌 mini matters 攜手「Pingu 企鵝家族」推出聯名系列，卻因宣傳影片中的言語與態度掀起爭議。

隨著「黑色幽默」說法被搬上檯面，風波不僅沒有降溫，反而引發更多質疑，也讓不少網友開始討論：玩笑，真的能這樣開嗎？

爭議起點來自 Meg 於 IG、YouTube 上傳的聯名開箱影片。影片中，她以品牌主理人身分介紹聯名商品，卻多次用「好噁」、「有史以來最討厭的新品」、「最不情願的介紹」形容該系列，還稱 Pingu 為「臭企鵝」、「沒公德心」，相關發言隨即被截圖轉傳，在社群引發討論。

圖／IG@maygobla

Meg 事後解釋，自己的反應源於一貫的「恐禽類」人設，並非針對聯名角色本身。然而，該說法並未平息質疑聲浪。許多網友與 Pingu 粉絲認為，既然選擇與該 IP 聯名、並以其粉絲族群作為消費對象，主理人卻在公開宣傳中表現出嫌棄態度，無論在商業倫理或基本尊重上都令人難以接受。

爭議進一步擴大的關鍵，則來自 Meg 面對質疑時的回應。她在留言區回覆網友「親愛的，你對我的黑色幽默太走心了」，這句話被認為將問題歸咎於觀眾「聽不懂玩笑」，而非反思自身言語是否失當，也因此被視為火上澆油，讓輿論持續延燒。

圖／DCARD

隨著風波擴大，Meg 於 12 月 18 日下架爭議影片，並發表長文聲明回應。她表示，過去創作風格偏向自嘲與玩笑，這次是想嘗試「又愛又恨」的黑色幽默表現方式，同時承認這樣的呈現讓部分粉絲感到不適，未來會重新檢視溝通方式。不過，這份聲明仍未成功止血，網友普遍認為內容著重於解釋創作理念，卻缺乏對不當態度的直接道歉。

圖／IG@maygobla

不少討論也指出，這場風波的核心並非單純「黑色幽默能不能用」，而是「用錯位置、講錯對象」。當品牌主理人站在商業與話語權較高的位置，嘲諷的卻是聯名 IP 本身、以及粉絲長期投入情感的角色，結構上的不對等，才是真正引爆反彈的關鍵。

在這起事件中，「黑色幽默」成了網紅 Meg 此次事件反覆使用的擋箭牌，那黑色幽默的界線，到底在哪裡？

事實上，黑色幽默並不是不能用，而是非常吃「位置」與「關係」。一般來說，黑色幽默之所以能被接受，往往符合幾個條件。

1. 玩笑的箭頭是朝向自己

自嘲型的黑色幽默，之所以安全，是因為承擔後果的人也是自己。一旦玩笑的箭頭轉向他人，尤其是對方本身承載著情感或認同，幽默就不再只是幽默，而會變成一種態度問題。這時候，重點已經不是好不好笑，而是有沒有顧及對方的感受。

2. 嘲諷的是權力較大的一方

當幽默是用來調侃體制、權威或比較強勢的一方，觀眾通常比較能接受，因為笑點是往上開的，大家自然會站在同一邊。但當品牌主理人站在商業與話語權較高的位置，玩笑的對象卻是聯名 IP 本身、同時也是粉絲投入情感的角色，結構就已經不對等，也因此容易從幽默，轉變成讓人不舒服的嘲諷。

3. 雙方本來就有默契或共識

有些玩笑之所以不會出事，是因為雙方早就有默契。長期追蹤的創作者與固定受眾之間，彼此熟悉說話方式，也知道哪些話只是風格，不是真的嫌棄。但一旦沒有這層共識，單方面丟出的「黑色幽默」，就很容易被當成真心話。

圖／順風婦產科

而這也是為什麼那句解釋「我只是黑色幽默」反而更扣分。對很多人來說，這樣的說法聽起來不像反省，而更像是在劃清責任：不是我說錯，而是你們聽不懂；不是我失言，而是你們太走心。當幽默需要靠指責觀眾來成立，本身就已經失去幽默的空間。

「黑色幽默」從來不是免死金牌，也不是創作者的保護色。生活中也常有這種情況，有人說了讓人不舒服的話，事後補一句「我只是開玩笑」，彷彿這樣就能一筆帶過。但其實很簡單，笑得出來的才叫玩笑，如果讓人覺得被輕視，那就已經不只是玩笑了。