2025-12-19 17:30 睿忒
ROSALÍA 祭出超絕合作曲〈Berghain〉！聯手 Björk、Yves Tumor 藝術感爆棚！
Hi there，在今年發行的專輯中，ROSALÍA發行的《Lux》(2025) 被譽為最有藝術性的專輯之一，這個專輯名稱是拉丁文中「光」的意思，很明顯地就可以看出 ROSALÍA 想要傳達的是什麼，在生活、情感、價值觀等各方各面，他想要帶給大家光明的感覺。而專輯的首支主打單曲〈Berghain〉(2025) 中他請到了Björk以及Yves Tumor助陣，在這首歌當中更可以看出這次 ROSALÍA 似乎也不再衝著榜單而去，而是想要追求音樂中的藝術感，在各種元素交融中達到更細膩的描寫及情感。
〈Berghain〉從德文中的單詞而來，由「山」和「林」組成，而 ROSALÍA 曾表示過他想用這個意象去代指人們的內心世界，就像是山林中存在著各種事物，每個人心當中也都各存在著不同的情感及思想。必須說 ROSALÍA 想傳達的這種概念，已經不是大家印象中的流行音樂了，而是從歌手昇華成藝術家、針對內心想要抒發的核心概念而創作，個人認為可以在這個年代看到大牌流行歌手做出這樣的嘗試，實在很令人激動！
歌曲的部分由德文、西班牙文及英文三種語言構成，想當然爾 ROSALÍA 會用西班牙文和英文創作，而德文則是因為這首歌的名稱來源而應運而生，或許因為從亞洲人的角度去聽吧，我覺得三種語言揉合在一起並沒有什麼衝突或不適合之處，反而給人一種眼花撩亂的華麗感；除了語言之外，也必須說 ROSALÍA 和 Björk 的搭配十分契合，在歌聲的層層堆疊中真的有將音樂中的巴洛克元素充斥在整首歌裡，聽完後真的會覺得這是首藝術品啊！
在兩副華美的女聲後，登場的是 Yves Tumor 的饒舌唱段，同樣跳脫了饒舌較為流行或嘻哈的面向，在這首〈Berghain〉擔任似是呼籲、吶喊的角色，雖然歌詞的重複性很高，但卻是不可或缺的段落。如果不是在這首歌中呈現出來，我真的沒想過會有三人的這種搭配，而且曲風還是這樣融合了古典及流行後的藝術產物，整首歌都很值得細細品味，甚至在聽了很多次之後，我仍不敢說自己已經完全消化了這首歌，歌聲、弦樂、效果器、整體的編曲等都可以讓人回味很久啊！
在歌曲本身之外，MV 是這次 ROSALÍA 讓人驚艷的關鍵，像〈Berghain〉這樣一首向內心挖掘、藝術感十足的歌曲，在傳達視覺的部分當然不可能馬虎。從 ROSALÍA 在家中被樂團簇擁著歌唱、做著家庭雜事，再到接下來他從外頭回家後開始出現動物、自身的痛苦，還有逐一出現的超現實畫面，最後他自己在床上翻滾後變成了一隻黑白相間的鴿子。從頭到尾都很讓人震撼，並且我在網路上看見對於 MV 的各種解析、猜測都眾說紛紜，而 ROSALÍA 也並沒有出面說明究竟每一幀畫面的實際含義，在每個人對於畫面的猜想中可以激發出對於歌曲更多的體悟，老實說這是我很喜歡的結果。
〈Berghain〉中可以聽到 ROSALÍA 在古典聲樂上的功底，這似乎是他首次在自己的作品裡展現這一面，同時也可以聽見了他將自己的聲音和 Björk、Yves Tumor 配合得令人起雞皮疙瘩。〈Berghain〉是專輯《Lux》第一首被大家關注的歌曲，也是專輯很重要的一首核心歌曲，而除了這首歌，專輯中的其他歌曲也很令人值得深入研究，多重概念、不同語言，還有 ROSALÍA 精彩的歌聲演繹，這首〈Berghain〉、這張《Lux》明年要是沒有抱回滿滿的獎項就太奇怪了！
👉 推薦閱讀：超炸裂新時代女性！LISA 聯手 Rosalía 釋出最新超嗨單曲〈New Woman〉！
----------
🎧〈Berghain〉官方收聽連結：rosalia.lnk.to/Berghain
----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
👉 本月推薦好物：SONY WF-C710N 真無線降噪耳機
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數